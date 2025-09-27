Ο Λανουά έστησε τους υποψήφιους διεθνείς

Υποτίθεται ότι ο Λανουά όρισε αγωνιστικές δοκιμασίες για τους τέσσερις υποψήφιους διεθνείς, προκειμένου να διαμορφώσει άποψη και να «ζυγίσει» τα πράγματα, με σκοπό να προτείνει έβδομο διεθνή στην FIFA. Σα να μην έφτανε που έβαλε το ραντεβού στην Κατερίνη, τελικά δεν εμφανίστηκε για να δει από κοντά τους Πολυχρόνη (Πιερίας), Τσιμεντερίδη (Κοζάνης), Ζαμπαλά (Ηπείρου), Κατοίκο (Αθηνών) και άφησε την επίβλεψη για τους Ευθυμιάδη, Κόκοτου, τα δυο μέλη της ΚΕΔ που έχουν ευθύνη μόνο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Ο Λανουά όρισε τα αγωνιστικά τεστ στην Κατερίνη, σε μέρος που βόλευε μόνο τον έναν από τους τέσσερις υποψήφιους διεθνείς, τον Πολυχρόνη (Πιερίας). Ο τελευταίος δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις καθώς είναι τιμωρημένος, ο Ζαμπαλάς είναι VAR στον αγώνα του Σαββάτου (27/9) Ολυμπιακός-Λεβαδειακός ενώ θα έχει τον ίδιο ρόλο και στο ματς της Κυριακής (28/9) Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός, ο Τσιμεντερίδης την Κυριακή (28/9) θα σφυρίξει Asteras Aktor-ΠΑΟΚ και ο Κατοίκος θα είναι AVAR στο ματς της Κυριακής (27/9). Βλέπουμε ότι οι ρέφερι δεν αντιμετωπίστηκαν εξίσου.

Η απουσία του Λανουά πυροδότησε σενάρια. Ένα ενδεχόμενο είναι ο Γάλλος να έχει καταλήξει στον διαιτητή που θα γίνει διεθνής και να μην άλλαζε κάτι ακόμη και αν εμφανιζόταν, δεύτερο ενδεχόμενο η UEFA να απέρριψε το αίτημα για θέση έβδομου διεθνή και τι να έκανε ο Λανουά με δεδομένο ότι δεν αλλάζει κάποιος από τους υπάρχοντες (Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Φωτιάς, Παπαδόπουλος, Βεργέτης, Τσακαλίδης). Η ουσία είναι ότι ο Λανουά πήγε στη Νέα Σμύρνη για το ματς Πανιώνιος-Παναργειακός 3-1, το ματς της Super League 2 που σφύριξε ο Τσάκαλης (Ηλείας).

Οι διεθνείς θα «κλειδώσουν» αρχές Οκτωβρίου. Καθόλου τυχαίο ότι η ομοσπονδία όρισε εκτελεστική επιτροπή για τις 7 Οκτωβρίου καθώς, με βάση τον κανονισμό, θα πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρός της και η διοίκησή της για τις προτάσεις του Λανουά.

Αν τελικά η UEFA δεχθεί έβδομο διεθνή, θέση που έκοψε πέρσι, υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα προταθεί ο Πολυχρόνης (Πιερίας). Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άποψη ότι οι ορισμοί δείχνουν ότι προβάδισμα έχει ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης).

Όπως και να’ χει, πολλές αλλαγές θα γίνουν στους διεθνείς βοηθούς. Τα νέα πρόσωπα θα είναι 3-4, σε σύνολο δέκα.