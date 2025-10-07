Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Θέση για όλες τις φάσεις που συζητήθηκαν σχετικά με τον αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 πήρε ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, στην τηλεκριτική του για τις διαιτητικές αποφάσεις της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έβγαλε στη σέντρα τον διαιτητή Βεργέτη (Αρκαδίας) και τον VAR Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου) επειδή δεν απέβαλε τον Πιερό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+5’). Ο Βεργέτης έδειξε κίτρινη κάρτα και ο Σιδηρόπουλος δεν τον κάλεσε στο VAR για να αλλάξει απόφαση και να βγάλει κόκκινη κάρτα. Η ΑΕΚ έπρεπε να είχε μείνει με εννέα παίκτες στο 48’ καθώς ο Λανουά θεωρεί σωστή την αποβολή του Ρέλβας.

Για την «καρατιά» του Πιερό στον γκολκίπερ της Κηφισιάς Ξενόπουλο, ο Λανουά σχολίασε: «Σε αυτή τη φάση, ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από μια σέντρα και, με το τεντωμένο δεξί του πόδι, έρχεται σε επαφή με τον τερματοφύλακα. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα αποδεικνύουν την επικινδυνότητα της ενέργειας. Έτσι, αναμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του VAR για σοβαρό αντικανονικό παίξιμο».

Για την κόκκινη κάρτα του Βεργέτη του Ρέλβας στο 48’ για το μαρκάρισμα πάνω στον Τεττέη, ο Λανουά είπε: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος (Νο 44) εμποδίζει τον επιτιθέμενο από ξεκάθαρη ευκαιρία για να σκοράρει, κρατώντας τον και εν συνεχεία σπρώχνοντας τον. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση. Κόκκινη κάρτα».

Οσον αφορά στις υπόλοιπες φάσεις του αγώνα Κηφιισιά-ΑΕΚ 2-3, ο Λανουά σχολίασε τα εξής:

Για το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς για το «γκρέμισμα» του Τεττέη από τον Στρακόσα: «Εδώ ο τερματοφύλακας προσπαθεί να παίξει την μπάλα με το δεξί του χέρι. Δεν έχει ριψοκίνδυνη επαφή με τον αντίπαλό του. Αν υπάρχει επαφή είναι ένα πολύ ελαφρύ άγγιγμα. Δεν περιμένουμε πέναλτι εδώ ούτε παρέμβαση του VAR για να αλλάξει την απόφαση του διαιτητή».

Για το πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ στο χέρι του Έμπο: «Μετά από σέντρα το Νο14 της Κηφισιάς ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό του χέρι το οποίο δεν είναι σηκωμένο ψηλά. Εδώ θεωρούμε ότι είναι μία αναπάντεχη μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς σε μικρή απόσταση χωρίς καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα με το χέρι. Γίνεται εντελώς τυχαία πότε δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτό το περιστατικό».

Για το ακυρωθέν γκολ του Ζέρσον της Κηφισιάς (στο 68’ με το ματς στο 2-2): «Εδώ ο παίκτης με το Νο10 της Κηφισιάς πετυχαίνει τέρμα αγγίζοντας την μπάλα με το δεξί του χέρι, αφού η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση».

Επίσης, για το πέναλτι υπέρ του Γιόβιτς και με το οποίο η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 2-3, ο Λανουά είπε: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός με το Νο2 της Κηφισιάς ανατρέπει με το δεξί πόδι τον αντίπαλό του εντός της περιοχής πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση. Πέναλτι».

Ο Λανουά υπογράμμισε ότι σωστά ακυρώθηκε γκολ του Γιακουμάκη στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: «Πριν την επίτευξη του τέρματος το Νο65 του ΠΑΟΚ διεκδίκησε την μπάλα, αλλά υπέπεσε σε φάουλ πατώντας το πόδι του αντιπάλου. Το VAR συνέστησε onfield review όπως περιμένουμε, για να ακυρώσει το τέρμα για ξεκάθαρο φάουλ κατά την εξέλιξη της επίθεσης».

Όπως και ότι σωστά ακυρώθηκε γκολ του Γερεμέγεφ στο Παναθηναϊκός – Ατρόμητος: «Σε αυτή την περίπτωση, πριν την επίτευξη του τέρματος, ο παίκτης του Παναθηναϊκού σπρώχνει καθαρά τον αντίπαλο κατά τη διάρκεια της σέντρας. Όπως περιμένουμε, το VAR κάλεσε τον διαιτητή σε onfield review για να ακυρώσει το τέρμα για ξεκάθαρο φάουλ κατά την εξέλιξη της επίθεσης».