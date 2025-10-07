sports betsson
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
Ποδόσφαιρο 07 Οκτωβρίου 2025 | 19:26

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Ο Λανουά σχολίασε και τις έξι επίμαχες φάσεις (διαιτητής ο Βεργέτης, VAR ο Σιδηρόπουλος) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Επίσης, ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά αποβλήθηκε ο Ρέλβας στο 48'.

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Spotlight

Θέση για όλες τις φάσεις που συζητήθηκαν σχετικά με τον αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 πήρε ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, στην τηλεκριτική του για τις διαιτητικές αποφάσεις της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έβγαλε στη σέντρα τον διαιτητή Βεργέτη (Αρκαδίας) και τον VAR Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου) επειδή δεν απέβαλε τον Πιερό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+5’). Ο Βεργέτης έδειξε κίτρινη κάρτα και ο Σιδηρόπουλος δεν τον κάλεσε στο VAR για να αλλάξει απόφαση και να βγάλει κόκκινη κάρτα. Η ΑΕΚ έπρεπε να είχε μείνει με εννέα παίκτες στο 48’ καθώς ο Λανουά θεωρεί σωστή την αποβολή του Ρέλβας.

YouTube thumbnail

Για την «καρατιά» του Πιερό στον γκολκίπερ της Κηφισιάς Ξενόπουλο, ο Λανουά σχολίασε: «Σε αυτή τη φάση, ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από μια σέντρα και, με το τεντωμένο δεξί του πόδι, έρχεται σε επαφή με τον τερματοφύλακα. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα αποδεικνύουν την επικινδυνότητα της ενέργειας. Έτσι, αναμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του VAR για σοβαρό αντικανονικό παίξιμο».

Για την κόκκινη κάρτα του Βεργέτη του Ρέλβας στο 48’ για το μαρκάρισμα πάνω στον Τεττέη, ο Λανουά είπε: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος (Νο 44) εμποδίζει τον επιτιθέμενο από ξεκάθαρη ευκαιρία για να σκοράρει, κρατώντας τον και εν συνεχεία σπρώχνοντας τον. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση. Κόκκινη κάρτα».

Οσον αφορά στις υπόλοιπες φάσεις του αγώνα Κηφιισιά-ΑΕΚ 2-3, ο Λανουά σχολίασε τα εξής:

Για το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς για το «γκρέμισμα» του Τεττέη από τον Στρακόσα: «Εδώ ο τερματοφύλακας προσπαθεί να παίξει την μπάλα με το δεξί του χέρι. Δεν έχει ριψοκίνδυνη επαφή με τον αντίπαλό του. Αν υπάρχει επαφή είναι ένα πολύ ελαφρύ άγγιγμα. Δεν περιμένουμε πέναλτι εδώ ούτε παρέμβαση του VAR για να αλλάξει την απόφαση του διαιτητή».

Για το πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ στο χέρι του Έμπο: «Μετά από σέντρα το Νο14 της Κηφισιάς ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό του χέρι το οποίο δεν είναι σηκωμένο ψηλά. Εδώ θεωρούμε ότι είναι μία αναπάντεχη μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς σε μικρή απόσταση χωρίς καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα με το χέρι. Γίνεται εντελώς τυχαία πότε δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτό το περιστατικό».

Για το ακυρωθέν γκολ του Ζέρσον της Κηφισιάς (στο 68’ με το ματς στο 2-2): «Εδώ ο παίκτης με το Νο10 της Κηφισιάς πετυχαίνει τέρμα αγγίζοντας την μπάλα με το δεξί του χέρι, αφού η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση».

Επίσης, για το πέναλτι υπέρ του Γιόβιτς και με το οποίο η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 2-3, ο Λανουά είπε: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός με το Νο2 της Κηφισιάς ανατρέπει με το δεξί πόδι τον αντίπαλό του εντός της περιοχής πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση. Πέναλτι».

Ο Λανουά υπογράμμισε ότι σωστά ακυρώθηκε γκολ του Γιακουμάκη στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: «Πριν την επίτευξη του τέρματος το Νο65 του ΠΑΟΚ διεκδίκησε την μπάλα, αλλά υπέπεσε σε φάουλ πατώντας το πόδι του αντιπάλου. Το VAR συνέστησε onfield review όπως περιμένουμε, για να ακυρώσει το τέρμα για ξεκάθαρο φάουλ κατά την εξέλιξη της επίθεσης».

Όπως και ότι σωστά ακυρώθηκε γκολ του Γερεμέγεφ στο Παναθηναϊκός – Ατρόμητος: «Σε αυτή την περίπτωση, πριν την επίτευξη του τέρματος, ο παίκτης του Παναθηναϊκού σπρώχνει καθαρά τον αντίπαλο κατά τη διάρκεια της σέντρας. Όπως περιμένουμε, το VAR κάλεσε τον διαιτητή σε onfield review για να ακυρώσει το τέρμα για ξεκάθαρο φάουλ κατά την εξέλιξη της επίθεσης».

Headlines:
Βιομηχανία
Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Βιομηχανία
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Τα 6 +1 βαρίδια για το ελληνικό επιχειρείν

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Τα 6 +1 βαρίδια για το ελληνικό επιχειρείν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR θεώρησε αδικαιολόγητο το λάθος του Σιδηρόπουλου να μην κληθεί ο Βεργέτης στο VAR. Ολοι οι διάλογοι από την τηλεδιάσκεψη ΚΕΔ-διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR θεώρησε αδικαιολόγητο το λάθος του Σιδηρόπουλου να μην κληθεί ο Βεργέτης στο VAR. Ολοι οι διάλογοι από την τηλεδιάσκεψη ΚΕΔ-διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Γκατούζο για τον αγώνα με το Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν – Δεν μπορούμε να χάσουμε»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Γκατούζο ενόψει Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν - Δεν μπορούμε να χάσουμε»

Ενόψει του αγώνα της Ιταλίας με το Ισραήλ, ο Τζενάρο Γκατούζο καυτηρίασε όσα συμβαίνουν στη Γάζα και εξέφρασε την θλίψη του για τον χαμό τόσων ανθρώπων που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό.

Σύνταξη
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύνταξη
ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR
Ποδόσφαιρο 07.10.25

ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR

Οι αρμόδιοι αλλά και ο ΟΦΗ διαβεβαιώνουν ότι θα είναι έτοιμο ενόψει του αγώνα της 3ης Ιανουαρίου. Επιστολή της εταιρίας για το «μπλακ άουτ» στο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Βάιος Μπαλάφας
Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια στον Ματίας Αλμέιδα για τη «μεταμόρφωση» της Σεβίλλης επί των ημερών του. Αποκορύφωμα φυσικά το εντυπωσιακό 4-1 επί της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)

Σχεδόν το 1/3 του προσεχούς Μουντιάλ είναι ήδη... σχηματισμένο, αφού οι 18 ομάδες είναι γνωστές, ενώ οι μισές από αυτές ξέρουν και τα γκρουπ δυναμικότητας στα οποία θα βρίσκονται.

Σύνταξη
Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)

Η Εθνική Ελλάδος συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα πετάξει στις 16:30 για τη Γλασκώβη ενόψει του ματς με τη Σκωτία – Δείτε εικόνες από την αναχώρηση.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες
Super League 07.10.25

Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες

Οι εξετάσεις του Σίριλ Ντέσερς έδειξαν ότι δεν υπάρχει υποτροπή, όμως ο Νιγηριανός επιθετικός θα μείνει ένα μήνα εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)
Προκριματικά Μουντιάλ 07.10.25

Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)

Η Εθνική ομάδα έχει μπροστά της δύο σερί ταξίδια σε Σκωτία και Δανία, απ' όπου περνούν οι πιθανότητές της να κατακτήσει την πρωτια του προκριματικού ομίλου της για το Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς
Τέμπη 07.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς

«Με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού
Ελλάδα 07.10.25

Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού, λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, την νίκη των συγγενών με την συμπαράσταση του λαού και την απαιτούμενη επαγρύπνηση

Σύνταξη
Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία
Άδεια χέρια 07.10.25

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Ο Μητσοτάκης στον ΣΕΒ επέλεξε να παίξει… με τα συναισθήματα της επενδυτικής ανασφάλειας των βιομηχάνων και των επιχειρηματιών απαντώντας εμμέσως στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Δημογραφικό: Τι δείχνουν πραγματικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους γάμους και τα διαζύγια
Δημογραφικό 07.10.25

Τι δείχνουν πραγματικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους γάμους και τα διαζύγια

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό δείχνουν ότι σε καθε 100 γάμους, αντιστοιχούν 42 διαζύγια. Όμως η ανάγνωση των στατιστικών θέλει προσοχή. Ο δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, μας εξηγεί γιατί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου
Πρόεδρος ΣΕΒ 07.10.25

Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έδωσε έμφαση στην ομιλία του, κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στο καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους αλλά και στη χαμηλή παραγωγικότητα

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR θεώρησε αδικαιολόγητο το λάθος του Σιδηρόπουλου να μην κληθεί ο Βεργέτης στο VAR. Ολοι οι διάλογοι από την τηλεδιάσκεψη ΚΕΔ-διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»
Ετυμηγορία 07.10.25

Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»

Η πρώτη επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μετά από δέκα και πλέον χρόνια έπρεπε να ήταν ένα θριαμβευτικό comeback. Τελικά έγινε η απόλυτη καταστροφή της δημόσιας εικόνας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά
Planet Travel 07.10.25

Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά

Οι επισκέπτες που φτάνουν σε οποιαδήποτε από τις 29 χώρες της ζώνης Σένγκεν θα υποβάλλονται σε σάρωση του προσώπου και των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους - Ολα όσα αλλάζουν στα ταξίδια στην ΕΕ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις

«Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε πλήρως το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το μη σύννομο της τεχνικής λύσης που συμφώνησε ο κ. Βορίδης», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας – «Το φως νίκησε το σκοτάδι»
Η στιγμή της ανακοίνωσης 07.10.25

Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Το φως νίκησε το σκοτάδι»

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι βγαίνει νικητής καθώς ο αγώνας του «μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια».

Φωτογραφίες-Βίντεο: Δημήτρης Πέρρος
Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική

Ο Γρηγόρης Βάρρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή πως η απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε κατ’ απαίτηση ιδιωτικών συμφερόντων με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη
Οι απαντήσεις 07.10.25

Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη

Η Έιμι, κόρη του Όζι Όσμπορν, συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «No Escape From Now», στο οποίο μεταξύ άλλων μίλησε και για την δεινή κατάσταση της υγείας του εκλιπόντα frontman των Black Sabbath.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Το σχέδιο για να περιοριστούν οι κινήσεις των Ρώσων διπλωματών – Νέα διπλωματική (;) κρίση εν όψει
Αποκαλυπτικό έγγραφο 07.10.25

Νέα διπλωματική (;) κρίση εν όψει - Το σχέδιο της ΕΕ για να περιοριστούν οι κινήσεις των Ρώσων διπλωματών

Η πρόταση προστέθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας - Ο ρόλος της Τσεχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
Οικονομικές Ειδήσεις 07.10.25 Upd: 19:57

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιείται, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».

Σύνταξη
O Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη ενέργεια» το «συμφωνώ» – «Ηθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

O Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη ενέργεια» το «συμφωνώ» – «Ηθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες

Σφοδρότατη επίθεση κατά του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε η Γρηγόρης Βάρρας, στη κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γκατούζο για τον αγώνα με το Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν – Δεν μπορούμε να χάσουμε»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Γκατούζο ενόψει Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν - Δεν μπορούμε να χάσουμε»

Ενόψει του αγώνα της Ιταλίας με το Ισραήλ, ο Τζενάρο Γκατούζο καυτηρίασε όσα συμβαίνουν στη Γάζα και εξέφρασε την θλίψη του για τον χαμό τόσων ανθρώπων που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό.

Σύνταξη
Γάζα: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία – «Stop στη γενοκτονία» – Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές
Ξύλο και δακρυγόνα 07.10.25 Upd: 21:35

«Stop στη γενοκτονία στη Γάζα»: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία - Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές

Μαζική ήταν η πορεία ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα που σήμερα συμπληρώνει τα δύο χρόνια του - Η Αστυνομία επιτέθηκε με δακρυγόνα και κρότου - λάμψης στους διαδηλωτές, πολλές προσαγωγές

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων
Δήλωση Τσουκαλά 07.10.25

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα, αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»
Αινιγματικός 07.10.25

«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»

Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους νέους ανεφερόμενος σε μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη «κλείσει»

Σύνταξη
Ερντογάν: Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν – Στο επίκεντρο η Γάζα
Τι συζητήθηκε 07.10.25

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν - Στο επίκεντρο η Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν και για τα γενέθλιά του - Τι είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας στον Ρώσο ομόλογό του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύνταξη
Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
Global Sumud Flottilla 07.10.25

Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο

«Δεν θέλω να ακούσω πάλι τα περί του μοναδικού δημοκρατικού κράτους στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ», ανέφερε η βουλεύτρια Φλώρινας με τη Νέα Αριστερά, Πέτη Πέρκα, που συμμετείχε στο Global Sumud Flottilla

Σύνταξη
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο