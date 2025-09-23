Γιατί ο Λανουά έβγαλε… κόκκινη κάρτα σε αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ

Σε κάθε εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη με τους διαιτητές, μετά από κάθε αγωνιστική (αυτή τη φορά έγινε τη Δευτέρα 22/9), ο Λανουά συζητά με τους ρέφερι περισσότερες φάσεις από αυτές που προβάλει στο βίντεο της τηλεκριτικής. Στο τελευταίο τηλε-μάθημα ο πρόεδρος της ΚΕΔ χαρακτήρισε «καταστροφή» την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αν και δεν πρόβαλε το δεύτερο κραυγαλέο λάθος του Αϊτεκίν για το οποίο πρέπει να του πάρουν τη σφυρίχτρα και αναφερόμαστε στη φάση του 43’, όταν ο Γερμανός, τουρκικής καταγωγής, σταμάτησε επίθεση του Καμπελά, καθώς ο Καλάμπρια εκτέλεσε το φάουλ, ο Γάλλος πήρε τη μπάλα και ο 47χρονος ρέφερι σφύριξε, ενώ έβγαινε τετ α τετ, για να δώσει ελεύθερο τερματοφύλακα!

Όμως, ο Λανουά πρόβαλε την αποβολή του Ουνάι Γκαρσία του Παναιτωλικού στο 82’ του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0. «Πιο σωστή θα ήταν η κίτρινη κάρτα. Το πόδι του Γκαρσία είναι κάτω, βρίσκει τον αντίπαλο (σ.σ. Γιακουμάκης) στη βάση του ποδιού του και δεν έχει δύναμη», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔ στην ανάλυσή του. Παράλληλα και ο Σιδηρόπουλος παραδέχθηκε ότι έπρεπε να βγάλει κίτρινη κάρτα, επειδή αυτό ταιριάζει στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης της UEFA. Με άλλα λόγια, ο VAR Ευαγγέλου (Αθηνών) βγήκε στη σέντρα, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι κακώς κάλεσε τον Σιδηρόπουλο σε on field review.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λανουά δεν συμφωνεί με τα παράπονα της ΑΕΚ για τη διαιτησία του αγώνα με την Λάρισα, καθώς θεωρεί ότι δεν έχουν βάση, με βάση τους κανονισμούς. «Σωστά, ακυρώθηκε το γκολ του Πινέδα, καθώς όπως αναφέρει ο κανονισμός αν προηγείται χέρι επιτιθέμενου, έστω και ακούσιο, δεν μετράει το γκολ. Σωστά, ο VAR Φωτιάς το ακύρωσε απευθείας, με βάση το πρωτόκολλο δεν προβλέπονταν να καλέσει τον διαιτητή Μόσχου», είπε ο Λανουά. Για το ίδιο ματς ο πρόεδρος της ΚΕΔ «δικαίωσε» τους Μόσχου, Φωτιά και για τη μη αποβολή του Παντελάκη της Λάρισας, επιβεβαιώνοντας ότι σωστά βγήκε κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα στον Γιόβιτς στο 66’.