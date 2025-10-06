Ο Λανουά σε αδιέξοδο μετά τα πολλά λάθη των διαιτητών

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΚΕΔ μετά και τις διαιτησίες της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά να βρίσκεται σε αδιέξοδο καθώς διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Ο Γάλλος επικεφαλής βλέπει ότι δεν αποδίδει η εκπαίδευση μέσω τηλεδιασκέψεων, όπως και η πολιτική των τιμωριών, όμως είναι αλήθεια ότι οι ποινές είναι μικρές και ουσιαστικά πρόκειται για… χάδια. Σε καμία περίπτωση οι διαιτητές δεν νιώθουν τιμωρημένοι αν λείψουν μια ή το πολύ δυο αγωνιστικές, ενώ ο Λανουά δεν διαχωρίζει τα λάθη σε σημαντικά και μη.

Τι θα κάνει ο Λανουά; Ο πρόεδρος της ΚΕΔ έχει χρόνο να αποφασίσει μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος ενώ περιμένει πως και πως το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League που έχει προγραμματιστεί για το χρονικό διάστημα 15-17 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Εκεί έχουν προγραμματιστεί τετ α τετ με τους διαιτητές, με βασικό θέμα την απόδοσή τους στους αγώνες που ορίστηκαν τόσο στο χορτάρι όσο και στο VAR.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λανουά περίμενε καλύτερη εικόνα, έχοντας θετικά δείγματα τόσο από την προηγούμενη σεζόν όσο και από τη διάθεση και από τις θεωρητικές επιδόσεις των διαιτητών στο σεμινάριο του καλοκαιριού, που διεξήχθη στις αρχές Αυγούστου στην Ξάνθη. Κατά τα άλλα ο Λανουά δικαιώνεται επειδή έκανε πίσω και δεν θα ορίσει Ελληνες διαιτητές στα ντέρμπι δηλώνοντας ότι θα είναι έτοιμοι 4-5 χρόνια.

Όλα δείχνουν ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά θα αλλάξει τακτική ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος. Μια αγαπημένη ποδοσφαιρική ρήση, όταν διακόπτονται τα πρωταθλήματα, είναι πως είναι ευεργετική για την τάδε ή τη δείνα ομάδα, εφόσον έχει αγωνιστικά προβλήματα ή δεν πάει καλά. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της διαιτησίας.

Εχει άλλα περιθώρια ο Λανουά για να βελτιώσει τη διαιτησία; Μέχρι στιγμής δεν αποδίδει η συνεχής εκπαίδευση. Οι περισσότεροι διαιτητές είναι εξαρτώμενοι από το VAR που κι αυτό δεν λειτουργεί σωστά, καθώς υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση των διαιτητών.

Ο Λανουά έχει πρόβλημα επειδή βλέπει ότι γίνονται λάθη υπέρ συγκεκριμένων ομάδων κι ας φωνάζουν (σ.σ. παράδειγμα η ΑΕΚ που ευνοήθηκε από τον Βεργέτη στον αγώνα της με την Κηφισιά) ότι τάχα αδικούνται και ας μην σχολιάζει κάποια από αυτά στην τηλεκριτική του. Όμως, το… δείγμα από τους αγώνες είναι αρκετό και δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε να χρησιμοποιεί την τηλεκριτική του για να κάνει ποδοσφαιρική διπλωματία καθώς αυτή η τακτική μπερδεύει περισσότερο τους διαιτητές.