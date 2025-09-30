Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ήταν αναμενόμενο, καθώς προηγήθηκε και η ανακοίνωση της Κυριακής (28/9), αλλά η ΚΕΔ πήρε πάλι θέση ότι «το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη, επαναλαμβάνοντας ότι επετεύχθη από θέση οφσάιντ». Με την ευκαιρία της τηλεκριτικής των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βάλερι, ο οποίος έκανε την ανάλυση καθώς ο Λανουά είναι παρατηρητής διαιτησίας στον αγώνα του Champions League Αταλάντα-Μπριζ, καταλόγισε ευθύνη στον βοηθό Κολλιάκο (Αθηνών) κάνοντας λόγο για λανθασμένη απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι ίσχυσε λόγω βλάβης στο VAR. Και με τη… βούλα της ΚΕΔ ο Μανθάτης είναι οφσάιντ όταν κάνει την πάσα στον Παλάσιος για να σκοράρει στο ματς Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2.

Αναλυτικά ο Βαλέρι ανέφερε για το οφσάιντ του Μανθάτη: «Το δεύτερο τέρμα του Λεβαδειακού επετεύχθη από θέση οφσάιντ, κάτι που δεν είδε ο βοηθός. Το VAR δεν μπόρεσε να παρέμβει και να αναφέρει το οφσάιντ στον διαιτητή εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπισε ο πάροχος του VAR, κατά το οποίο καμία κάμερα δεν εμφανιζόταν για μεγάλο διάστημα. Όταν παρουσιάζεται τέτοιο πρόβλημα στο σύστημα, ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση, βασιζόμενος στην δική του αντίληψη και στις πληροφορίες που λαμβάνει από τον βοηθό οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ήταν λανθασμένες».

Ο Βαλέρι θεωρεί ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι κατά του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο, αν και ο Τσέριν έχει αφύσικα απλώμένο το χέρι του: «Ο επιθετικός του Παναιτωλικού έκανε την κεφαλιά, με τον αμυντικό του Παναθηναϊκού να μπλοκάρει τη μπάλα, πρώτα με το κεφάλι και έπειτα με το χέρι, το οποίο ήταν μακριά από το σώμα του. Η μπάλα άλλαξε εντελώς πορεία και δεν κατευθυνόταν πλέον προς την εστία. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι: πέναλτι δεν πρέπει να καταλογιστεί. Ωστόσο, το VAR πρότεινε on-field review στον διαιτητή δείχνοντας μόνο την επαφή με το χέρι και όχι με το κεφάλι. Έτσι, ο διαιτητής ερμήνευσε τη φάση ως καθαρό πέναλτι και το υπέδειξε. Το VAR οφείλει να δείχνει στον διαιτητή τις καλύτερες λήψεις, ειδικά σε δύσκολες περιπτώσεις όπως αυτή. Από φέτος, υπάρχει και η υποστήριξη των καμερών APS που χρησιμοποιεί η Sky, με υψηλή ανάλυση, οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες σε οριακές φάσεις. Συνεπώς, το VAR είναι υποχρεωμένο να είναι πιο ακριβές στην επιλογή της κατάλληλης κάμερας για την αξιολόγηση ενός περιστατικού. Θεωρούμε πως αυτό το on-field review ήταν λανθασμένο».

Για το δεύτερο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ο Ιταλός αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ υποστήριξε: «Αμυντικός του Αστέρα πήδηξε για κεφαλιά, όμως ενήργησε απερίσκεπτα, χτυπώντας τον αντίπαλο με το χέρι στο πρόσωπο. Στη φάση αυτή, η σωστή απόφαση θα ήταν πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον αμυντικό. Το VAR σωστά πρότεινε on-field review και ο διαιτητής τελικά πήρε την αναμενόμενη απόφαση».

