Ολο το ρεπορτάζ για το VAR στο Καραϊσκάκη: Το πρωτόκολλο δεν έχει χρονικό όριο σε περίπτωση βλάβης

Συμβαίνουν κι αυτά! Είναι από τις φορές που η τεχνολογία στρέφεται σε βάρος του ανθρώπου. Το VAR ήταν προβληματικό και έκανε τρεις διακοπές στη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, δημιουργώντας και εκνευρισμό στις τάξεις των υπευθύνων. Όπως έχει καταγραφεί στο φύλλο αγώνα η πρώτη διακοπή έγινε το διάστημα 37’-41’, η δεύτερη μεταξύ 58’-60’ και η τρίτη στο τέλος, όταν έπρεπε να ελεγχθεί το γκολ του Λεβαδειακού (79’), όμως στο κέντρο ελέγχου στο Μαρούσι δεν είχαν εικόνα.

«Περίμενε, περίμενε, περίμενε», έλεγαν οι τεχνικοί στον Κατσικογιάννη, μπας και λυνόταν το πρόβλημα (σ.σ. η εικόνα λαμβάνεται μέσω ίντερνετ), ώστε να ελεγχθεί αν υπήρχε οφσάιντ του Μανθάτη, αφού πρώτα έκαναν έλεγχο και από ποιον έγινε κάτοχος της μπάλας (από συμπαίκτη ή από αντίπαλο;). Το πρωτόκολλο του VAR δεν περιλαμβάνει χρονικό όριο σε περίπτωση βλάβης, όπως δεν υπάρχει χρονικό όριο για να τσεκάρουν μια φάση. Ο διαιτητής Κατσικογιάννης (Ηπείρου) χειρίστηκε το θέμα όπως έπρεπε, ενημερώνοντας κάθε φορά τις ομάδες, ενώ την τελευταία ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε εικόνα για να ελέγξουν το 2-2 και ο ρέφερι εξάντλησε όλα τα χρονικά περιθώρια ενώ από τον Ολυμπιακό διαμαρτύρονταν ότι ο Μανθάτης ήταν εκτεθειμένος, αρα ήταν οφσάιντ. Τελικά, λόγω βλάβης ίσχυσε η απόφαση του διαιτητή και το γκολ μέτρησε. Στη Ρουμανία είχαν κάνει 11 λεπτά για να τσεκάρουν ένα πέναλτι.

Το παιχνίδι έληξε χωρίς το VAR τα επανέλθει. Για κάποια δευτερόλεπτα εμφανίζονταν και μετά κόβονταν.

Στο γήπεδο Καραϊσκάκη ήταν και ο Λανουά. Μετά τη λήξη του αγώνα ο Γάλλος κατέβηκε στα αποδυτήρια για να ενημερωθεί.

Αναλυτικά το άρθρο 12 του ΚΑΠ αναφέρει: «Σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος της SL1, θα λειτουργεί το Video Assistant Referee (VAR) και η χρήση γραμμής οφσάιντ στο Video Assistant Referee, και δυνατότητα επίσης χρήσης των τεχνολογιών Goal Line Technology (GLT) και Semi Automated Offside. To ίδιο θα ισχύει και για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος, με περαιτέρω δυνατότητα εφαρμογής του και σε προηγούμενες φάσεις του Κυπέλλου ή σε επιλεγμένους αγώνες υψηλής δυσκολίας, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΚΕΔ. Αν δεν μπορεί να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος VAR κατά τον χρόνο ορισμού ενός αγώνα, αυτός θα πρέπει να ορίζεται σε άλλη ημερομηνία, πλην αν όλως εξαιρετικοί λόγοι ανωτέρας βίας (λ.χ. μη ύπαρξη διαθέσιμων ημερομηνιών κ.λπ.), επιβάλλουν την τέλεσή του. Αν προκύψει πρόβλημα μη εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος VAR την ημέρα του αγώνα (είτε πριν την έναρξη του είτε και κατά τη διάρκεια αυτού) ο αγώνας διεξάγεται κανονικά».