Νέα σεμινάρια για ενίσχυση του VAR

Η τεχνολογία, πείτε τη και VAR, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ποδοσφαίρου και ειδικότερα της διαιτησίας. Κοινώς, το VAR έχει μπει για τα καλά στη ζωή όλων όσων ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Είναι φυσικό και επόμενο στα σεμινάρια, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2025/26, να έχει δοθεί βάρος στο VAR αλλά και να έπεται συνέχεια.

Για τον υπεύθυνο του VAR, Πάολο Βαλέρι δεν έφτασε μόνο αυτό. Στα μαθήματα που έκανε στους διαιτητές της Super League στο σεμινάριο της Ξάνθης επικεντρώθηκε στις περιπτώσεις που πρέπει να παρεμβαίνει το VAR. Επίσης, γνωστοποίησε ότι χώρισε τους 19 διαιτητές σε δυο γκρουπ και τους κάλεσε σε σεμινάρια, στο κέντρο του VAR στο Μαρούσι. Σεμινάρια μετά το σεμινάριο.

Το πρώτο γκρουπ του VAR θα καθίσει στα θρανία στις 19 Αυγούστου και το δεύτερο στις 25 του μήνα. Στις 19 θα πάνε όσοι οριστούν την πρώτη αγωνιστική και στις 25 Αυγούστου θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι διαιτητές.

Τα σεμινάρια με θέμα το VAR θα είναι μονοήμερα και τρίωρα και γίνονται στο πλαίσιο της αλλαγής τεχνολογίας του VAR, καθώς η Super League προχώρησε σε σύμβαση με άλλη εταιρία. Παράλληλα, ο Βαλέρι θέλει να επικεντρωθούν και στον τρόπο εξέτασης των φάσεων, μέσω του VAR αλλά και να «φρεσκάρει» το ημιαυτόματο οφσάιντ.

Η ΚΕΔ δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των διαιτητών. Στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League στην Ξάνθη δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά, όμως αποτελεί κοινό μυστικό ότι ξέφυγαν φάσεις από το VAR. «Eπρεπε να παρέμβει σε 69, το έκανε στις 46», είχε πει ο Πάολο Βαλέρι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στις 21/1/25. Για να γίνει αντιληπτό το επίπεδο, μέχρι τότε, από τους Ελληνες και ξένους VAR, είχε ξεφύγει το 1/3 των φάσεων!

Ο Πάολο Βαλέρι, και με βάση το παραπάνω, θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για το VAR. Για αυτό και ο Ιταλός, όπως και ο Λανουά από την πλευρά του, ρίχνει μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση.

Η αναβάθμιση των παρατηρητών διαιτησίας

Στο πρόσφατο σεμινάριο των παρατηρητών διαιτησίας στην Αθήνα (11-12/8) ο Λανουά προανάγγειλε την αναβάθμισή τους. Ο Γάλλος αποφάσισε να συμμετέχουν και οι παρατηρητές στην εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, όπου αναλύονται τα λάθη, μετά από κάθε αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί δεν ξέρουν αγγλικά.

Παράλληλα, οι παρατηρητές της Super League 2 θα μετέχουν σε τηλεδιάσκεψη με τους διαιτητές της κατηγορίας τους που θα γίνεται μια φορά το μήνα με όλους μαζί. Κι εκεί θα… χάνονται λόγω έλλειψης μετάφρασης!