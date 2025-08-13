sports betsson
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
Ποδόσφαιρο 13 Αυγούστου 2025 | 22:26

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR

Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ μίλησε για τη μελλοντική χρήση του VAR, τις θεωρίες συνομωσίας και την στοχοποίηση διαιτητών που είναι «χειρότερη απο ποτέ»

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
Για το μέλλον του VAR στην διαιτησία και κατ’ επέκταση στο ποδόσφαιρο μίλησε ο Χάουαρντ Γουέμπ στο BBC Sport. O επικεφαλής των διαιτητών της Premier League έκανε αποκαλύψεις για τη μελλοντική χρήση του VAR, τονίζοντας ότι το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) συζητά την επέκτασή του, ώστε στο πεδίο… δράσης του να μπουν αποφάσεις για (δεύτερες) κίτρινες κάρτες και καταλογισμούς κόρνερ. Παρεμπιπτόντως, το θέλει η FIFA, αλλά όχι η UEFA.

Ως γνωστόν, τώρα, το VAR, που χρησιμοποιείται στην Premier League από τη σεζόν 2019-20, μπορεί παρεμβαίνει μόνο σε αποφάσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την έκβαση του αγώνα (γκολ, απευθείας κόκκινες κάρτες, πέναλτι και περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης παίκτη). «Σίγουρα θα γίνουν συζητήσεις για πιθανές επεκτάσεις», προβλέπει ο Γουέμπ.

Στη συνέχεια ο Γουέμπ, μπήκε στην ουσία: «Κάποιοι πιστεύουν ότι το VAR πρέπει να χρησιμοποιείται εκτενώς σε ορισμένες καταστάσεις, αλλά άλλοι θεωρούν ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε τη χρήση του VAR με τις προσδοκίες όσων εμπλέκονται στο αγγλικό ποδόσφαιρο, βάσει διαβουλεύσεων με φιλάθλους, προπονητές και παίκτες. Το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι ότι “το λιγότερο είναι καλύτερο” όσον αφορά το VAR, και πιστεύω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά ως προς αυτό».

Ο Γουέμπ άφησε να διαφανεί ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός σε συζητήσεις για την επέκταση του VAR: «Το VAR υπάρχει εδώ και επτά χρόνια και έχει παραμείνει σχεδόν ίδιο. Αν το ίδιο το άθλημα ή οι εμπλεκόμενοι μας πουν ότι μεγαλύτερη χρήση θα ήταν προς όφελος του παιχνιδιού, τότε φυσικά και θα ήμουν ανοιχτός αλλά πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά τις συνέπειες και τις επιπτώσεις. Αν μιλάμε για κίτρινες κάρτες που δόθηκαν λανθασμένα και επηρεάζουν τον αγώνα, τότε πρέπει να σκεφτούμε και για τις κίτρινες που δεν δόθηκαν λανθασμένα».

Επίσης, ο επικεφαλής της διαιτησίας της Πρέμιερ Λιγκ, Χάουαρντ Γουέμπ ανέλυσε: «Καταλαβαίνω την επίδραση ενός λανθασμένα απονεμηθέντος κόρνερ – όταν αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο – ή μιας λανθασμένης κίτρινης κάρτας. Αλλά υπάρχει και η άποψη ότι το VAR υπάρχει ήδη για να διορθώνει προφανή λάθη σε σημαντικές φάσεις, οπότε θα γίνουν οι σχετικές συζητήσεις και θα διαβουλευτούμε με το αγγλικό ποδόσφαιρο».

Ο Γουέμπ δεν δέχεται θεωρίες συνωμοσίας ή μεροληψίας

Ακόμη, ο Γουέμπ παραδέχθηκε ότι η χρήση του VAR εντείνει τον έλεγχο και τη δυσπιστία, έχοντας δημιουργήσει την αίσθηση θεωριών συνωμοσίας ή μεροληψίας – κάτι που χαρακτηρίζει «απολύτως αδικαιολόγητο»: «Παλαιότερα, οι διαιτητές έκριναν με βάση αυτό που έβλεπαν εκείνη τη στιγμή. Τώρα, το VAR εξετάζει τις φάσεις με περισσότερο χρόνο και από διαφορετικές γωνίες. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι κάποιες φάσεις παραμένουν γκρίζες. Αν πιστεύεις ότι μια απόφαση για πέναλτι είναι λάθος, περιμένεις να επέμβει το VAR. Αν όμως είναι 50/50, το μισό κοινό θα πιστεύει ότι η αρχική απόφαση ήταν σωστή και το άλλο μισό θα απογοητευτεί αν το VAR την αλλάξει. Η ικανότητα που πρέπει να έχουμε είναι να αναγνωρίζουμε πότε μια φάση είναι πραγματικά “γκρίζα” και πότε είναι ξεκάθαρη. Αλλά δεν πρέπει να περιμένετε να συμφωνείτε με την τελική απόφαση κάθε φορά».

«Χειρότερη από ποτέ η στοχοποίηση των διαιτητών»

Ο Γουέμπ ρωτήθηκε και για την στοχοποίηση των διαιτητών και θεωρεί ότι «είναι χειρότερη από ποτέ», ενώ όπως τονίζει παρέχεται περισσότερη υποστήριξη στους διαιτητές. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από διαδικτυακές απειλές κατά της ζωής του Μάικλ Όλιβερ. Τον Σεπτέμβριο, ο Άντονι Τέιλορ τέθηκε προσωρινά εκτός καθηκόντων λόγω διαδικτυακής κακοποίησης. Ο Τέιλορ και η οικογένειά του είχαν δεχτεί την οργή των φιλάθλων της Ρόμα στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης μετά την ήττα της ομάδας από τη Σεβίλλη στον τελικό του Europa League 2023, με το περιστατικό να κυκλοφορεί σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι άνθρωποι έχουν πλέον μεγαλύτερο βήμα για να εκφράσουν απόψεις, αλλά ο τρόπος που εκφράζονται πολλές φορές είναι απαράδεκτος», δήλωσε ο Γουέμπ.

Και πρόσθεσε: «Είδαμε περιστατικά με τους δικούς μας διαιτητές την περασμένη σεζόν. Συμβαίνει και με παίκτες και άλλους εμπλεκόμενους στο παιχνίδι. Είναι λίγο αντανάκλαση της κοινωνίας σήμερα – οι άνθρωποι εκφράζουν έντονες απόψεις, που είναι φυσιολογικό, και το ποδόσφαιρο από τη φύση του δημιουργεί διχασμένες γνώμες σε “γκρίζες” φάσεις. Αλλά η διαφωνία με μια απόφαση δεν πρέπει να αποτελεί «άδεια» για κακοποίηση διαιτητών σε πλατφόρμες ή απειλές για την ασφάλεια των ίδιων και των οικογενειών τους. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Παρέχουμε καλή υποστήριξη στους διαιτητές, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής στήριξης, της φροντίδας ψυχικής υγείας και ευημερίας. Η υποστήριξη αυτή επεκτείνεται και στις οικογένειές τους».

