Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)
Στην αντεπίθεση της Πάφου στο 69ο λεπτό, Ιστβάν Κόβακς, απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ταρέμι για το φάουλ που έκανε στον Ζάζα, όμως η παρέμβαση του VAR γλίτωσε τον Ρουμάνο ρέφερι από ένα πολύ σοβαρό λάθος...
Με αριθμητικό πλεονέκτημα συνεχίζει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Πάφο, στην πρεμιέρα του στο Champions League. Και αυτό, γιατί η παρέμβαση του VAR στη φάση του 69′, γλίτωσε τον διαιτητή του αγώνα από ένα τεράστιο λάθος…
Συγκεκριμένα, σε μια αντεπίθεση της κυπριακής ομάδας στο 69′, ο Ταρέμι ανέκοψε με φάουλ από πίσω τον Ζάζα και ο Ιστβάν Κόβακς του έδειξε την απευθείας κόκκινη. Ωστόσο, το VAR παρενέβη άμεσα και κάλεσε τον ρέφερι να τσεκάρει ξανά στη φάση στο on field review. Μετά από γρήγορο επανέλεγχο της φάσης, όντως διόρθωσε το αρχικό του λάθος, ακυρώνοντας την κόκκινη και υποβιβάζοντάς την σε κίτρινη, όπως ήταν το σωστό.
Όπως εξηγήθηκε και στο live της UEFA, το μαρκάρισμα του Ιρανού ήταν μεν από πίσω, ωστόσο «χωρίς να διακινδυνεύει την σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου».
Δείτε τη φάση…
