Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)

Ο Λεβαδειακός είχε ισοφαρίσει σε 2-2 τον Ολυμπιακό στο σαββατιάτικο ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League, ένα γκολ που όμως δεν θα έπρεπε να έχει μετρήσει αφού στο ξεκίνημα της φάσης υπήρχε οφσάιντ, το οποίο «έχασε» ο βοηθός, Άγγελος Κολλιάκος.

Ωστόσο, το πρόβλημα με το VAR δεν έδωσε τη δυνατότητα ελέγχου της φάσης, με την ΚΕΔ να εξηγεί με ανακοίνωσή της όλη τη διαδικασία που ακολούθησε και παράλληλα να παραδέχεται ότι υπήρξε σοβαρό λάθος, παρότι τελικά αυτό δεν διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν τελικά με 3-2.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας αναφέρει χαρακτηριστικά πως το γκολ που πέτυχαν οι Βοιωτοί και ισοφάρισαν σε 2-2 την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έπρεπε να μετρήσει, καθώς ήταν οφσάιντ, με τη φάση του 79ου λεπτού, όταν και σκόραρε ο Γκούμας, να μην ελέγχεται ποτέ από τους διαιτητές.

Όπως τονίζεται, η φάση εξετάστηκε με ημιαυτόματο οφσάιντ και ο Μανθάτης που πήρε την μπάλα στα πλάγια της περιοχής είναι εκτεθειμένος και κακώς μέτρησε το γκολ που πέτυχε εν συνεχεία ο Γκούμας για τον Λεβαδειακό. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αγώνας σημαδεύτηκε από τη διακοπή διάρκειας 17 λεπτών μετά το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού, καθώς το VAR είχε δυσλειτουργία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΔ:

«Το πρωτόκολλο του VAR εφαρμόστηκε σωστά σε μία απόφαση οφσάιντ/μη οφσάιντ κατά τη διάρκεια της 5ης αγωνιστικής της SL1 χθες.

Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού σημειώθηκε χθες χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιθανής παράβασης οφσάιντ που προηγήθηκε πριν από την επίτευξη του τέρματος, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περίπου 17 λεπτών, στην οποία παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα από τον πάροχο της τεχνολογίας VAR, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα παροχής εικόνων ριπλέι στο VAR ούτε χρήσης του ημιαυτόματου οφσάιντ (σε αυτό το διάστημα οι οθόνες δεν λειτουργούσαν εξ ολοκλήρου και ήταν μαύρες).

Αυτή η δυσλειτουργία στο λογισμικό του παρόχου VAR λόγω τεχνικών προβλημάτων, είχε παρουσιαστεί επανειλημμένα στη διάρκεια του αγώνα, όπως αναγνώρισε η εταιρεία, η οποία θα προβεί σε σχετική δήλωση τις επόμενες ημέρες.

Όταν προκύπτει μια τέτοια δυσλειτουργία του συστήματος, ο διαιτητής λαμβάνει την τελική απόφαση βάσει της δικής του αντίληψης και των πληροφοριών που λαμβάνει από τον βοηθό διαιτητή.

Στη συνέχεια, ο διαιτητής και ο τέταρτος διαιτητής παρέχουν εξηγήσεις στους δύο αρχηγούς και στους δύο προπονητές, ώστε να διευκρινίσουν τις συνθήκες που αφορούν στη διαδικασία λήψης της απόφασης.

Η μη δυνατότητα πρόσβασης στα ριπλέι της φάσης οδήγησε στην αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης, που ήταν ακύρωση του γκολ για θέση οφσάιντ, την οποία τελικά μπορέσαμε να αναλύσουμε μετά τη λήξη του αγώνα, οπότε και αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα.

Είναι σαφές ότι τα χθεσινά τεχνικά προβλήματα είχαν μεγάλη επίδραση στη σωστή λήψη αποφάσεων. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα εξετάσει το ζήτημα της τεχνικής βλάβης με τον πάροχο της τεχνολογίας VAR, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοιο ζήτημα δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον».