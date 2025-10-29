Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Τα βλέπει και μόνος του ο Στεφάν Λανουά. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έπλεξε το εγκώμιο του Χαρμ Οσμερς που σφύριξε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 αλλά και του συμπατριώτη του Γερμανού Τομπίας Στίλερ (σ.σ. τη φωτογραφία) που σφύριξε Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0. Βέβαια, και με τους ξένους διαιτητές υπήρξαν παραφωνίες όπως με τον απίθανο Αϊτεκίν που σφύριξε Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 και δεν έδωσε το πέναλτι στον Καμπελά και τον VAR Περλ Γκούντερ που ήταν σε αυτό το ματς και όπως όλα δείχνουν ότι δεν θα ξανάρθουν, καθώς ο Περλ έκανε λάθος και στον αγώνα Αρης-Παναθηναϊκός 1-1.

Ο Λανουά θορυβήθηκε μετά το ματς στο «Κλ. Βικελίδης», όμως δεν έκανε κάποια εξαγγελία μετά τον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 και σα να μην έφτανε αυτό, ξανάφερε τον Περλ, ενώ μετά το Αρης-Παναθηναϊκός 1-1 ανακοίνωσε στους διαιτητές ότι δεν θα ξανάρθει.

Ο Λανουά είδε τα προβλήματα (σ.σ. Αϊτεκίν και Περλ) με τους ξένους διαιτητές και τα διόρθωσε επειδή μπορούσε. Όπως και να το κάνουμε Γερμανοί διαιτητές, ελίτ ή πρώτης κατηγορίας είναι από το πάνω ράφι και για αυτό ο Λανουά επιμένει στη συγκεκριμένη χώρα, ειδικά τώρα που μας έχουν μάθει. Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι οι ρέφερι της Bundesliga είναι αποδεκτοί και από τους ποδοσφαιριστές των ομάδων της Super League.

Ο Λανουά μπορούσε και διόρθωσε τα πράγματα με τους ξένους διαιτητές. Όμως, τι γίνεται με τους Ελληνες; Θέλει; Μπορεί;

Οι περισσότεροι από τους ρέφερι της Super League είναι φοβισμένοι και σφυρίζουν ανάλογα με τον…αέρα! Εχει αδικηθεί ο Ολυμπιακός, όμως ευνοούνται οι ανταγωνιστές του, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Όμως, τι κάνουν και οι διαιτητές όταν βλέπουν ότι είναι εξισορροπητική και η τηλεκριτική του Λανουά, καθώς μπερδεύονται με αυτά που τους λέει στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις;

Καλά τα μαθήματα, όμως οι διαιτητές δεν βλέπουν τον Λανουά όπως πέρσι. Ο Γάλλος έχει φθαρεί, λογικό είναι, μετά από 15 μήνες στην Ελλάδα, πάλιωσαν και οι …καινοτομίες του. Ο Λανουά χρειάζεται να φέρει νέο αέρα. Δεν λέει κανείς ότι δεν ενδιαφέρεται αλλά δεν χρειάζεται να είναι ο «υπεράνω όλων» κριτής. Πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του.

Και να έχει επαφή με τους διαιτητές. Στις τηλεδιασκέψεις φαίνεται η απόσταση. Και να θέλουν να του πουν κάτι, δεν ζητάνε τον λόγο, παρά μόνο αν τον απευθύνει και όταν γίνεται το τελευταίο τους κατηγορεί για λάθος. Στο τελευταίο σεμινάριο δεν είχε τετ α τετ με όλους τους διαιτητές αλλά μίλησε μόνο με όσους, σύμφωνα με τις βαθμολογίες, δεν είχαν καλή απόδοση.