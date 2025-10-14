Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Άλλαξε τακτική ο Λανουά σε σχέση με τα προηγούμενα ντέρμπι (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1), ανεβάζοντας τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών διαιτητών. Για τα προαναφερόμενα ματς έφερε τον μη διεθνή Αϊτεκίν και τον Οσμερς (1ης κατηγορίας) αντίστοιχα, όμως για το Αρης-Παναθηναϊκός της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League όρισε τον ελίτ Τσβάιερ και παράλληλα τον έμπειρο 1ης κατηγορίας τον Στέγκεμαν για τον αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Λανουά επιχειρεί να μειώσει το ρίσκο κάτι που δεν ίσχυσε με τα προηγούμενα παιχνίδια, ειδικά με τον απίθανο Αϊτεκίν, ο οποίος δεν έδωσε πέναλτι-μαρς υπέρ του Καμπελά στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η επιλογή του Οσμερς στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 τού βγήκε, αν και χρειάστηκε VAR για να ακυρώσει γκολ υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ προηγήθηκε επιθετικό φάουλ. Κι ας έπλεξε ο Λανουά το εγκώμιό του ενώπιον των Ελλήνων ρέφερι στην τελευταία τηλεδιάσκεψη.

Ο Λανουά επιχειρεί να μειώσει το ρίσκο, αντιλαμβάνεται ότι έχει πρόβλημα, επειδή δεν φρόντισε να κάνει σωστούς ορισμούς ξένων διαιτητών τις προηγούμενες αγωνιστικές της Stoiximan Super League. Ειδικά με την επιλογή του Αίτεκίν ο οποίος είχε μια κακή διαιτησία, κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1.

Ο Τσβάιερ, ο οποίος ορίστηκε Αρης-Παναθηναϊκός (Κυριακή 19/10, 19:30) είναι ο διαιτητής του τελικού του Europa League μεταξύ της Τότεναμ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1-0). Επίσης έχει σφυρίξει αρκετούς αγώνες μεταξύ ελληνικών ομάδων, με πιο πρόσφατο το Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ 3-1 στα περσινά Playoffs, πιο πριν τα ματς ΠΑΟΚ–ΑΕΚ 1-2 και Παναθηναϊκός–Άρης 1-1.

Γνωστός και ο έτερος Γερμανός, ο Στέγκεμαν. Την περασμένη σεζόν διηύθυνε τα παιχνίδια ΠΑΟΚ–Ολυμπιακός 2-1, Άρης–ΠΑΟΚ 0-0 και ΑΕΚ–Παναθηναϊκός 2-0 και πιο πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός 1-1 (το 2019).

Ο Λανουά τιμώρησε τον Βεργέτη

Τρεις διαιτητές έμεναν εκτός ορισμών από τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, άρα είναι τιμωρημένοι, συγκεκριμένα οι Βεργέτης (Αρκαδίας), Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Κατσικογιάννης (Ηπείρου) συν τον VAR Πουλικίδη (Δράμας).

Ο Βεργέτης έμεινε εκτός επειδή στο ματς Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 δεν απέβαλε τον Πιερό, παρότι δεν τιμωρήθηκε ο VAR Σιδηρόπουλος που ο Βαλέρι έβγαλε στη σέντρα στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη για τα ματς της 6ης αγωνιστικής λόγω της μη αποβολής του παίκτη της ΑΕΚ.

Αγνωστο γιατί ο Κατσικογιάννης είναι εκτός ορισμών. Την προηγούμενη αγωνιστική ήταν VAR στο παιχνίδι Πανσερραϊκός-Αστέρας 2-1 και AVAR στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ατρόμητος 1-0.

Οι Ζαμπαλάς, Πουλικίδης παραμένουν στο «ψυγείο» από τις προηγούμενες αγωνιστικές. Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή (κατά την ΚΕΔ) κακώς έδωσαν πέναλτι κατά του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο (5η αγωνιστική). Όμως, έχουμε νέα περίπτωση Μουκουντί, δηλαδή έκαναν το μαύρο άσπρο για να μας πουν ότι είναι πέναλτι το χέρι του Τσέριν. Ο Πουλικίδης είναι εκτός ορισμών για το Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 1-1 (4η αγωνιστική).

Επέστρεψαν από τιμωρία οι Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) και Κουμπαράκης (Κυκλάδων). Ο Τσακαλίδης ορίστηκε ΑΕΛ-Ολυμπιακός, ενώ ο Κουμπαράκης ορίστηκε AVAR και όχι VAR.