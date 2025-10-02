Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Υπάρχει περίπτωση ο Λανουά να ζορίζεται να βρει ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι για τα ντέρμπι της Stoiximan Super League; Μόνο ο ίδιος μπορεί να απαντήσει αλλά μια ματιά στις επιλογές του δείχνει ότι ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ έχει χαμηλώσει τον πήχη.

Στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, παρότι πρόκειται για το classico της Ελλάδας, δεν όρισε ελίτ ρέφερι παρά τον 47χρονο Γερμανό μη διεθνή Ντενίζ Αϊτεκίν, ο οποίος προκάλεσε σαν ελίτ και η UEFA τον απέπεμψε, διακριτικά μεν αλλά με συνοπτικές διαδικασίες. Παρότι ο Αϊτεκίν τα θαλάσσωσε, καθώς και ο ίδιος ο Λανουά το παραδέχθηκε ότι είχε κακή διαιτησία, ο Γάλλος δεν… ανέβηκε στο πάνω ράφι. Για το ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός όρισε, επίσης, Γερμανό, τον Χαρμ Οσμερς που είναι έμπειρος (= 40 ετών) αλλά όχι ελίτ.

Για να δείτε ότι ο Λανουά χαμήλωσε τον πήχη αρκεί να συγκρίνουμε με τους περσινούς ορισμούς των πρώτων ντέρμπι της σεζόν. Ο ελίτ Βίντσιτς (Σλοβένος) σφύριξε ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-0, στις 15/9/24, ενώ όρισε τον Οσμερς στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Αρης 0-1 και τον επίσης, Γερμανό πρώτης κατηγορίας, τον Στέγκεμαν στο ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 2-0, στις 29/9/24. Νωρίτερα (21/9/24) για το ματς Αρης-Ολυμπιακός 2-1 έφερε τον Ιταλό Παϊρέτο, Ιταλό διαιτητή δεύτερης κατηγορίας που τα έκανε μαντάρα (όμως αυτό δεν είναι το παρόντος).

Αν ο Λανουά δυσκολεύεται να βρει διαιτητές από το πάνω ράφι τώρα που είμαστε στην αρχή και δεν άρχισαν οι δυσκολίες στα πρωταθλήματα των χωρών τους, τι θα γίνει στη συνέχεια; Στα πλέι οφ της Stoiximan Super League της προηγούμενης περιόδου ο Λανουά δεν απέφυγε τα ρίσκα. Εφερε τον Αλβανό Ενέα Τζόρντι και τον Λετονό Τρεϊμάνις, οι οποίοι είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας αλλά από υποδεέστερα πρωταθλήματα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Πολωνός Σίλβεζστρακ που δεν είχε ξανάρθει στην Ελλάδα.

Για πρώτη φορά Τούρκος διαιτητής σφύριξε αγώνα μεταξύ ελληνικών ομάδων και ήταν ο ελίτ ρέφερι Χαλίλ Ομούτ Μέλερ (ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2).

Ούτε η UEFA όρισε τον Οσμερς στο Champions League, σήμερα (2/10) θα διαιτητεύσει Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στη Γερμανία σφύριξε (23/8) Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Βέρντερ Βρέμης 2-1 και Σαν Πάουλι-Αουγκσμπουργκ 2-1 (στις 14/9).

Μέχρι φέτος δεν όριζαν τον Οσμερς σε ντέρμπι της Bundesliga. Θα φανεί αν ο ορισμός του στο Σούπερ Καπ Φραντς Μπεκενμπάουερ Στουτγάρδη-Μπάγερν 1-2 (στις 16/8) είναι η εξαίρεση ή αν θα είναι η επανεκίνηση να τον βάζουν ξανά σε ντέρμπι καθώς τον… φρέναρε η διαιτησία του σε αγώνα της προπερασμένης σεζόν (30/3/24) Μπάγερν-Ντόρτμουντ 0-2., όπου δεν πήγε καλά.

Πρόσφατα ο Οσμερς, ο οποίος θα σφυρίξει ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, προκάλεσε παράπονα σε διεθνή αγώνα του. Ο προπονητής της Ουγγαρίας (εκτός έδρας 2-2 με την Ιρλανδία στις 6/9) τον κατηγόρησε ότι ανέχθηκε το σκληρό παιχνίδι και ότι κακώς απέβαλε τον Σαλάι με απευθείας κόκκινη κάρτα. «Σε κάθε επαφή μας σκότωνε», είχε δηλώσει ο Μάρκο Ρόσι.

Όπως συνηθίζει παρατηρητής διαιτησίας του Οσμερς στον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός θα είναι ο Λανουά. Το Σάββατο (4/10) θα βρίσκεται στη Λάρισα για να δει τον Παπαπέτρου στο ΑΕΛ-Βόλος και μετά θα διανυκτερεύσει στη Θεσσαλονίκη για το ματς της Κυριακής (5/10) στην Τούμπα.