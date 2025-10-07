Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό

Οι φάσεις από τον αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 μονοπώλησαν και την εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη της ΚΕΔ η οποία κράτησε πάνω από μια ώρα. Οι Λανουά και Βαλέρι πρόβαλαν και στους διαιτητές τις ίδιες φάσεις που βγήκαν και στο βίντεο του Γάλλου, με τον Βαλέρι να γίνεται πυρ και μανία ακούγοντας τον Σιδηρόπουλο να δικαιολογείται ότι δεν είχε το κατάλληλο πλάνο για να καλέσει τον Βεργέτη στο VAR, ώστε να αποβάλει τον Πιερό στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Υπενθυμίζουμε ότι ο Βεργέτης έδειξε κίτρινη κάρτα στον Πιερό που πήγε με τις τάπες στο στομάχι του τερματοφύλακα της Κηφισιάς Ξενόπουλο, αφήνοντας του μεγάλο σημάδι.

Αναλυτικά οι διάλογοι:

Λανουά σε Βεργέτη: «Γιατί δεν έκανες περιγραφή στον Σιδηρόπουλο το μαρκάρισμα του Πιερό; Δεν βλέπεις ότι τον χτυπάει στο στομάχι με τις τάπες;»

Βεργέτης: «Δεν θυμάμαι τι του είπα και αν το περιέγραψα».

Βαλέρι: «Είναι δυνατόν να μην θυμάσαι; Εσύ Τάσο (σ.σ. στον Σιδηρόπουλο) γιατί δεν τον κάλεσες για on field review;»

Σιδηρόπουλος: «Δεν είχα το κατάλληλο πλάνο για να τον καλέσω και να …πουλήσω την επαφή».

Βάλερι: «Είναι δυνατόν να βλέπετε τέτοιο τραύμα και λέτε ότι χρειάζεστε τις σωστές κάμερες; Σας έχω πει να κοιτάτε και τις κάμερες από το ημιαυτόματο οφσάιντ». Μετά ο Βάλερι έδειξε στον Σιδηρόπουλο και στους υπόλοιπους πλάνο που φαίνεται ξεκάθαρα η καρατιά του Πιερό στον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, Ξενόπουλο.

Στη συνέχεια ο Βάλερι ζήτησε εξηγήσεις από τον AVAR Μόσχου (Λασιθίου) γιατί δεν είδε στην τηλεόραση το σημάδι που άφησε η ενέργεια του Πιερό στον Ξενόπουλο. Ο Μόσχου απάντησε ότι «έβλεπα τη φάση με τον Σιδηρόπουλο στο μόνιτορ για να βρούμε την επαφή» και ο Σιδηρόπουλος επιβεβαίωσε.

Επίσης, ο Λανουά έσταζε μέλι για τον Γερμανό Οσμερς που σφύριξε το ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1. «Πρέπει να έχετε ως παράδειγμα αυτόν τον ελίτ διαιτητή», ανέφερε ο Γάλλος και η… λεπτομέρεια είναι ότι ο Οσμερς είναι ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA. Ο Λανουά τον έφερε ως παράδειγμα για τις σωστές θέσεις που έπαιρνε στο γήπεδο και είπε ότι θα κάνει σχετική ανάλυση στο σεμινάριο που θα γίνει το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.