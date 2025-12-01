Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

Η κόκκινη κάρτα που έβγαλε ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) στο Μεϊτέ του ΠΑΟΚ, στο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τον Λεβαδειακό, δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν. Όλοι, ακόμη και ο Λουτσέσκου που είπε ότι με αυτή τη λογική έπρεπε να αποβληθεί ο Σιώπης στο ντέρμπι της ομάδας του με τον Πανσερραϊκό, συμφώνησαν με τον Σιδηρόπουλο που επέμεινε στην απόφασή του, αν και ο Φωτιάς τον κάλεσε σε on field review.

Κι όμως, έρχεται ο Λανουά να πάει κόντρα στο… ρεύμα, ακόμη και στον εαυτό για να κάνει δημόσιες σχέσεις! Αφενός σε παρόμοια φάση, στην ανάλυσή του για τα λάθη της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής συμφωνεί με την κόκκινη κάρτα στο Λιάσο του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι του με την Κηφισιά αφετέρου διαφωνεί με την αποβολή του Μεϊτέ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του με τον Λεβαδειακό, με τη δικαιολογία ότι το μαρκάρισμα του παίκτη των φιλοξενούμενων στον Κωστή δεν έχει την ίδια ένταση!

Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε από τον Λανουά! Ανεξήγητη η τηλεκριτική του.

Επίσης, ο Γάλλος σχολίασε και τα πέναλτι στο ματς Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, με τα οποία συμφωνεί. Παράλληλα, θεωρεί λάθος την αποβολή του Μαρίν από τον Γερμανό Σρέντερ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στεφάν Λανουά στο βίντεο για τις φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Για την κόκκινη του Λιάσου στο Κηφισιά – Πανσερραϊκός: «Σε αυτή την περίπτωση, ο παίκτης με το νο8 του Πανσερραϊκού (Λιάσος) υπέπεσε σε καθαρό φάουλ κάνοντας τάκλιν από πίσω διακινδυνεύοντας την ασφάλεια του αντιπάλου του, βρίσκοντάς τον με τις τάπες με το δεξί πόδι, πάνω από τον αστράγαλο και με αρκετή ένταση. Αν ο διαιτητής δεν έδειχνε την κόκκινη κάρτα θα περιμέναμε να παρέμβει ο VAR». Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης), VAR: Γιουματζίδης (Πέλλας).

Για την αποβολή του Ρουκουνάκη στο Κηφισιά – Πανσερραϊκός: «Με την μπάλα στον αέρα, ο παίκτης του Πανσερραϊκού παίρνει την κεφαλιά και ο αμυντικός της Κηφισιάς προσπαθεί να παίξει την μπάλα με το πόδι. Ο παίκτης όμως δεν βρίσκει την μπάλα και υποπίπτει σε σοβαρό φάουλ, βρίσκοντας με τις τάπες το σώμα του αντιπάλου, αμέσως πριν την επίτευξη του τέρματος. Περιμένουμε κόκκιη κάρτα σε τέτοιες περιπτώσεις και παρέμβαση του VAR, αν ο διαιτητής χάσει τη φάση». Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης), VAR: Γιουματζίδης (Πέλλας).

Για το πέναλτι του Φαντιγκά στον Τούπα υπέρ της ΑΕΛ Novibet στο 90+3’ του ματς με τον Αρη: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Άρη κάνει τάκλιν για την μπάλα αλλά αποτυγχάνει να τη βρει και υποπίπτιε σε καθαρή παράβαση, εμποδίζοντας τον επιτιθέμενο με το σώμα του και το δεξί του χέρι στο έδαφος. Ο διαιτητής καταλόγισε σωστά το πέναλτι, όπως θα περιμέναμε». Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας), VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

Για το χέρι του Λιάγκα στην περιοχή του Λεβαδειακού μετά από σουτ του Τάισον: «Ενώ έχει γίνει σουτ προς το τέρμα ο παίκτης του Λεβαδειακού νο.24 (Λιάγκας) ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό του χέρι, το οποίο είναι σε φυσική θέση, κοντά στο σώμα του χωρίς να κάνει κίνηση για να το μεγαλώσει αφύσικα. Δεν περιμένουμε καταλογισμό πέναλτι σε τέτοια περίπτωση». Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), VAR: Φωτιάς (Πέλλας).

Για την αποβολή του Μεϊτέ στο Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: «Ο παίκτης με το νο.8 του ΠΑΟΚ (Μεϊτέ) υποπίπτει σε φάουλ βρίσκονται με το αριστερό πόδι τον αχίλλειο του παίκτη του Λεβαδειακού. Θεωρούμε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, άρα κίτρινη κάρτα πειδεή δεν είναι με ταχύτητα και ένταση ώστε να θεωρηθεί αυτό το μαρκάρισμα κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ. Το VAR παρενέβη σωστά και πρότεινε στον διαιτητή on field review, το οποίο λανθασμένα αυτός δεν ακολούθησε». Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), VAR: Φωτιάς (Πέλλας).

Για το πέναλτι του Πήλιου στον Τετέ: «Όταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού μπήκε στην περιοχή πέναλτι, ο παίκτης της ΑΕΚ υποπίπτει σε παράβαση μη προσπαθώντας να παίξει την μπάλα και κρατώντας το πόδι του αντιπάλου του. Το VAR παρενέβη σωστά προτείνοντας on field review για να καταλογιστεί το πέναλτι, όπως θα περιμέναμε». Διαιτητής: Σρέντερ (Γερμανίας), VAR: Πφάιφερ (Γερμανίας).

Για το πέναλτι του Τουμπά στον Γιόβιτς: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος την μπάλα και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού διαπράττει παράβαση, κάνοντας τάκλιν στον αντίπαλο χωρίς να παίξει την μπάλα. Ο διαιτητής έδωσε σωστά πέναλτι, όπως θα περιμέναμε σε αυτή την περίπτωση». Διαιτητής: Σρέντερ (Γερμανίας), VAR: Πφάιφερ (Γερμανίας).

Για το πέναλτι του Ντραγκόφσκι στον Κοϊτά: «Ακομη μια φορά ο παίκτη της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος την μπάλα σε αυτή την περίπτωση και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αφού έχει χάσει την μπάλα, κάνει καθαρό φάουλ βρίσκοντας το αριστερό πόδι του αντιπάλου του και με τα δύο χέρια. Ο διαιτητής, σε πολύ καλή θέση, καταλόγισε πέναλτι όπως θα περιμέναμε». Διαιτητής: Σρέντερ (Γερμανίας), VAR: Πφάιφερ (Γερμανίας).

Για τη δεύτερη κίτρινη-αποβολή του Μαρίν στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έδειξε λανθασμένα τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο νο. 18 της ΑΕΚ (Μαρίν), θεωρώντας ότι έχει πατήσει καθαρά το πόδι του αντιπάλου, αλλά η διεκδίκηση είναι απρόσκετη και όχι ριψοκίνδυνη. Δεν περιμένουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε αυτή την περίπτωση». Διαιτητής: Σρέντερ (Γερμανίας), VAR: Πφάιφερ (Γερμανίας).