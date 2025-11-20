Λανουά: Εννέα παραδείγματα με «καμπάνες» ή ασυλία στους διαιτητές

Τι… δείχνουν οι αποφάσεις του Λανουά (και της υπόλοιπης ΚΕΔ) για διαιτητικά λάθη; Τοπίο στην ομίχλη! Δύσκολο να βγει κάποιο συμπέρασμα καθώς ο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας άλλες φορές αποφασίζει να θέσει τον διαιτητή εκτός ορισμών για λάθος που φαίνεται ασήμαντο και σε πιο σημαντικό παρέχει ασυλία με σερί ορισμούς!

Ο Στεφάν Λανουά δεν έχει σταθερή γραμμή με τα λάθη των διαιτητών, με αποτέλεσμα ακόμη και οι διαιτητές να… χάνουν τη σφυρίχτρα. Ιδού τα εννέα παραδείγματα:

1) Ο Τσακαλίδης δεν τιμωρήθηκε αν και χρειάστηκε VAR για να δώσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με την Λάρισα, ενώ κακώς έδωσε υπέρ της ΑΕΛ και το πήρε πίσω με δεύτερη παρέμβαση του Φωτιά.

2) Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή ως VAR έδωσε πέναλτι που ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Παναιτωλικό που σύμφωνα με τον Λανουά δεν ήταν.

3) Μαζί τιμωρήθηκε και ο Τσακαλίδης που ήταν διαιτητής του προαναφερόμενου αγώνα.

4) Ο βοηθός Κολλιάκος δεν μπήκε στο «ψυγείο» αν και θα μπορούσε να αλλοιώσει αποτέλεσμα στο ματς Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2, καθώς (και με τη… σφραγίδα της ΚΕΔ) ακύρωσε γκολ με ανύπαρκτο οφσάιντ στο 2-2.

5) Ο Τσιμεντερίδης (Αστέρας-ΠΑΟΚ 3-3) τιμωρήθηκε επειδή δεν έδωσε απευθείας το ένα από τα δυο πέναλτι στον ΠΑΟΚ και χρειάστηκε να πάει στο VAR, προκειμένου να το καταλογίσει.

6) O Λανουά δεν τιμώρησε τους Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), Ευαγγέλου (Αθηνών), διαιτητή και VAR του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0. Κι ας σχολίασε ο Γάλλος, στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, ότι κακώς άφησαν τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Γκαρσία.

7) Ο VAR Πουλικίδης δεν τιμωρήθηκε για πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ με το οποίο άνοιξε στο σκορ στο 2-0 επί του Πανσερραϊκού. Αντίθετα, ο διαιτητής Πολυχρόνης μπήκε στο «ψυγείο» επειδή δεν έβγαλε και κίτρινη κάρτα! Σύμφωνα με τον Λανουά ήταν πέναλτι, όμως σε παρόμοια φάση άλλου αγώνα (ΑΕΚ-ΠΑΟΚ της περσινής 8ης αγωνιστικής) με ξένο διαιτητή (τον Σλοβένο Ομπρένοβιτς) είχε υποστηρίξει ότι σωστά δεν είχε δοθεί.

8) Ο Σιδηρόπουλος δεν τιμωρήθηκε αν και ως VAR δεν κάλεσε τον Βεργέτη να αποβάλει τον Πιερό της ΑΕΚ που πήγε με τις τάπες στο στομάχι του τερματοφύλακα της Κηφισιάς και του δημιούργησε σημάδι.

9) Τιμωρήθηκαν οι Βεργέτης και Παπαδόπουλος διαιτητής και VAR του αγώνα Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3 για ένα πέναλτι που δήθεν δεν ήταν, όμως το χέρι ήταν απλωμένο και ο Λανουά λέει ότι ήταν σε φυσική θέση!