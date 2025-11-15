Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Διαιτητής που είχε πρόβλημα με πυρκαγιές του καλοκαιριού, το χρονικό διάστημα που απειλούνταν η οικία του, δέχθηκε τουλάχιστον δέκα τηλέφωνα σε μια μέρα από την ΚΕΔ και από τότε δεν τον ξέχασαν στους ορισμούς, κάποιοι λένε ότι τον προορίζουν και για άνοδο στη Super League. Επίσης, ο Λανουά την πρώτη του σεζόν (2024/25) στην Ελλάδα είχε κερδίσει τους διαιτητές, όμως η συνέχεια δεν είναι ανάλογη, για να την περιγράψουμε θα τη χαρακτηρίσουμε ως ρουτίνα. Δεν υποστηρίζουμε ότι έχασε πόντους, όμως… κόλλησε και δεν έγινε το παραπάνω βήμα για την εξέλιξη της ελληνικής διαιτησίας.

Η εκπαίδευση είναι ένα κρύο πιάτο που σερβίρεται ξανά και ξανά. Για να την αναβαθμίσει ο Λανουά άναψε το πράσινο φως και πλέον, εκτός από τους διαιτητές συμμετέχουν, οι βοηθοί και οι παρατηρητές της Super League. Συμμετέχουν; Λίγο δύσκολο να το πούμε καθώς γίνεται μονόλογος!

Στο… κάδρο έχουν μπει και οι δημόσιες σχέσεις του Λανουά στο πλαίσιο της τηλεκριτικής του για τις επίμαχες φάσεις της κάθε αγωνιστικής. Ο Γάλλος σε κάποιες περιπτώσεις έχει μπερδέψει τους διαιτητές.

Παράδειγμα 1: Οι διαιτητές θεώρησαν ότι σωστά δόθηκε πέναλτι κατά του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο, από τον διαιτητή Τσακαλίδη, μετά από κλήση του Ζαμπαλά στο VAR.

Παράδειγμα 2: Το χέρι του Αμανί στο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο καταλόγισε ο Βεργέτης μετά από on field review από τον VAR Παπαδόπουλο στον αγώνα με την Κηφισιά είναι απλωμένο, όμως ο Λανουά υποστήριξε ότι δεν υπήρχε παράβαση. Κατά σύμπτωση ακολούθησε το δηλωσιακό εγκώμιο του ιδιοκτήτη της Κηφισιάς Χρήστου Πρίτσα υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Παράδειγμα 3: Ο Ατρόμητος διαμαρτυρήθηκε ότι κακώς αποβλήθηκε ο Μπάκου από τον Κατσικογιάννη στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όμως ο Λανουά σχολίασε ότι έπρεπε να αποβληθεί νωρίτερα σε φάση που είδε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον γκολκίπερ Παβλένκα. Μια φάση που δεν είδε κανείς για κόκκινη κάρτα!

Είναι αλήθεια ότι ο Λανουά ασχολείται πολύ, μάλιστα είναι ο μοναδικός ξένος αρχιδιαιτητής που πηγαίνει κάθε αγωνιστική στα γήπεδα για να παρακολουθεί διαιτητές. Επίσης, επικοινωνεί με όλους όσοι σφυρίζουν αγώνα και ο Βάλερι με όσοι είναι στο VAR, ενώ οι ρέφερι τον βρίσκουν στο τηλέφωνο για κάθε ζήτημα που τους απασχολεί.

Στην εκπαίδευση των διαιτητών υπάρχει κόπωση. Το έχει εντοπίσει και η ΚΕΔ. Μπορεί να έχουν αντιγράψει το πρωτόκολλο της UEFA, όμως η UEFA έχει τη μέθοδό της για τα σεμινάριο, όχι για κάθε αγωνιστική.

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα χάνει και η τηλεκριτική την αξία της. Είχαμε και το… φαινόμενο ο Λανουά να μην σχολιάσει φάσεις από το ματς Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 ούτε να προβάλει περιπτώσεις στους διαιτητές, αν και για κάποιες προκλήθηκε ντόρος.