Γιατί ο Λανουά δεν σχολίασε φάσεις από το ματς Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Έκπληξη ακόμη και στους διαιτητές προκάλεσε το γεγονός ότι ο Στεφάν Λανουά τόσο στην τηλεκριτική του όσο και στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη, όπου συμμετέχουν οι διαιτητές, οι βοηθοί και οι παρατηρητές της Super League, δεν σχολίασε φάσεις από το ματς Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1, για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζει, να σιωπά, όμως για τον συγκεκριμένο αγώνα ο επικεφαλής της ΚΕΔ απέφυγε μια «καυτή πατάτα» και είχε λόγους.

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι μέσω της τηλεκριτικής του ο Λανουά κάνει δημόσιες σχέσεις και, παρεμπιπτόντως, με κάτι τέτοια το μόνο που καταφέρνει είναι να μπερδεύει τους διαιτητές. Επειδή δεν προκλήθηκε μεγάλος ντόρος με τη διαιτησία, ανεπίσημα ο ΠΑΟΚ φέρεται να είχε παράπονα επειδή θεωρεί ότι έπρεπε να αποβληθούν οι Σιώπης, Τζούρισιτς, έτσι ο Λανουά δεν ήθελε να ανέβουν οι τόνοι, καθώς όποια ανάλυσή του θα μπορούσε να προκαλέσει την επίσημη παρέμβαση του ΠΑΟΚ ή του Παναθηναϊκού, ανάλογα με το τι θα έλεγε. Υπήρχε κίνδυνος να δημιουργήσει και αντίλογο επειδή ο Σλάγκερ, ο Γερμανός που σφύριξε τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 είναι διαιτητής της δεύτερης κατηγορίας της UEFA.

Ακόμη, ο Λανουά δεν ήθελε να φανεί ότι ένας ακόμη Γερμανός διαιτητής έκανε λάθη σε δύσκολο παιχνίδι της Super League, αν και σε προηγούμενα παιχνίδια έβγαλε στη σέντρα διαιτητές της Bundesliga. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έκρινε ότι δεν μπορούσε να γίνει ξανά αυτό επειδή υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί δυσαρέσκεια και να σταματήσουν να έρχονται. Να θυμίσουμε ότι μέχρι τώρα ο Λανουά όρισε Γερμανούς σε όλα τα παιχνίδια που χρειάστηκε να φέρει ξένους διαιτητές.

Εξεπλάγησαν μέχρι και οι ρέφερι της Super League οι οποίοι περίμεναν ο Λανουά να σχολιάσει τη διαιτησία του Σλάγκερ στον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1. Είναι η πρώτη φορά που δεν το έκανε, σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Αν δεν ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες θα μπορούσε να δώσει στίγμα, αν η διαιτησία ήταν καλή ή όχι. Για παράδειγμα, για τον Οσμερς, ο οποίος σφύριξε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ο Λανουά (εκτός από τη φάση που σχολίασε πως σωστά ακυρώθηκε γκολ του Γιακουμάκη) είχε ζητήσει από τους διαιτητές να μελετήσουν και να πάρουν μάθημα από τις κινήσεις του Γερμανού ρέφερι μέσα στο γήπεδο.