Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Ολες οι κατηγορίες των διαιτητών του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League! Οι Πολυχρόνης, Κατοίκος ξεχωρίζουν στους «εδράκηδες», ενώ οι Γιουματζίδης, Βεργέτης, Τσακαλίδης είναι η χαρά των φιλοξενουμένων.

Σύμφωνα με άλλα στατιστικά, με τους Βεργέτη, Μόσχου, Ματσούκα έχουν μπει τα περισσότερα γκολ στα παιχνίδια τους, ενώ οι δυο πρώτοι μαζί με τον Κόκκινο είναι «πεναλτάκηδες» καθώς καταλόγισαν τα περισσότερα πέναλτι.

Όλα αυτά στο σύνολο των δέκα αγωνιστικών του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League που έχουν διεξαχθεί, όπου τα περισσότερα φάουλ έχουν καταλογίσει οι Τσακαλίδης, Βεργέτης, Τσιμεντερίδης, οι οποίοι μαζί με τον Ματσούκα είναι και «καρτάκηδες» καθώς έχουν βγάλει τις περισσότερες κίτρινες κάρτες.

Αναλυτικά όλες οι κατηγορίες:

Οι «εδράκηδες»

-Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας): 4 ματς, 4 νίκες γηπεδούχων

-Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών): 3 ματς, 2 νίκες γηπεδούχων

-Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου): 3 ματς, 3 νίκες γηπεδούχων

-Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου): 3 ματς, 2 νίκες γηπεδούχων

-Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας): 3 ματς, 2 νίκες γηπεδούχων

Η χαρά των φιλοξενουμένων

– Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας): 3 ματς, 3 «διπλά»

-Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας): 5 ματς, 3 «διπλά»

-Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής): 6 ματς, 3 «διπλά»

-Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών): 3 ματς, 3 «διπλά»

-Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών): 3 ματς, 2 «διπλά»

-Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας): 4 ματς, 2 «διπλά»

-Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) 4 ματς, 2 «διπλά»

«Βρέχει» γκολ

-Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας), 5 αγώνες, 18 γκολ

-Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου): 4 αγώνες, 14 γκολ

-Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας): 4 αγώνες, 14 γκολ

-Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών): 3 αγώνες, 13 γκολ

-Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας): 4 αγώνες, 13 γκολ

– Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης): 4 αγώνες, 11 γκολ

– Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής): 6 αγώνες, 11 γκολ

-Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής): 2 αγώνες, 10 γκολ

Οι «πεναλτάκηδες»

-Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής): 2 αγώνες, 4 πέναλτι

-Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου): 4 αγώνες, 4 πέναλτι

-Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας): 5 αγώνες, 4 πέναλτι

-Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών): 3 αγώνες, 3 πέναλτι

-Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας): 4 αγώνες, 2 πέναλτι

– Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας): 4 αγώνες, 2 πέναλτι

-Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) 4 αγώνες, 2 πέναλτι

Με περισσότερα φάουλ

-Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής): 6 παιχνίδια, 180

-Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας): 5 παιχνίδια, 152

-Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης): 4 παιχνίδια, 122

-Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας): 4 παιχνίδια, 118

-Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας): 4 παιχνίδια, 115

-Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου): 4 παιχνίδια, 112

-Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας): 4 παιχνίδια, 111

– Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου): 3 παιχνίδια, 98

-Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών) 3 παιχνίδια, 98

Οι «καρτάκηδες»

– Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας): 5 παιχνίδια, 29 κίτρινες

-Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας): 4 παιχνίδια, 28 κίτρινες

-Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής): 6 παιχνίδια, 28 κίτρινες

-Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης): 4 παιχνίδια, 27 κίτρινες

-Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών): 3 παιχνίδια, 24 κίτρινες

-Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου): 3 παιχνίδια, 21 κίτρινες

-Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας): 4 παιχνίδια, 21 κίτρινες

Μεγαλύτερο μέσο όρο έχουν οι Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβο) με εννέα σε δυο παιχνίδια, Ντενίζ Αϊτεκίνη με 8 σε ένα παιχνίδι, Κωνσταντίνος Κατοίκος με 8 κίτρινες σε τρεις αγώνες, ενώ οι Γερμανοί Σλάγκερ και Οσμερς έδειξαν από επτά κίτρινες σε ένα παιχνίδι τους, όσες ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) σε τρία παιχνίδια!

Με πολλές αποβολές

-Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας): 5 ματς, 4 αποβολές

-Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής): 2 ματς, 2 αποβολές

-Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών): 3 ματς, 2 αποβολές

-Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου): 3 ματς, 2 αποβολές

-Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας): 3 ματς, 2 αποβολές