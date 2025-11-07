sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Για πέντε λόγους ο Λανουά θέλει τους Γερμανούς του
On Field 07 Νοεμβρίου 2025 | 17:31

Για πέντε λόγους ο Λανουά θέλει τους Γερμανούς του

Ο Στεφάν Λανουά σε επτά ματς της Stoiximan Super League που χρειάστηκαν ξένοι διαιτητές επέλεξε μόνο ρέφερι από τη Bundesliga, χωρίς καμία εξαίρεση

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Spotlight

Ο Στεφάν Λανουά ξέρει τον δρόμο. Όταν στο πρόγραμμα υπάρχει παιχνίδι μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρη ορίζει διαιτητή από τη Γερμανία. Ετσι ο Ντανιέλ Σλάγκερ, ο οποίος θα έρθει την Κυριακή (9/11) για να σφυρίξει τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είναι ο έβδομος Γερμανός διαιτητής σε ισάριθμους αγώνες μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων.

Η διαφορά είναι πως ο 35χρονος Σλάγκερ είναι ρέφερι της δεύτερης κατηγορίας της UEFA ενώ οι προηγούμενοι ήταν της ελίτ ή της πρώτης κατηγορίας. Άλλη μια εξαίρεση αποτέλεσε ο Αϊτεκίν ο οποίος σφύριξε Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, υπήρξε ελίτ αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι διεθνής, ενώ το καλοκαίρι θα κρεμάσει τη σφυρίχτρα του.

Και οι τρεις ελίτ ρέφερι της Bundesliga ήρθαν και σφύριξαν παιχνίδι της Stoiximan Super League. Ο Ζίμπερτ σφύριξε Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ο Τσβάιερ Αρης-Παναθηναϊκός 1-1 και ο Στίλερ (σ.σ. στη φωτογραφία) Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0.

Από τους Γερμανούς ρέφερι της πρώτης κατηγορίας δεν ορίστηκε μόνο ο Σβεν Γιαμπλόνσκι. Ο Οσμερς σφύριξε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 και ο Στέγκεμαν ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2.

Για πέντε λόγους ο Στεφάν Λανουά θέλει τους Γερμανούς του:

1) Εχει φιλικές σχέσεις με τον συντονιστή των διαιτητών της ΠΟ Γερμανίας Κνουτ Κίρχερ και όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, από αυτούς που ήδη ορίστηκαν για ματς της Stoiximan Super League, εστάλη η «αφρόκρεμα» των διαιτητών της Bundesliga. Προς το παρόν ο δρόμος παραμένει ανοιχτός, όμως ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει στη συνέχεια που θα υπάρξει κόπωση από τις συνεχείς υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα στα περσινά πλέι οφ ο Λανουά αντιμετώπισε πρόβλημα στην εύρεση διαιτητών από το πάνω ράφι και από προηγμένα πρωταθλήματα.

2) Ο Στεφάν Λανουά δεν θέλει να φέρνει ρέφερι από τη χώρα του ή από τις Ιταλία, Ισπανία, από  όπου είναι τα άλλα μέλη της ΚΕΔ (Βαλέρι, Αλόνσο, αντίστοιχα) για να μην τους «χρεώνονται» άμεσα τυχόν λάθη. Να συμπληρώσουμε ότι ο Λανουά δεν έχει καλές σχέσεις με την επιτροπή διαιτησίας της ΠΟ Γαλλίας.

3) Οι Γερμανοί διαιτητές είναι αποδεκτοί από τους παράγοντες, τους παίκτες και τους φιλάθλους. Και λάθος να κάνουν, θεωρείται ανθρώπινο και δεν υπάρχουν αντιδράσεις ανάλογες με τα λάθη των Ελλήνων, όπου οι ομάδες κάνουν… χαμό!

4) Το αυστηρό και επιβλητικό στιλ των Γερμανών είναι κάτι που ταιριάζει στο πρωτάθλημα της Super League. Είναι κάτι που οι Ελληνες ρέφερι δεν έχουν καταφέρει, αν και αυτός είναι ο στόχος, όμως από πολλούς λείπει η προσωπικότητα. Ο Λανουά τα υπολογίζει αυτά.

5) Ο Γερμανοί διαιτητές δεν επηρεάζονται από τίποτα. Ούτε από έδρα ούτε από φωνές και εννοείται δεν χαρίζονται σε θέματα πειθαρχίας.

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07.11.25

Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τον Ουπαμεκανό ωθεί τη Μπάγερν Μονάχου σε μια νέα «γαλλική» αναζήτηση στο πρόσωπο του Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ, σε ένα μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
Επιδιώκει διαβούλευση 07.11.25

Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ - Τι αλλάζει στην τακτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η διαβούλευση για το μέλλον τους

Σύνταξη
Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
«Αντιφάσεις» 07.11.25

Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου

«Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να καταθέτει ο κ. Βορίδης και να τον διαψεύδει ο κ. Βάρρας», επισήμανε ο βουλευτής Α' Αθήνας με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»
Μπάσκετ 07.11.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του τονίζοντας ότι θα ήθελε να αγωνιστεί 20 χρόνια στο ΝΒΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
OT FORUM – Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ
OT FORUM 07.11.25

Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ

Τι είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου για τις εποπτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Αποκάλυψη Reuters 07.11.25

Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

H Meta εκτιμά σε εσωτερικά της έγγραφα ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η εταιρεία είναι απρόθυμη να τις κατεβάσει.

Σύνταξη
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Τι θα ισχύσει 07.11.25

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»
Οι δύο λευκοί 07.11.25

Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»

Η Τεγιάνα Τέιλορ ρωτήθηκε σχετικά με την σεξουαλικοποίηση του χαρακτήρα της στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον - μια κατάσταση την οποία συνέκρινε με την πραγματική ζωή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής

Με απόφαση της ΝΔ, πάντως, έμειναν εκτός λίστας πρόσωπα που πρότεινε η αντιπολίτευση, ενώ απορρίφθηκε και η προοπτική της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΤ FORUM – Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις
OT FORUM 07.11.25

Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Για τον τρόπο που οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις μίλησαν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (CrediaBank) και Χριστίνα Φαϊτάκη (Karatzas & Partner) στο OT FORUM

Σύνταξη
Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά
Οικονομικές Ειδήσεις 07.11.25

Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά

Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται το δημογραφικό (και) για την ελληνική οικονομία οδηγώντας σε μετασχηματισμό, μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας. Η νέα πραγματικότητα θα έχει χρώμα… γκρίζο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
