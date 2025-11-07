Για πέντε λόγους ο Λανουά θέλει τους Γερμανούς του

Ο Στεφάν Λανουά ξέρει τον δρόμο. Όταν στο πρόγραμμα υπάρχει παιχνίδι μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρη ορίζει διαιτητή από τη Γερμανία. Ετσι ο Ντανιέλ Σλάγκερ, ο οποίος θα έρθει την Κυριακή (9/11) για να σφυρίξει τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είναι ο έβδομος Γερμανός διαιτητής σε ισάριθμους αγώνες μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων.

Η διαφορά είναι πως ο 35χρονος Σλάγκερ είναι ρέφερι της δεύτερης κατηγορίας της UEFA ενώ οι προηγούμενοι ήταν της ελίτ ή της πρώτης κατηγορίας. Άλλη μια εξαίρεση αποτέλεσε ο Αϊτεκίν ο οποίος σφύριξε Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, υπήρξε ελίτ αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι διεθνής, ενώ το καλοκαίρι θα κρεμάσει τη σφυρίχτρα του.

Και οι τρεις ελίτ ρέφερι της Bundesliga ήρθαν και σφύριξαν παιχνίδι της Stoiximan Super League. Ο Ζίμπερτ σφύριξε Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ο Τσβάιερ Αρης-Παναθηναϊκός 1-1 και ο Στίλερ (σ.σ. στη φωτογραφία) Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0.

Από τους Γερμανούς ρέφερι της πρώτης κατηγορίας δεν ορίστηκε μόνο ο Σβεν Γιαμπλόνσκι. Ο Οσμερς σφύριξε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 και ο Στέγκεμαν ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2.

Για πέντε λόγους ο Στεφάν Λανουά θέλει τους Γερμανούς του:

1) Εχει φιλικές σχέσεις με τον συντονιστή των διαιτητών της ΠΟ Γερμανίας Κνουτ Κίρχερ και όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, από αυτούς που ήδη ορίστηκαν για ματς της Stoiximan Super League, εστάλη η «αφρόκρεμα» των διαιτητών της Bundesliga. Προς το παρόν ο δρόμος παραμένει ανοιχτός, όμως ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει στη συνέχεια που θα υπάρξει κόπωση από τις συνεχείς υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα στα περσινά πλέι οφ ο Λανουά αντιμετώπισε πρόβλημα στην εύρεση διαιτητών από το πάνω ράφι και από προηγμένα πρωταθλήματα.

2) Ο Στεφάν Λανουά δεν θέλει να φέρνει ρέφερι από τη χώρα του ή από τις Ιταλία, Ισπανία, από όπου είναι τα άλλα μέλη της ΚΕΔ (Βαλέρι, Αλόνσο, αντίστοιχα) για να μην τους «χρεώνονται» άμεσα τυχόν λάθη. Να συμπληρώσουμε ότι ο Λανουά δεν έχει καλές σχέσεις με την επιτροπή διαιτησίας της ΠΟ Γαλλίας.

3) Οι Γερμανοί διαιτητές είναι αποδεκτοί από τους παράγοντες, τους παίκτες και τους φιλάθλους. Και λάθος να κάνουν, θεωρείται ανθρώπινο και δεν υπάρχουν αντιδράσεις ανάλογες με τα λάθη των Ελλήνων, όπου οι ομάδες κάνουν… χαμό!

4) Το αυστηρό και επιβλητικό στιλ των Γερμανών είναι κάτι που ταιριάζει στο πρωτάθλημα της Super League. Είναι κάτι που οι Ελληνες ρέφερι δεν έχουν καταφέρει, αν και αυτός είναι ο στόχος, όμως από πολλούς λείπει η προσωπικότητα. Ο Λανουά τα υπολογίζει αυτά.

5) Ο Γερμανοί διαιτητές δεν επηρεάζονται από τίποτα. Ούτε από έδρα ούτε από φωνές και εννοείται δεν χαρίζονται σε θέματα πειθαρχίας.