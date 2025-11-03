sports betsson
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03 Νοεμβρίου 2025 | 17:25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Ρεπορτάζ Βάιος Μπαλάφας
Σα να μην έφταναν τα πολλά λάθη από τους Ελληνες διαιτητές που τιμωρούνται αλλά δεν αλλάζουν, σα να μην έφταναν οι κακές συνεννοήσεις των διαιτητών του VAR με τους συναδέλφους τους στο χορτάρι, ο Λανουά έχει μπροστά του ένα ακόμη εμπόδιο. Στο κάδρο μπαίνουν και οι ξένοι διαιτητές που έρχονται για τα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League, ενώ την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την ασπίδα του για τη σταθερότητα στη διαιτησία.

Εντάξει, ο Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ δεν αλλοίωσε αποτέλεσμα στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Ολυμπιακός-Αρης 2-1, όμως έκανε σημαντικό λάθος σε βάρος του Ολυμπιακού που θα μπορούσε να κοστίσει στους ερυθρόλευκους και αναφερόμαστε στον μη καταλογισμό πέναλτι στον Ταρέμι στο τράβηγμα διαρκείας από τον Αλβάρο (45+3’). Προσέξτε, με το ματς στο 0-0 ο ελίτ ρέφερι έκανε σημαντικό λάθος.

Ένα λάθος που ήρθε να προστεθεί σε ανάλογο Γερμανού διαιτητή, πάλι σε αγώνα του Ολυμπιακού και αναφερόμαστε στον Ντενίζ Αϊτεκίν, ο οποίος στο 35’ του ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 δεν καταλόγισε πέναλτι-μαρς σε ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ. Αν το έδινε, ένα λάθος, επίσης στο 0-0, που παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Λανουά στην εβδομαδιαία τηλεκριτική του, το πιο πιθανό είναι ο αγώνας να είχε άλλη εξέλιξη. Και στις δυο περιπτώσεις, τόσο στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1 όσο και στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 δεν υπήρξε παρέμβαση από το VAR, όπου (επίσης) είχαν οριστεί Γερμανοί.

Εκτός από τη σύμπτωση των μην παρεμβάσεων των διαιτητών του VAR αν και ήταν εξόφθαλμα τα λάθη των προαναφερόμενων αγώνων, άρα δεν υπάρχει δικαιολογία, έχουμε και τη σύμπτωση ότι οι δυο κακές διαιτησίες κατεγράφησαν σε αγώνες του Ολυμπιακού. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν υπήρχε πρόβλημα με τους Γερμανούς που έφερε ο Στεφάν Λανουά.

Μέχρι τώρα ο Γάλλος κατάφερε και διαχειρίστηκε καλά τόσο τους ορισμούς των Ελλήνων όσο και των ξένων. Όμως, όσο το πρωτάθλημα προχωρά τόσο θα αυξάνεται η πίεση και ο ανταγωνισμός. Όπως φαίνεται ο τίτλος θα κριθεί στα ντέρμπι, άρα δεν υπάρχουν περιθώρια για παρόμοια λάθη.

Θα έχει ενδιαφέρον πως θα αντιμετωπίσει ο πρόεδρος της ΚΕΔ το πρόβλημα με τους ξένους διαιτητές. Ηδη, «απέκλεισε» τον VAR του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (τον Γερμανό Περλ) από επόμενους αγώνες. Και ο ίδιος, ο Λανουά ξέρει ότι δεν αρκεί..

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γάλλος προβληματίζεται. Δεν δείχνει τις προθέσεις του, οπότε απαντήσει αναμένονται μέσω των ορισμών.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί
Παναθηναϊκός 02.11.25

Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράφα Μπενίτεθ θα είναι να αλλάξει τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε
On Field 02.11.25

Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος θέλει σαν… τρελός να σκοράρει και στο Champions League και δείχνει πανέτοιμος για τον μεγάλο αγώνα με την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα με το νέο φορμάτ

Ο Άρης έχει 9 βαθμούς στο Κύπελλο, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» κι είναι το χέρι του να διεκδικήσει τον τίτλο με αυξημένες πιθανότητες. Τα δεδομένα με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Viva la Rafa-lucion!
Παναθηναϊκός 30.10.25

Viva la Rafa-lucion!

Ο Ράφα Μπενίτεθ τα δοκίμασε όλα στο Περιστέρι και δούλεψαν καλά για τον Παναθηναϊκό! Μόνο που για τον Ισπανό τα συμπεράσματα θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 29.10.25

Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Οι ξένοι που φέρνει ο Λανουά κρατάνε το επίπεδο, ενώ οι περισσότεροι Ελληνες ρέφερι προβληματίζουν με την απόδοσή τους και με τα φάλτσα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλλάζοντας τα δεδομένα…
On Field 28.10.25

Αλλάζοντας τα δεδομένα…

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή και ο Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να σχεδιάσει το πλάνο του, χωρίς απουσίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει
On Field 28.10.25

Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Ο Στεφάν Λανουά στο καθιερωμένο βίντεο της τηλεκριτικής του δεν σχολίασε συγκεκριμένες φάσεις της 8ης αγωνιστικής αν και προκάλεσαν διαμαρτυρίες ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
Τάσεις και δυναμικές 03.11.25

Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας

Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
Μόδα και χαρακτήρας 03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα

Ο «σαστάς» είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική και ο σασμός θα είχε πετύχει στα Βορίζια

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Χάρτης 03.11.25

Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ - «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Κεντρική μας επιλογή η διαφάνεια – Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Κεντρική επιλογή μας η διαφάνεια, λέει ο Ανδρουλάκης και κάνει έκκληση ενότητας - «Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας»

Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ είχε μηνύματα και προς τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό. Νέα πυρά προς τον Τσίπρα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπε για τον Γιώργο Ξυλούρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Πολιτική αφήγηση 03.11.25

Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

