Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Σα να μην έφταναν τα πολλά λάθη από τους Ελληνες διαιτητές που τιμωρούνται αλλά δεν αλλάζουν, σα να μην έφταναν οι κακές συνεννοήσεις των διαιτητών του VAR με τους συναδέλφους τους στο χορτάρι, ο Λανουά έχει μπροστά του ένα ακόμη εμπόδιο. Στο κάδρο μπαίνουν και οι ξένοι διαιτητές που έρχονται για τα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League, ενώ την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την ασπίδα του για τη σταθερότητα στη διαιτησία.

Εντάξει, ο Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ δεν αλλοίωσε αποτέλεσμα στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Ολυμπιακός-Αρης 2-1, όμως έκανε σημαντικό λάθος σε βάρος του Ολυμπιακού που θα μπορούσε να κοστίσει στους ερυθρόλευκους και αναφερόμαστε στον μη καταλογισμό πέναλτι στον Ταρέμι στο τράβηγμα διαρκείας από τον Αλβάρο (45+3’). Προσέξτε, με το ματς στο 0-0 ο ελίτ ρέφερι έκανε σημαντικό λάθος.

Ένα λάθος που ήρθε να προστεθεί σε ανάλογο Γερμανού διαιτητή, πάλι σε αγώνα του Ολυμπιακού και αναφερόμαστε στον Ντενίζ Αϊτεκίν, ο οποίος στο 35’ του ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 δεν καταλόγισε πέναλτι-μαρς σε ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ. Αν το έδινε, ένα λάθος, επίσης στο 0-0, που παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Λανουά στην εβδομαδιαία τηλεκριτική του, το πιο πιθανό είναι ο αγώνας να είχε άλλη εξέλιξη. Και στις δυο περιπτώσεις, τόσο στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1 όσο και στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 δεν υπήρξε παρέμβαση από το VAR, όπου (επίσης) είχαν οριστεί Γερμανοί.

Εκτός από τη σύμπτωση των μην παρεμβάσεων των διαιτητών του VAR αν και ήταν εξόφθαλμα τα λάθη των προαναφερόμενων αγώνων, άρα δεν υπάρχει δικαιολογία, έχουμε και τη σύμπτωση ότι οι δυο κακές διαιτησίες κατεγράφησαν σε αγώνες του Ολυμπιακού. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν υπήρχε πρόβλημα με τους Γερμανούς που έφερε ο Στεφάν Λανουά.

Μέχρι τώρα ο Γάλλος κατάφερε και διαχειρίστηκε καλά τόσο τους ορισμούς των Ελλήνων όσο και των ξένων. Όμως, όσο το πρωτάθλημα προχωρά τόσο θα αυξάνεται η πίεση και ο ανταγωνισμός. Όπως φαίνεται ο τίτλος θα κριθεί στα ντέρμπι, άρα δεν υπάρχουν περιθώρια για παρόμοια λάθη.

Θα έχει ενδιαφέρον πως θα αντιμετωπίσει ο πρόεδρος της ΚΕΔ το πρόβλημα με τους ξένους διαιτητές. Ηδη, «απέκλεισε» τον VAR του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (τον Γερμανό Περλ) από επόμενους αγώνες. Και ο ίδιος, ο Λανουά ξέρει ότι δεν αρκεί..

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γάλλος προβληματίζεται. Δεν δείχνει τις προθέσεις του, οπότε απαντήσει αναμένονται μέσω των ορισμών.