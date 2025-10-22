Ο Λανουά που επιμένει σε Γερμανούς και το… άδειο ψυγείο

Ο ελίτ Τομπίας Στίλερ είναι ο 5ος Γερμανός που έρχεται την τρέχουσα σεζόν στην Ελλάδα για ισάριθμο δύσκολο ματς καθώς ο Λανουά τον όρισε να σφυρίξει το παιχνίδι της Κυριακής (26/10) Ολυμπιακός-ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Βλέπουμε ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής φέρνει διαιτητές από την Bundesliga με την ίδια ευκολία που ορίζει Ελληνες.

Ο Λανουά ξεκίνησε με τον πρώην διεθνή Αϊτεκίν, Γερμανός τουρκικής καταγωγής, ο οποίος σφύριξε Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, ακολούθησε ο Οσμερς (1ης κατηγορίας) στο ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 και την περασμένη Κυριακή (19/10) ο ελίτ Τσβάιερ διαιτήτευσε Αρης-Παναθηναϊκός 1-1 και ο Στέγκεμαν (1ης κατηγορίας) σφύριξε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2.

Τώρα παίρνει σειρά ο ελίτ Τομπίας Στίλερ, ο οποίος την Πέμπτη (23/10) θα διαιτητεύσει το ματς Αλκμαάρ-Σλόβαν Μπρατισλάβας για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και αν προσθέσουμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι του ήταν Σέλτικ-Μπράγκα 0-2 για το Europa League, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο 44χρονος ρέφερι είναι υποβαθμισμένος από την UEFA. Οι βοηθοί του Κοσλόφσκι και Μπορς είναι μαζί του και στο παιχνίδι της Αλκμαάρ-Σλόβαν Μπρατισλάβας, θα είναι και στο Καραϊσκάκη, αλλά ο δεύτερος δεν είναι διεθνής. Όπως διεθνής δεν είναι και ο VAR Ρέιχελ.

Το ποινολόγιο της ΚΕΔ είναι λευκό. Ο Λανουά βρήκε την ευκαιρία να αδειάσει το «ψυγείο» και να δώσει χάρη σε όλους επειδή ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) θα απουσιάσει στη Σαουδική Αραβία, όπου το Σάββατο (25/10) θα σφυρίξει το ματς Αλ Καντασίγια – Αλ Ακντούντ για το πρωτάθλημα της χώρας. Επίσης, εκτός είναι και ο Φωτιάς (Πέλλας) ο οποίος την Κυριακή (26/10) αναχωρεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο U17 στο Κατάρ που διεξάγεται το διάστημα 3-27/11.

Ετσι την γλίτωσε ο διεθνής Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) ο οποίος χρειάστηκε VAR και στις δυο δύσκολες φάσεις στο ματς ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2 για να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού και για να πάρει πίσω λάθος πέναλτι υπέρ της Λάρισας. Επίσης, επιστρέφει και ο Βεργέτης (Αρκαδίας) που είχε τιμωρηθεί για το Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Ο Τσακαλίδης ορίστηκε να σφυρίξει Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ο Βεργέτης ΠΑΟΚ-Βόλος.