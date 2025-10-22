Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της Super League

Το πρωί της Τετάρτης (22/10), η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της όγδοης αγωνιστικής της Super League, με τον elite Τομπίας Στίλερ να ορίζεται στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Αυτή θα είναι και η όγδοη επίσκεψη του Γερμανού ρέφερι στη χώρα μας για να διευθύνει αναμέτρηση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης διαιτητής θα είναι ο Αθανάσιος Τζήλος και στο ΠΑΟΚ-Βόλος ο Χρήστος Βεργέτης.

Αναλυτικά οι ορισμοί για την 8η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 25/10

17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Μηνούδης, Μπαλιάκας, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

19:30 Πανσερραϊκός-Λάρισα: Γιουματζίδης (Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)

20:00 ΟΦΗ-Ατρόμητος: Ζαμπαλάς (Στεφανής, Κωνσταντίνου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

Κυριακή 26/10

17:00 Λεβαδειακός-Άρης: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης)

17:30 Παναθηναϊκός-Αστέρας: Τζήλος (Οικονόμου, Βαλιώτης, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

19:30 ΠΑΟΚ-Βόλος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης)

21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Στίλερ (Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ράιχελ, Ευαγγέλου)