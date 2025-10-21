sports betsson
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Οι διαιτητές των ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 21 Οκτωβρίου 2025 | 14:04

Η UEFA όρισε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League.

Εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων είναι αυτή που διανύουμε, με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται πρώτος στη «μάχη» του Champions League, με το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ σήμερα (21/10, 19.45).

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν για τη League Phase του Europa League με Φέγενορντ και Λιλ, ενώ η ΑΕΚ παίζει με την Αμπερντίν για το Conference League, με την UEFA να γνωστοποιεί τους διαιτητές των αναμετρήσεων.

Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές

Ο Χαρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Φέγενορντ-Παναθηναϊκός την Πέμπτη (19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Βοηθοί του θα είναι οι Σάαλ και Γκίτελμαν, τέταρτος ο Έξνερ, ενώ στο VAR θα είναι ο Κρίστιαν Ντίνγκερτ με βοηθό τον Ντάνκερτ, όλοι τους Γερμανοί.

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ ορίστηκε ο γνωστός μας, Νίκολα Νταμπάνοβιτς, ο οποίος θα έχει για βοηθούς τους συμπατριώτες του Βλάνταν Τοντόροβιτς και Σρνταν Γιοβάνοβιτς. Από εκεί και πέρα, τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Μίλος Μπόσκοβιτς, ενώ στο VAR θα είναι ο επίσης γνώριμος μας Ιταλός Μίκαελ Φάμπρι με AVAR τον Φεντερίκο Λα Πένα.

Ο άσημος Γιάσπερ Βεργκούτε θα είναι διαιτητής στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αμπερντίν την Πέμπτη (19:45) για το Conference League. Βοηθοί του θα είναι οι Σελντράγερς και Τιέστερς, τέταρτος ο Βαν Νταμ, στο VAR ο Μπότερμπεργκ και βοηθός του ο Ντε Βρις.

Απόρρητο