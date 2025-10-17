Οι 4 εντολές του Λανουά στους διαιτητές: «Θέλω να λιώνετε στο γήπεδο»

Ο Λανουά έδειχνε ανήσυχος με την εικόνα της διαιτησίας ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος της Stoiximam Super League και του κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου των διαιτητών και των βοηθών της Super League, στη Θεσσαλονίκη, είχε, παρουσία του Βαλέρι και του Αλόνσο, και τετ α τετ με διαιτητές που δεν πήγαν καλά και σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν πολλές παρατηρήσεις από την πλευρά της ΚΕΔ. Σε απλά ελληνικά, ο Λανουά τους «κατσάδιασε».

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ στην ομιλία του προς τους ρέφερι έδωσε τέσσερις εντολές ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών τους. Αλλωστε, ο Λανουά παρομοίασε τον εαυτό του με τον ομοσπονδιακό προπονητή.

Αναλυτικά οι τέσσερις εντολές του Γάλλου στους διαιτητές:

1) «Θέλω να σας βλέπω συνέχεια μέσα στο τηλεοπτικό πλάνο. Να τρέχετε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Θέλω να λιώνετε στο γήπεδο. Να τα δίνετε όλα και να μη νιώθετε κουρασμένοι. Μόνο στο τέλος του αγώνα να είστε κουρασμένοι επειδή θα τα έχετε δώσει όλα».

2) «Να μην περιμένετε το VAR για να πάρετε κρίσιμες αποφάσεις. Να το κάνετε εσείς και να μην τα αφήνετε όλα στο VAR. Αν εγώ πήγαινα τρεις φορές στο VAR δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ για μέρες».

3) «Να είστε κοντά στις φάσεις, μόνο έτσι θα έχετε άποψη και θα παίρνετε σωστές αποφάσεις. Να είστε παντού».

4) «Να προετοιμάζεστε σωστά πριν από τους αγώνες. Ετσι θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε καλύτερα τις περιπτώσεις που θα σας τύχουν».

Στη σέντρα τους Πουλικίδη, Ζαμπαλά, Μπουξμπάουμ

Από την πλευρά του ο Βαλέρι ασχολήθηκε με περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το VAR. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ έβγαλε στη σέντρα τους Ζαμπαλά (Ηπείρου), Πουλικίδη (Δράμας) επειδή πέρσι έκαναν παρέμβαση σε τραβήγματα για να δοθούν πέναλτι, όμως «σίγησαν» σε παρόμοιες φάσεις φετινών αγώνων! Όταν έδειχνε μια φάση από το ματς Κηφισιά-Αρης 0-1 έκανε παρέμβαση ο Αλόνσο και έβγαλε στη σέντρα τον διεθνή βοηθό Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής): «Όταν υπάρχει τέτοιο πέναλτι (σ.σ. που δεν δόθηκε από τον Γιουματζίδη) δεν περιμένεις από το VAR, έπρεπε να μιλήσει ο βοηθός».