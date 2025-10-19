Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (15-17/10) ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Αντί να επικοινωνήσει με τους διαιτητές και τους βοηθούς εμφανίστηκε ως αυστηρός δάσκαλος, έκανε τα μαθήματα αφ’ υψηλού, ενώ φάνηκε ότι δεν ασχολήθηκε με το τι φταίει για τα πολλά λάθη των πρώτων αγωνιστικών και παράλληλα γιατί ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες (Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ), ενώ αδικούνται άλλες (Ολυμπιακός). Σα να μην έφταναν αυτά, ο Λανουά «εκμεταλλεύθηκε» το σεμινάριο για να ανοίξει, μέσω δηλώσεών του, θέμα επέκτασης του συμβολαίου του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026 αλλά θέλει να μείνει μέχρι το 2028! Μονά ζυγά δικά του τα θέλει ο Γάλλος.

Το σεμινάριο δεν έπρεπε να είναι μόνο μαθήματα ή «κατσάδιασμα» των διαιτητών που έχουν κάνει λάθη. Μια πολύ… ρηχή αντιμετώπισης της κρίσης που όλο και βαθαίνει. Χρειάζονται κι αυτά, όμως προέχει η αυτοκριτική και μετά η απόδοση ευθυνών. Στην προκειμένη περίπτωση ο Λανουά κρύφτηκε και έβγαλε στη σέντρα τους διαιτητές.

Όλα αυτά σε εποχή που ο ίδιος ο Λανουά αποφεύγει τις «καυτές πατάτες» στην εβδομαδιαία τηλεκριτική του, προτιμώντας τις δημόσιες σχέσεις. Είναι φυσικό με το να… γράφει ξανά τους κανονισμούς, ή με το βγάζει δικούς του, μπερδεύει περισσότερο τους διαιτητές.

Ο Λανουά ασχολήθηκε μέχρι και με τα στατιστικά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια και ότι διαιτησία ισοδυναμεί με σωστές αποφάσεις. Ο Βαλέρι σύγκρινε το ελληνικό VAR με τις παρεμβάσεις στις διοργανώσεις της UEFA, όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ούτε η εικόνα της διαιτησίας βελτιώνεται με το να δείχνουν κόκκινες κάρτες εφόσον διαμαρτύρονται από τους πάγκους των ομάδων ή να κάνουν χειραψία με τους προπονητές πριν από τους αγώνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λανουά και οι λοιποί της ΚΕΔ (Βαλέρι, Αλόνσο) απέφυγαν να πάρουν προσωπικές συνεντεύξεις από τους διαιτητές. Μίλησαν μόνο με όσους είχαν παράπονα. Μάλιστα, κάποιους τους κατονόμασαν στη διάρκεια προβολής φάσεων-λαθών ή τους ζητούσαν εξηγήσεις για λάθη που έχουν κάνει, ενώ όλα αυτά είχαν προηγηθεί και ήταν γνωστά μέσω των εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων, ακόμη και μέσω της αυτό-αξιολόγησης που υποβάλλουν έναν διαιτητή, μετά από κάθε αγώνα που σφυρίζει.

Ο Γάλλος Στεφάν Λανουά αδυνατεί να καταλάβει ότι όλα ξεκινούν από τους ορισμούς. Ορισμοί σημαίνουν ευθύνη. Θέλει να βάλει Ελληνες διαιτητές στα ντέρμπι Κυπέλλου ή στο Super Cup ΟΦΗ-Ολυμπιακός. Όμως, τι θα γίνει αν τα πράγματα δεν πάνε καλά; Θα φταίνε οι διαιτητές και όχι ο ίδιος; Γιατί να μην φταίει και ο Λανουά που έβαλε τον Τσακαλίδη στο ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2 και ο ρέφερι χρειάστηκε VAR για να δώσει πέναλτι στον Ολυμπιακό και μετά κλήθηκε για δεύτερη φορά για να πάρει πίσω ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της Λάρισας;

Ακόμα να εξηγήσει ο Λανουά με ποια κριτήρια πρότεινε στην ΕΕ της ΕΠΟ το μέλος της ερασιτεχνικής ΚΕΔ Δαμιανό Ευθυμιάδη να αναλάβει υπεύθυνος προσέλκυσης νέων διαιτητών και διατήρησης των υφιστάμενων, επειδή τάχα το θέλει η UEFA. Φαίνεται από μακριά ότι τον βάζει από το παράθυρο στην επαγγελματική διαιτησία.