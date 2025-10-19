sports betsson
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ο Λανουά κρύφτηκε και έβγαλε στη σέντρα τους διαιτητές
On Field 19 Οκτωβρίου 2025 | 08:12

Ο Λανουά κρύφτηκε και έβγαλε στη σέντρα τους διαιτητές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πίεσε τους διαιτητές, μετά τα πολλά λάθη των πρώτων αγωνιστικών

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (15-17/10) ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Αντί να επικοινωνήσει με τους διαιτητές και τους βοηθούς εμφανίστηκε ως αυστηρός δάσκαλος, έκανε τα μαθήματα αφ’ υψηλού, ενώ φάνηκε ότι δεν ασχολήθηκε με το τι φταίει για τα πολλά λάθη των πρώτων αγωνιστικών και παράλληλα γιατί ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες (Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ), ενώ αδικούνται άλλες (Ολυμπιακός). Σα να μην έφταναν αυτά, ο Λανουά «εκμεταλλεύθηκε» το σεμινάριο για να ανοίξει, μέσω δηλώσεών του, θέμα επέκτασης του συμβολαίου του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026 αλλά θέλει να μείνει μέχρι το 2028! Μονά ζυγά δικά του τα θέλει ο Γάλλος.

Το σεμινάριο δεν έπρεπε να είναι μόνο μαθήματα ή «κατσάδιασμα» των διαιτητών που έχουν κάνει λάθη. Μια πολύ… ρηχή αντιμετώπισης της κρίσης που όλο και βαθαίνει. Χρειάζονται κι αυτά, όμως προέχει η αυτοκριτική και μετά η απόδοση ευθυνών. Στην προκειμένη περίπτωση ο Λανουά κρύφτηκε και έβγαλε στη σέντρα τους διαιτητές.

Όλα αυτά σε εποχή που ο ίδιος ο Λανουά αποφεύγει τις «καυτές πατάτες» στην εβδομαδιαία τηλεκριτική του, προτιμώντας τις δημόσιες σχέσεις. Είναι φυσικό με το να… γράφει ξανά τους κανονισμούς, ή με το βγάζει δικούς του, μπερδεύει περισσότερο τους διαιτητές.

Ο Λανουά ασχολήθηκε μέχρι και με τα στατιστικά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια και ότι διαιτησία ισοδυναμεί με σωστές αποφάσεις. Ο Βαλέρι σύγκρινε το ελληνικό VAR με τις παρεμβάσεις στις διοργανώσεις της UEFA, όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ούτε η εικόνα της διαιτησίας βελτιώνεται με το να δείχνουν κόκκινες κάρτες εφόσον διαμαρτύρονται από τους πάγκους των ομάδων ή να κάνουν χειραψία με τους προπονητές πριν από τους αγώνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λανουά και οι λοιποί της ΚΕΔ (Βαλέρι, Αλόνσο) απέφυγαν να πάρουν προσωπικές συνεντεύξεις από τους διαιτητές. Μίλησαν μόνο με όσους είχαν παράπονα. Μάλιστα, κάποιους τους κατονόμασαν στη διάρκεια προβολής φάσεων-λαθών ή τους ζητούσαν εξηγήσεις για λάθη που έχουν κάνει, ενώ όλα αυτά είχαν προηγηθεί και ήταν γνωστά μέσω των εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων, ακόμη και μέσω της αυτό-αξιολόγησης που υποβάλλουν έναν διαιτητή, μετά από κάθε αγώνα που σφυρίζει.

Ο Γάλλος Στεφάν Λανουά αδυνατεί να καταλάβει ότι όλα ξεκινούν από τους ορισμούς. Ορισμοί σημαίνουν ευθύνη. Θέλει να βάλει Ελληνες διαιτητές στα ντέρμπι Κυπέλλου ή στο Super Cup ΟΦΗ-Ολυμπιακός. Όμως, τι θα γίνει αν τα πράγματα δεν πάνε καλά; Θα φταίνε οι διαιτητές και όχι ο ίδιος; Γιατί να μην φταίει και ο Λανουά που έβαλε τον Τσακαλίδη στο ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2 και ο ρέφερι χρειάστηκε VAR για να δώσει πέναλτι στον Ολυμπιακό και μετά κλήθηκε για δεύτερη φορά για να πάρει πίσω ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της Λάρισας;

Ακόμα να εξηγήσει ο Λανουά με ποια κριτήρια πρότεινε στην ΕΕ της ΕΠΟ το μέλος της ερασιτεχνικής ΚΕΔ Δαμιανό Ευθυμιάδη να αναλάβει υπεύθυνος προσέλκυσης νέων διαιτητών και διατήρησης των υφιστάμενων, επειδή τάχα το θέλει η UEFA. Φαίνεται από μακριά ότι τον βάζει από το παράθυρο στην επαγγελματική διαιτησία.

googlenews

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
On Field 18.10.25

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ
On Field 15.10.25

Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση περισσότερων στρεμμάτων γης για την κατασκευή του νέου γηπέδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες
On Field 15.10.25

Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες

Οι Άγγλοι βλέπουν στο πρόσωπο του Τούχελ, τον προπονητή που μπορεί να οδηγήσει τα «λιοντάρια» στην κατάκτηση του Μουντιάλ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Χαμάς: Ποιες επιλογές έχει – Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση
«Δεν ηττήθηκε» 19.10.25

Ποιες επιλογές έχει τώρα η Χαμάς - Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αφοπλισμό και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι εύκολο να περιθωριοποιηθεί η Χαμάς παρά τα όσα επιζητούν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο – Ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Με AI 19.10.25

Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο: Ο Τραμπ ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ενάντια στα εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις «No Kings»

Σύνταξη
Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία
Κόσμος 19.10.25

Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ο 65χρονος δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Σύνταξη
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Κόσμος 19.10.25

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η διπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αμερικής και την κρίσιμη βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών του Πεκίνου την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»
Μπάσκετ 19.10.25

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»

Σύμφωνα με τον Οράσιο Καούκι, τα σενάρια περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει» ξανά και είναι πιθανό να διανύει τους τελευταίους του μήνες στους Μπακς.

Σύνταξη
Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στη δύσκολη συνέχεια της σεζόν.

Σύνταξη
