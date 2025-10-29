Λανουά: Ορισμοί διαιτητών που φανερώνουν πίεση και απόγνωση

Το μόνο αναμενόμενο στους ορισμούς των διαιτητών ενόψει της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League είναι η επιλογή Γερμανού ρέφερι για τον αγώνα Ολυμπιακός-Αρης, ματς για το οποίο ο Λανουά επέλεξε τον Γερμανό ελίτ Ντάνιελ Ζίμπερτ. Στα αξιοσημείωτα ότι από το εξωτερικό ο Λανουά έχει φέρει μόνο ρέφερι από τη Bundesliga.

Κατά τα άλλα, οι ορισμοί Ελλήνων διαιτητών στα υπόλοιπα παιχνίδια φανερώνουν πίεση και απόγνωση. Ξενίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι Τζήλος (Λάρισας) και Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), διαιτητής και VAR του αγώνα Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-0, που προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων, ο μεν Τζήλος ορίστηκε να σφυρίξει Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ, ο δε Παπαδόπουλος θα είναι διαιτητής στον αγώνα ΑΕΚ-Παναιτωλικός.

Παράλληλα, ο Λανουά δεν… άκουσε ούτε τις φωνές του Βόλου για το ματς με τον ΠΑΟΚ και όρισε τον Παπαπέτρου που ήταν VAR στην Τούμπα να σφυρίξει τον εντός έδρας αγώνα της Θεσσαλικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Βεργέτης που ήταν διαιτητής στον αγώνα ΠΑΟΚ-Βόλος θα είναι τέταρτος διαιτητή στον αγώνα Ολυμπιακός-Αρης. Θυμίζουμε ότι ο Βόλος έβγαλε ανακοίνωση για τους Παπαπέτρου, Βεργέτη και ο Μπέος έκανε δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος.

Τι θέλει να μας πει ο Λανουά με το να βάζει διαιτητές που προκάλεσαν παράπονα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων ξανά σε άλλες ανταγωνιστικές ομάδες στις προαναφερόμενες; Η απόδειξη ότι πρόκειται για ορισμούς πίεσης και απόγνωσης. Από πού προκύπτει η ανάγκη για επίδειξη δύναμης;

Ο Λανουά δείχνει ότι δεν έχει στόχο και φιλοσοφία. Είναι δυνατόν να κάνει ορισμούς που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι προχωρά σε επίδειξη δύναμης;

Επίσης, δεν υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση για τους διαιτητές. Εκτός ορισμών έμειναν οι Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) και ο ειδικός του VAR Πουλικίδης (Δράμας). Παράλληλα, ο Φωτιάς (Πέλλας) θα σφυρίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 θα διεξαχθεί στο Κατάρ το χρονικό διάστημα 3-27/11. Επίσης, δεν έδωσε ματς ως AVAR στον τραυματία Μέγα (Πιερίας), προτιμώντας να βάλει AVAR από τον πίνακα της Super League 2.

Με ποιά λογική ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) πήρε τρεις ορισμούς (2 VAR και 1 AVAR); Με ποιά λογική έβαλε τον Κουμπαράκη AVAR στον αγώνα Ολυμπιακός-Αρης όταν σε δυο προηγούμενα ματς με Γερμανούς διαιτητές (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Αρης-Παναθηναϊκός) δεν πρόλαβε να παρέμβει σε λάθη που έγιναν;

Όσον αγορά στην αντιμετώπιση των διαιτητών συμπληρώνουμε: Από δυο ορισμούς πήραν οι Ευαγγέλου (διαιτητής και VAR), Κατοίκος (διαιτητής και AVAR), Ζαμπαλάς (VAR και AVAR). Με ποιά λογική οι υπόλοιποι διαιτητές πήραν από έναν ορισμό;