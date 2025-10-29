sports betsson
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Λανουά: Ορισμοί διαιτητών που φανερώνουν πίεση και απόγνωση
On Field 29 Οκτωβρίου 2025 | 17:51

Λανουά: Ορισμοί διαιτητών που φανερώνουν πίεση και απόγνωση

Ο Λανουά, με τις επιλογές των διαιτητών για την 9η αγωνιστική της Super League, δείχνει ότι δεν έχει στόχο και φιλοσοφία. Φάλτσο η επίδειξη δύναμης με συγκεκριμένους διαιτητές

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Το μόνο αναμενόμενο στους ορισμούς των διαιτητών ενόψει της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League είναι η επιλογή Γερμανού ρέφερι για τον αγώνα Ολυμπιακός-Αρης, ματς για το οποίο ο Λανουά επέλεξε τον Γερμανό ελίτ Ντάνιελ Ζίμπερτ. Στα αξιοσημείωτα ότι από το εξωτερικό ο Λανουά έχει φέρει μόνο ρέφερι από τη Bundesliga.

Κατά τα άλλα, οι ορισμοί Ελλήνων διαιτητών στα υπόλοιπα παιχνίδια φανερώνουν πίεση και απόγνωση. Ξενίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι Τζήλος (Λάρισας) και Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), διαιτητής και VAR του αγώνα Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-0, που προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων, ο μεν Τζήλος ορίστηκε να σφυρίξει Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ, ο δε Παπαδόπουλος θα είναι διαιτητής στον αγώνα ΑΕΚ-Παναιτωλικός.

Παράλληλα, ο Λανουά δεν… άκουσε ούτε τις φωνές του Βόλου για το ματς με τον ΠΑΟΚ και όρισε τον Παπαπέτρου που ήταν VAR στην Τούμπα να σφυρίξει τον εντός έδρας αγώνα της Θεσσαλικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Βεργέτης που ήταν διαιτητής στον αγώνα ΠΑΟΚ-Βόλος θα είναι τέταρτος διαιτητή στον αγώνα Ολυμπιακός-Αρης. Θυμίζουμε ότι ο Βόλος έβγαλε ανακοίνωση για τους Παπαπέτρου, Βεργέτη και ο Μπέος έκανε δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος.

Τι θέλει να μας πει ο Λανουά με το να βάζει διαιτητές που προκάλεσαν παράπονα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων ξανά σε άλλες ανταγωνιστικές ομάδες στις προαναφερόμενες; Η απόδειξη ότι πρόκειται για ορισμούς πίεσης και απόγνωσης. Από πού προκύπτει η ανάγκη για επίδειξη δύναμης;

Ο Λανουά δείχνει ότι δεν έχει στόχο και φιλοσοφία. Είναι δυνατόν να κάνει ορισμούς που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι προχωρά σε επίδειξη δύναμης;

Επίσης, δεν υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση για τους διαιτητές. Εκτός ορισμών έμειναν οι Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) και ο ειδικός του VAR Πουλικίδης (Δράμας). Παράλληλα, ο Φωτιάς (Πέλλας) θα σφυρίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 θα διεξαχθεί στο Κατάρ το χρονικό διάστημα 3-27/11. Επίσης, δεν έδωσε ματς ως AVAR στον τραυματία Μέγα (Πιερίας), προτιμώντας να βάλει AVAR από τον πίνακα της Super League 2.

Με ποιά λογική ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) πήρε τρεις ορισμούς (2 VAR και 1 AVAR); Με ποιά λογική έβαλε τον Κουμπαράκη AVAR στον αγώνα Ολυμπιακός-Αρης όταν σε δυο προηγούμενα ματς με Γερμανούς διαιτητές (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Αρης-Παναθηναϊκός) δεν πρόλαβε να παρέμβει σε λάθη που έγιναν;

Όσον αγορά στην αντιμετώπιση των διαιτητών συμπληρώνουμε: Από δυο ορισμούς πήραν οι Ευαγγέλου (διαιτητής και VAR), Κατοίκος (διαιτητής και AVAR), Ζαμπαλάς (VAR και AVAR). Με ποιά λογική οι υπόλοιποι διαιτητές πήραν από έναν ορισμό;

World
Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 29.10.25

Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Οι ξένοι που φέρνει ο Λανουά κρατάνε το επίπεδο, ενώ οι περισσότεροι Ελληνες ρέφερι προβληματίζουν με την απόδοσή τους και με τα φάλτσα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλλάζοντας τα δεδομένα…
On Field 28.10.25

Αλλάζοντας τα δεδομένα…

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή και ο Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να σχεδιάσει το πλάνο του, χωρίς απουσίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει
On Field 28.10.25

Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Ο Στεφάν Λανουά στο καθιερωμένο βίντεο της τηλεκριτικής του δεν σχολίασε συγκεκριμένες φάσεις της 8ης αγωνιστικής αν και προκάλεσαν διαμαρτυρίες ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου
600 κλήσεις για βοήθεια 29.10.25

«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου

Η πρώτη μεγάλη καταιγίδα του φθινοπώρου προκαλεί σημαντικές πλημμύρες και τουλάχιστον 600 περιστατικά στην Ουέλβα και τη Σεβίλλη, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μονακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις
Μπλόκο σε συσκευές 29.10.25

Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις

Η Λετονία έχει θέσει το ζήτημα των ΜΜΕ στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Eκφράζονται φόβοι ότι η απαγόρευση θα δημιουργήσει προηγούμενο για απαγόρευση ιστοσελίδων «για λόγους άλλους από την ασφάλεια»

Σύνταξη
Σλοβακία: Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς
Κόσμος 29.10.25

Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύνταξη
Κράτος δικαίου: Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα – Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης
World Justice Project 29.10.25

Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα στον δείκτη κράτους δικαίου - Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης

Κάτι σάπιο υπάρχει στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η κατάσταση στη χώρα μας συνεχίζει να είναι προβληματική κάτι που πιστοποιούν όλες οι τελευταίες εκθέσεις που έχουν δημοσιευτεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέες ταυτότητες: Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr – Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr για τη νέα ταυτότητα - Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού

Το πρόβλημα οφείλεται πιθανότατα λόγω της υπερβολική ζήτησης και της μαζικής εισόδου χρηστών στην εφαρμογή για να κλείσουν ραντεβού για τη νέα ταυτότητα

Σύνταξη
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζορίζεται το Κίεβο – Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;
Άνευ προηγουμένου 29.10.25

Ζορίζεται το Κίεβο - Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;

Ειδικοί παρατηρούν ότι η ουκρανική αεράμυνα υποφέρει σε τέτοιο βαθμό από τις ρωσικές επιθέσεις που το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει όρθιες τις ενεργειακές υποδομές του με νύχια και δόντια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]
Κόσμος 29.10.25

Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]

Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και σπίτια στην Τζαμάικα από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα. Βαρύς ο «φόρος αίματος» στην Αϊτή με 20 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και αποτελεσματικός και με πρωταγωνιστές τους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν, συνέτριψε 5-0 τον Βόλο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας
Ελλάδα 29.10.25

Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας

Διαγωνισμό «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς» ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ
Ελλάδα 29.10.25

Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Όπως αναφέρει Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, από τις 14 Μαρτίου είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση στο Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία του 38χρονου

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο