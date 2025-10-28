sports betsson
Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει
28 Οκτωβρίου 2025 | 17:19

Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Ο Στεφάν Λανουά στο καθιερωμένο βίντεο της τηλεκριτικής του δεν σχολίασε συγκεκριμένες φάσεις της 8ης αγωνιστικής αν και προκάλεσαν διαμαρτυρίες ομάδων

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Όταν ο Στεφάν Λανουά κόβει με «ψαλίδι» την τηλεκριτική του. Προκαλεί απορίες το γεγονός ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ήταν επιλεκτικός στις φάσεις που σχολίασε, σχετικά με τις αποφάσεις των διαιτητών την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Ο Λανουά δεν είδε και δεν άκουσε τόσο τις διαμαρτυρίες του Βόλου για τον διαιτητή Βεργέτη (Αρκαδίας) και για τον VAR Παπαπέτρου (Αθηνών) για το πέναλτι του Λόβρεν στον Φερνάντες στο 0-0 του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και αντί οι φιλοξενούμενοι να έχουν την ευκαιρία να προηγηθούν στην επόμενη φάση προηγήθηκαν οι Θεσσαλονικείς, με τον παράγοντα του Βόλου και Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο να αμφισβητεί και το φάουλ με το οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 υπέρ του.

Ο Λανουά δεν είδε και δεν άκουσε για την ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης, με την οποία διαμαρτύρεται ότι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό κακώς ο Τζήλος δεν απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Τσιριβέγια αλλά και για το πέναλτι (σ.σ. εδώ τα βάζει με τον VAR Παπαδόπουλο) με το οποίο προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι προηγήθηκαν και δηλώσεις του προπονητή του Αστέρα Κρις Κόουλμαν, αμέσως μετά τον αγώνα.

Από όλες αυτές τις φάσεις ο Λανουά επέλεξε να σχολιάσει μόνο το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, όμως και πάλι δεν έπεισε. Στα τραβήγματα άλλα λέει τη μια, άλλα την άλλη, μόνα ζυγά δικά του. Λες και έχει δυναμόμετρο ή δεν βλέπει πόσο εύκολα πέφτει ένας παίκτης!

Ο Λανουά βρίσκεται σε αδιέξοδο και κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Το άγχος του Γάλλου είναι να μην ξεφύγει η κατάσταση στη διαιτησία. Το αδιέξοδο ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται με τίποτα (τιμωρίες, εκπαίδευση κτλ) από όσα αποφασίζει καθώς τα λάθη συνεχίζονται.

Η 8η αγωνιστική ήταν από τις χειρότερες. Δεν είναι και λίγο δυο ομάδες να βγάζουν στη σέντρα τους διαιτητές και των VAR των αγώνων τους και να επιμένουν με ανακοινώσεις τους. Επίσημα η ΠΑΕ Asteras Aktor μετά τον Κόουλμαν για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Βόλος μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Λανουά θα πρέπει να καταλάβει ότι η τηλεκριτική του δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Εχει καταλάβει ότι ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες και αδικούνται άλλες; Εχει καταλάβει τα δυο μέτρα και δυο σταθμά στη διαιτησία που εξαιτίας της φιλοσοφίας του στους ορισμούς και στην τηλεκριτική φωνάζουν όλο και πιο πολύ;

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
28.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
28.10.25

Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ
21.10.25

Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ

Ούτε ο Χανς Φλικ δεν θα… τολμούσε ν’ αποβάλει τον Έσε, αλλά ο Ελβετός ρέφερι δεν ντράπηκε να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού και λίγα λεπτά αργότερα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι στους Καταλανούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
28.10.25

Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων
28.10.25

Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η κυβερνητική συμμαχία, αλλά και η Λεπέν αρνούνται να ψηφίσουν και τη «light» φορολόγηση των υπερπλουσίων. Οι Σοσιαλιστές έχουν απειλήσει με μομφή αν η κυβέρνηση δεν δεχθεί την πρότασή τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
28.10.25

Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο
28.10.25

Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες στην Πετρούπολη, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Σύνταξη
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα
28.10.25

Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα

Παράλληλα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον ουρανό της Γάζας, με ισραηλινά drone να αιωρούνται σε αυτόν - Η επίθεση πραγματοποιείται μετά από εντολή του Νετανιάχου για πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους
28.10.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους

Επιχείρηση δωροδοκίας του πιλότου του Μαδούρο φέρονται να έκαναν οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να τον ανατρέψουν από την εξουσία στη Βενεζουέλα. Ωστόσο το σχέδιο όχι μόνο απέτυχε, αλλά και αποκαλύφθηκε.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)
28.10.25

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)

Εκανε… σεφτέ ο Παναιτωλικός την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς νίκησε άνετα την Ελλάδα Σύρου με 4-1. Οι φιλοξενούμενοι δεν κλείστηκαν. Από ένα δοκάρι οι δυο ομάδες

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea
28.10.25

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Athens Kallithea, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα σημαιοφόρου στην παρέλαση – Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι
28.10.25

28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα από σημαιοφόρο - Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι

Έκανε παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου έχοντας στο μανίκι του πουκαμίσου της ένα καρπούζι - σύμβολο που έχει γίνει διεθνώς συνώνυμο συγκεκριμένης στάσης γύρω από ένα μείζον πρόβλημα που παραμένει άλυτο.

Σύνταξη
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
28.10.25

Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τραύματα από τρεις σφαίρες εντόπισε ο ιατροδικαστής στον 52χρονο ωστόσο ένα ήταν το θανατηφόρο στην καρδιά - Ο δράστης υπέδειξε στην αστυνομία που είχε πετάξει το πιστόλι μετά το φονικό στο Έλος Κισάμου

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα
28.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Νέα εντολή Νετανιάχου για σφοδρή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από συνάντηση για την αντίδραση του Ισραήλ στις «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους της Χαμάς»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;
28.10.25

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;

Καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford πλησιάζει τις ακτές της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «επινοεί έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
