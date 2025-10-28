Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Όταν ο Στεφάν Λανουά κόβει με «ψαλίδι» την τηλεκριτική του. Προκαλεί απορίες το γεγονός ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ήταν επιλεκτικός στις φάσεις που σχολίασε, σχετικά με τις αποφάσεις των διαιτητών την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Ο Λανουά δεν είδε και δεν άκουσε τόσο τις διαμαρτυρίες του Βόλου για τον διαιτητή Βεργέτη (Αρκαδίας) και για τον VAR Παπαπέτρου (Αθηνών) για το πέναλτι του Λόβρεν στον Φερνάντες στο 0-0 του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και αντί οι φιλοξενούμενοι να έχουν την ευκαιρία να προηγηθούν στην επόμενη φάση προηγήθηκαν οι Θεσσαλονικείς, με τον παράγοντα του Βόλου και Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο να αμφισβητεί και το φάουλ με το οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 υπέρ του.

Ο Λανουά δεν είδε και δεν άκουσε για την ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης, με την οποία διαμαρτύρεται ότι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό κακώς ο Τζήλος δεν απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Τσιριβέγια αλλά και για το πέναλτι (σ.σ. εδώ τα βάζει με τον VAR Παπαδόπουλο) με το οποίο προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι προηγήθηκαν και δηλώσεις του προπονητή του Αστέρα Κρις Κόουλμαν, αμέσως μετά τον αγώνα.

Από όλες αυτές τις φάσεις ο Λανουά επέλεξε να σχολιάσει μόνο το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, όμως και πάλι δεν έπεισε. Στα τραβήγματα άλλα λέει τη μια, άλλα την άλλη, μόνα ζυγά δικά του. Λες και έχει δυναμόμετρο ή δεν βλέπει πόσο εύκολα πέφτει ένας παίκτης!

Ο Λανουά βρίσκεται σε αδιέξοδο και κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Το άγχος του Γάλλου είναι να μην ξεφύγει η κατάσταση στη διαιτησία. Το αδιέξοδο ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται με τίποτα (τιμωρίες, εκπαίδευση κτλ) από όσα αποφασίζει καθώς τα λάθη συνεχίζονται.

Η 8η αγωνιστική ήταν από τις χειρότερες. Δεν είναι και λίγο δυο ομάδες να βγάζουν στη σέντρα τους διαιτητές και των VAR των αγώνων τους και να επιμένουν με ανακοινώσεις τους. Επίσημα η ΠΑΕ Asteras Aktor μετά τον Κόουλμαν για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Βόλος μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Λανουά θα πρέπει να καταλάβει ότι η τηλεκριτική του δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Εχει καταλάβει ότι ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες και αδικούνται άλλες; Εχει καταλάβει τα δυο μέτρα και δυο σταθμά στη διαιτησία που εξαιτίας της φιλοσοφίας του στους ορισμούς και στην τηλεκριτική φωνάζουν όλο και πιο πολύ;