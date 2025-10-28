Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»

Με μια καυστική ανακοίνωση, η ΠΑΕ Βόλος αναφέρθηκε και πάλι στη διαιτησία του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή, για την 8η αγωνιστική της Super League. Οι Θεσσαλοί είχαν τρομερά παράπονα από τον ρέφερι του αγώνα Βεργέτη και τον VAR Παπαπέτρου, σε σημείο που μετά το τέλος του αγώνα, ο Αχιλλέας Μπέος είχε κάνει λόγο για «ασέλγεια κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Δυο μέρες μετά και ανήμερα της επετείου του «Όχι», η θεσσαλική ΠΑΕ ανέφερε στην ανακοίνωσή της πως η φάση κατά την οποία δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Βόλου σε μαρκάρισμα του Σάστρε στον Λάμπρου, λίγο πριν ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανοίξει το σκορ, θα μείνει στη μνήμη της ως ένα «στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε, όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου».

Συγκεκριμένα, ο Βόλος ανέφερε τα εξής: «Όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο, έτσι δεν θα ξεχάσουμε και αυτό το στιγμιότυπο κ. Λανουά, κ. Βεργέτη και κ. Παπαπέτρου». Βεβαίως, η σχετική ανακοίνωση συνοδεύεται και με το φωτογραφικό στιγμιότυπο της φάσης.

Η σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Βόλος: