Μπέος για ΠΑΟΚ: «Μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου» (pic)

Ο Βόλος ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 3-0 στην Τούμπα για την 8η αγωνιστική της Super League, έχοντας πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Λίγη ωρα μετά το παιχνίδι μάλιστα, με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια, ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στη φάση του 47′ όταν οι Θεσσαλοί ζήτησαν πέναλτι, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά «αφήστε μας να παίξουμε μπάλα, μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Η ανάρτηση που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος:

«Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα. Φτάνει πια να ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πάντα υπέρ των μεγάλων γιατί με αυτά που συνέβησαν σήμερα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.

Αν δεν είναι πέναλτι στο Λάμπρου στο 47ο λεπτό με το αποτέλεσμα του αγώνα στο 0-0, τότε ο Βεργέτης θα έπρεπε να του δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Όσο ο για το φάουλ του Μύγα από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο τηλεοπτικος φακός μιλάει από μόνος του. Απλά ανύπαρκτο.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά παραπάνω αλλά το αφήνουμε εδώ. Ντροπή κύριε Βεργέτη και κύριε Παπαέτρου».