Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»

Ο Αστέρας Τρίπολης ηττήθηκε στη Λεωφόρο με 2-0 από τον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική, όμως έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία στο ματς. Τόσο ο Θανάσης Τζήλος, όσο και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος που ήταν στο VAR είχαν πολλές αποφάσεις εις βάρος των Αρκάδων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι άνθρωποι του Αστέρα απαιτούν να μην οριστεί ξανά σε αναμέτρηση της ομάδας ο Έλληνας ρέφερι.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση οι Αρκάδες αναφέρουν ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Τσιριβέγια με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ έκαναν ειδική αναφορά σε όλες τις αποφάσεις, λέγοντας πως ήταν κατά του Αστέρα. Η επίσημη θέση του Αστέρα κλείνει, υπογραμμίζοντας πως «αν σφυρίξει ξανά παιχνίδι της ομάδας ο Τζήλος, ο Αστέρας θα προστατέψει τα συμφέροντα του…».

«Να μην μας σφυρίξει ξανά» ο Τζήλος – Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αστέρας Τρίπολης:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισής της τόσο από το Διαιτητή του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Αθανάσιο Τζήλο όσο και από τον Διαιτητή VAR Παπαδόπουλο Ιωάννη. Συνεχείς διακοπές του αγώνα, για τον έλεγχο φάσεων με εύκολες αποφάσεις εις βάρος μας.

Αντίθετα, όταν ο αντίπαλος έπρεπε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο ο Ποδοσφαιριστής CHIRIVELLA δεν αντίκρισε την πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άγνωστο για ποιό λόγο.

Μετά από αυτή μας την αντιμετώπιση δεν επιθυμούμε ο Διαιτητής Τζήλος Αθανάσιος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας όπως εμείς θα κρίνουμε».