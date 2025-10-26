sports betsson
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ
Ποδόσφαιρο 26 Οκτωβρίου 2025 | 22:32

Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, πώς οι πράσινοι θα πρέπει να περιορίσουν τα λάθη τους στα επόμενα παιχνίδια ώστε να μπορέσουν να παίξουν καλύτερα.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των πράσινων και ο ίδιος στις δηλώσεις του ανέφερε πόσο χαρούμενος είναι ότι το πρώτο του ματς συνοδεύθηκε από νικηφόρο αποτέλεσμα.

Επί προσθέτως ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως οι παίκτες του ήταν καλοί ανά διαστήματα και έχασαν πολλές ευκαιρίες, ενώ χαρακτήρισε τον αγώνα δύσκολο. Επίσης τόνισε ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό είναι αυτός των λαθών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ στο συνδρομητικό κανάλι

«Ο πρώτος αγώνας δεν είναι εύκολος, δεν έχεις πολύ χρόνο, αλλά πήγε καλά, πιέσαμε και μας δώσαν ώθηση οι φίλαθλοι. Όλα ήταν σωστά, κάναμε κάποια καλά πράγματα και άλλα που πρέπει να βελτιώσουμε. Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα και έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα.

Πιστεύω ότι σήμερα είχαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις και ήμασταν σταθεροί στην άμυνα, κάτι το οποίο μας βοήθησε και στην επίθεση», εξήγησε ο Μπενίτεθ.

Λίγο αργότερα ο Ράφα Μπενίτεθ πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι του άρεσε και τι θέλει να βελτιωθεί στην εμφάνιση του Παναθηναϊκού: «Το βασικό είναι ότι με 2 μόνο προπονήσεις δεν είναι εύκολο να αλλάξουν πολλά. Μου άρεσε η ένταση, η πίεση που είχαμε. Είναι δύσκολο να αναλύσω τον αγώνα, είχαμε 31 σέντρες και 17 τελικές. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Το βασικό για μένα ήταν η νοοτροπία, η συμπεριφορά των παικτών. Προσπάθησαν. Έγιναν κάποια λάθη, κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε στην άμυνα. Είχαμε όμως ευκαιρίες, μου άρεσαν αυτές και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε».

Για τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να μπουν στην ομάδα για να αποκτήσει την ταυτότητά του και το αν θεωρεί ότι ο Τζούρισιτς πρέπει να παίζει στο «10» ή ήταν απλώς μια δοκιμή: «Με δύο προπονήσεις δεν είναι εύκολο να βάλουμε πολλά πράγματα στο παιχνίδι. Ο Τζούρισιτς έπαιξε ως δεύτερος επιθετικός γιατί δεν ήταν διαθέσιμος ο Μπακασέτας. Μίλησα μαζί του, του αρέσει αυτή η θέση. Κατανοεί αυτό που πρέπει να κάνει, βοήθησε και τους αμυντικούς. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Όταν κάνεις αλλαγές βλέπεις ακριβώς πώς παίζει ο καθένας στον χρόνο που έχει, πώς γίνεται πιο συμπαγής η ομάδα. Κοιτάς και την γλώσσα του σώματος κάθε παίκτη. Δεν είναι εύκολο να λάβεις τις κατάλληλες αποφάσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οι αλλαγές όμως βοήθησαν να ελέγξουμε καλύτερα το παιχνίδι και να έχουμε μεγαλύτερη φρεσκάδα».

Για το αν είναι μια προτεραιότητα για τον ίδιο να παίρνει η ομάδα τις νίκες μέσω της άμυνας: «Δεν είχαν πολλές ευκαιρίες, δεν έπαιξαν πολύ στο transition, οπότε είχαμε την ισορροπία που θέλουμε. Καλή άμυνα, με λίγα θέματα βέβαια, και αρκετές ευκαιρίες. Είμαι χαρούμενος με αυτό. Ένας προπονητής πάντα θέλει το καλύτερο, να υπάρχουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Όμως είχαμε καλό αποτέλεσμα, οπότε μπορώ να μιλήσω για ισορροπία».

Για το πόσο σημαντικές θεωρεί στο πλάνο του τις στατικές φάσεις και πόσο χρόνο θα αφιερώσει στην εξάσκησή τους: «Είστε προπονητής; Έχετε προπονήσει μήπως παιδιά; Η ερώτησή σας είναι ενδιαφέρουσα. Είχαμε λίγο χρόνο για να δουλέψουμε στις στατικές φάσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικές. Κοιτάξαμε να το αναλύσουμε, να είμαστε έτοιμοι και σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι εύκολο να πετύχεις φάσεις από τα στημένα, πιστεύω όμως ότι τα κάναμε καλά απόψε. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η λεπτομέρεια και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε καλά».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
