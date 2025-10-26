Τραβηγμένο από το… VAR το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού στην εποχή Μπενίτεθ (vid)

Ο Ράφα Μπενίτεθ κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού και ο Τζήλος με τον Παπαδόπουλο του έδωσαν «δώρο» για να πάει… πιο ήρεμος στα αποδυτήρια.

Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι στο ματς, αλλά γκολ δεν μπορούσαν να βάλουν και κάπου εκεί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ένα πέσιμο στο πουθενά από τον Σφιντέρσκι σε μαρκάρισμα του Φερνάντες σε εκτέλεση κόρνερ, μετατράπηκε σε πέναλτι.

Δείτε τη φάση

Παρενέβη ο VAR Παπαδόπουλος

Από τα σπρωξίματα που γίνονται πάντα στην περιοχή σε στημένες φάσεις με τον Σφιντέρσκι να είναι μακριά από εκεί που πήγε η μπάλα, αλλά παρόλαυτα ο Παπαδόπουλος από το VAR ειδοποίησε τον Τζήλο για παράβαση.

Ο Τζήλος από την πλευρά του βλέποντας την φάση έδειξε πέναλτι και έτσι απλά ο Σφιντέρσκι άνοιξε τον δρόμο για τον Παναθηναϊκό σκοράροντας (1-0) κόντρα στον Αστέρα που ναι μεν δεν απειλούσε αλλά του είχε βάλει δύσκολα. Με τη συγκεκριμένη υπόδειξη να απλοποιεί την κατάσταση στο πρώτο ματς της εποχής Μπενίτεθ για τους «πράσινους».