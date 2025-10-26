Αυτή είναι η πρώτη 11άδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό (pic)

Γνωστή έγινε πριν από λίγο η πρώτη ενδεκάδα της εποχής του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, για την αναμέτρηση με τον Αστέρα στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League (17:30).

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια και Τσέριν, με την τριπλέτα των Ζαρουρί, Τζούρισιτς και Τετέ να βρίσκεται πίσω από τον Σφιντέρσκι. Όλα αυτά σε διάταξη 4-2-3-1 για τους γηπεδούχους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

Υπενθυμίζεται πως δεν υπολογίζονται για τους «πράσινους» οι Σίριλ Ντέσερς, Φακούντο Πελίστρι και Τάσος Μπακασέτας.

Από εκεί και πέρα, την 11άδα του Αστέρα, που «κατεβαίνει» επίσης με 4-2-3-1, απαρτίζουν οι Παπαδόπουλος, Άλχο, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Κετού, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης και Μακέντα.

Ενώ στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα βρίσκονται οι Αγγελίδης, Αρχοντακάκης, Σίπτσιτς, Τζανδάρης, Τζοακίνι, Έντερ, Μούμο, Μεντιέτα, Πόμόνης, Χαραλαμπόγλου και Αλμυρας.