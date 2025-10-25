Ο Λανουά προφύλαξε τους διεθνείς για να μην «καούν» ενόψει των ντέρμπι Κυπέλλου

Οι ορισμοί των διαιτητών της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αποτελούν πυξίδα για τη συνέχεια, καθώς ο πρόεδρος της ΚΕΔ προσέχει για να έχει.

Οι πιο παρατηρητικοί είδαν ότι εκτός ορισμών έμειναν οι διεθνείς Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), ενώ ο Φωτιάς (Πέλλας) θα απουσιάζει καθώς την Κυριακή (26/10) αναχωρεί για το Κατάρ, όπου θα σφυρίξει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου εθνικών ομάδων U17.

Ο μοναδικός διεθνής που θα σφυρίξει παιχνίδι Κυπέλλου θα είναι ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), συγκεκριμένα επιλέχθηκε για το ματς Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (29/10, 19:30), ενώ ο Βεργέτης (Αρκαδίας) μπήκε τέταρτος στον αγώνα Ηλιούπολη-ΑΕΚ (29/10, 15:30), χωρίς ο Λανουά να τον προφυλάξει αν και είχε στοχοποιηθεί από την ΑΕΚ, παρότι (σύμφωνα και με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή) την ευνόησε στον αγώνα της με την Κηφισιά στο Περιστέρι.

Ο Πολυχρόνης (Πιερίας), ο οποίος δεν είναι ακόμη διεθνής (αλλά προτάθηκε και τυπικά θα γίνει τον Ιανουάριο), στο Κύπελλο, ορίστηκε ΠΑΟΚ-Λάρισα (29/10, 21:30).

Ένα συμπέρασμα βγαίνει από όλα αυτά. Ο Λανουά στους ορισμούς του για την 3η αγωνιστική της League κράτησε τους έμπειρους διεθνείς (Σιδηρόπουλο, Παπαπέτρου, Παπαδόπουλο) επειδή η ΕΠΟ και η ΚΕΔ έχουν προαναγγείλει ότι στα ντέρμπι Κυπέλλου θα σφυρίξουν Ελληνες διαιτητές στο χορτάρι και με ξένοι στο VAR. Η αρχή θα γίνει την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Αρης-ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα (2-4/12). Όμως, θα ακολουθήσουν ντέρμπι και με την ολοκλήρωση της League Phase, πιθανόν στη φάση των play offs και σίγουρα στους προημιτελικούς και στους ημιτελικούς.

Αρα, οι επιλογές του Λανουά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου έχουν λογική. Ο Γάλλος θέλει να τους προφυλάξει καθώς μόνο τρία από τα εννέα ματς θα γίνουν με VAR. Δεν φαίνεται να επιθυμεί να ξεσπάσει θόρυβος. Κι ας έβαλε τον Ζαμπαλά (Ηπείρου) να σφυρίξει Ολυμπιακός-Βόλος στο Κύπελλο, ένα ματς χωρίς VAR, αν και στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0, που χρειάστηκε VAR για να αποβάλει παίκτη του Πανσερραϊκού και σε άλλη φάση να δώσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.