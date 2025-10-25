sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
25.10.2025 | 20:00
Σύρος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ – Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Λανουά προφύλαξε τους διεθνείς για να μην «καούν» ενόψει των ντέρμπι Κυπέλλου
On Field 25 Οκτωβρίου 2025 | 18:30

Ο Λανουά προφύλαξε τους διεθνείς για να μην «καούν» ενόψει των ντέρμπι Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, με εξαίρεση τον Τσακαλίδη, δεν όρισε διεθνείς ρέφερι στα ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase και έχει τους λόγους του

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Οι ορισμοί των διαιτητών της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αποτελούν πυξίδα για τη συνέχεια, καθώς ο πρόεδρος της ΚΕΔ προσέχει για να έχει.

Οι πιο παρατηρητικοί είδαν ότι εκτός ορισμών έμειναν οι διεθνείς Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), ενώ ο Φωτιάς (Πέλλας) θα απουσιάζει καθώς την Κυριακή (26/10) αναχωρεί για το Κατάρ, όπου θα σφυρίξει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου εθνικών ομάδων U17.

Ο μοναδικός διεθνής που θα σφυρίξει παιχνίδι Κυπέλλου θα είναι ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), συγκεκριμένα επιλέχθηκε για το ματς Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (29/10, 19:30), ενώ ο Βεργέτης (Αρκαδίας) μπήκε τέταρτος στον αγώνα Ηλιούπολη-ΑΕΚ (29/10, 15:30), χωρίς ο Λανουά να τον προφυλάξει αν και είχε στοχοποιηθεί από την ΑΕΚ, παρότι (σύμφωνα και με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή) την ευνόησε στον αγώνα της με την Κηφισιά στο Περιστέρι.

Ο Πολυχρόνης (Πιερίας), ο οποίος δεν είναι ακόμη διεθνής (αλλά προτάθηκε και τυπικά θα γίνει τον Ιανουάριο), στο Κύπελλο, ορίστηκε ΠΑΟΚ-Λάρισα (29/10, 21:30).

Ένα συμπέρασμα βγαίνει από όλα αυτά. Ο Λανουά στους ορισμούς του για την 3η αγωνιστική της League κράτησε τους έμπειρους διεθνείς (Σιδηρόπουλο, Παπαπέτρου, Παπαδόπουλο) επειδή η ΕΠΟ και η ΚΕΔ έχουν προαναγγείλει ότι στα ντέρμπι Κυπέλλου θα σφυρίξουν Ελληνες διαιτητές στο χορτάρι και με ξένοι στο VAR. Η αρχή θα γίνει την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Αρης-ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα (2-4/12). Όμως, θα ακολουθήσουν ντέρμπι και με την ολοκλήρωση της League Phase, πιθανόν στη φάση των play offs και σίγουρα στους προημιτελικούς και στους ημιτελικούς.

Αρα, οι επιλογές του Λανουά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου έχουν λογική. Ο Γάλλος θέλει να τους προφυλάξει καθώς μόνο τρία από τα εννέα ματς θα γίνουν με VAR. Δεν φαίνεται να επιθυμεί να ξεσπάσει θόρυβος. Κι ας έβαλε τον Ζαμπαλά (Ηπείρου) να σφυρίξει Ολυμπιακός-Βόλος στο Κύπελλο, ένα ματς χωρίς VAR, αν και στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0, που χρειάστηκε VAR για να αποβάλει παίκτη του Πανσερραϊκού και σε άλλη φάση να δώσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.

Headlines:
Markets
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Τουρισμός
Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ
On Field 21.10.25

Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ

Ούτε ο Χανς Φλικ δεν θα… τολμούσε ν’ αποβάλει τον Έσε, αλλά ο Ελβετός ρέφερι δεν ντράπηκε να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού και λίγα λεπτά αργότερα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι στους Καταλανούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η εντολή του Μέντι
On Field 20.10.25

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20.10.25

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του
Μήνας μέλιτος, τέλος 25.10.25

Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του

Ο αναρχοκαπιταλιστής Χαβιέρ Μιλέι με σκληρά μέτρα λιτότητας κατόρθωσε να δαμάσει τον πληθωρισμό στην Αργεντινή. Ωστόσο, η ευημερία που έχει υποσχεθεί δεν ήρθε και ίσως χάσει τον έλεγχο της Βουλής.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ατρόμητος για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε ο αγώνας Κηφισιά-Παναιτωλικός, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλη ευκαιρία έχασαν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις όταν ο Αγκίρε νικήθηκε από τον Ραμίρεζ.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
Αναπάντητα ερωτήματα 25.10.25

Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά - Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για το μπαρ, τι είπε ο πατέρας της ανήλικης

Σύνταξη
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του
Σημαντικό μέρος 25.10.25

Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του

Η οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά, ενισχύοντας τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού, αλλά και όχι μόνο, Ελληνισμού

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νάπολι – Ίντερ

LIVE: Νάπολι – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Ίντερ για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο