Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Πριν διεξαχθεί η 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League ο Λανουά ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Betsson, όπου με VAR θα διεξαχθούν τρεις αγώνες που είναι οι Ηλιούπολη-ΑΕΚ, Ατρόμητος-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Λάρισα. Αντίθετα, χωρίς VAR θα γίνουν οι υπόλοιποι έξι αγώνες, μεταξύ αυτών και το ματς Ολυμπιακός-Βόλος.

Οσον αφορά στους διαιτητές ο Τσακαλίδης (σ.σ. φωτογραφία) θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Αναλυτικά:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ BETSSON 2025/26

LEAGUE PHASE

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

16:00 ΟΦΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας),

Νίκζας (Λάρισας)

4ος: Ανδριανός (Αχαΐας)

Παρατηρητής: Γκάγκας (Λάρισας)

18:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ

Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)

Βοηθοί: Κλεπετσάνης (Κορίνθου),

Διαμαντής (Ηπείρου)

4ος: Μπουρουζίκας (Λάρισας)

Παρατηρητής: Θάνος (Ηπείρου)

20:00 ΚΗΦΙΣΙΑ-ATHENS KALLITHEA FC (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ)

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων),

Ψύλλος (Λέσβου)

4ος: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

Παρατηρητής: Νικολακόπουλος (Αθηνών)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

15:00 ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΡΗΣ (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ (Ανατ. Αττικής),

Κολλιάκος (Αθηνών)

4ος: Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)

Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (Πιερίας)

17:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας),

Ντάβελας (Μακεδονίας)

4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

Παρατηρητής: Σταθόπουλος (Αχαΐας)

18:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ASTERAS AKTOR

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Απτόσογλου (Αθηνών),

Χριστοδούλου (Ημαθίας)

4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)

Παρατηρητής: Καλογερόπουλος (Αθηνών)

15:30 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΕΚ

Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Τσολακίδης (Αθηνών),

Παγουρτζής (Πειραιά)

4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Τζήλος (Λάρισας)

AVAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Παρατηρητής: Μάνταλος (Καβάλας)

19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας),

Μάτσας (Ηρακλείου)

4ος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)

Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)

21:30 ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Κορώνας (Πειραιά),

Μωυσιάδης (Γρεβενών)

4ος: Κεχαγιάς (Κοζάνης)

VAR: Πουλικίδης (Δράμας),

Μόσχου (Λασιθίου)

Παρατηρητής: Γκαϊτατζής (Δράμας)