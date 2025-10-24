Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα
Πριν διεξαχθεί η 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League ο Λανουά ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Betsson, όπου με VAR θα διεξαχθούν τρεις αγώνες που είναι οι Ηλιούπολη-ΑΕΚ, Ατρόμητος-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Λάρισα. Αντίθετα, χωρίς VAR θα γίνουν οι υπόλοιποι έξι αγώνες, μεταξύ αυτών και το ματς Ολυμπιακός-Βόλος.
Οσον αφορά στους διαιτητές ο Τσακαλίδης (σ.σ. φωτογραφία) θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα
Αναλυτικά:
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ BETSSON 2025/26
LEAGUE PHASE
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
16:00 ΟΦΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας),
Νίκζας (Λάρισας)
4ος: Ανδριανός (Αχαΐας)
Παρατηρητής: Γκάγκας (Λάρισας)
18:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)
Βοηθοί: Κλεπετσάνης (Κορίνθου),
Διαμαντής (Ηπείρου)
4ος: Μπουρουζίκας (Λάρισας)
Παρατηρητής: Θάνος (Ηπείρου)
20:00 ΚΗΦΙΣΙΑ-ATHENS KALLITHEA FC (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ)
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων),
Ψύλλος (Λέσβου)
4ος: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)
Παρατηρητής: Νικολακόπουλος (Αθηνών)
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
15:00 ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΡΗΣ (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοί: Μπουξμπάουμ (Ανατ. Αττικής),
Κολλιάκος (Αθηνών)
4ος: Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (Πιερίας)
17:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας),
Ντάβελας (Μακεδονίας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Παρατηρητής: Σταθόπουλος (Αχαΐας)
18:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ASTERAS AKTOR
Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Απτόσογλου (Αθηνών),
Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Παρατηρητής: Καλογερόπουλος (Αθηνών)
15:30 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΕΚ
Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Τσολακίδης (Αθηνών),
Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)
VAR: Τζήλος (Λάρισας)
AVAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Παρατηρητής: Μάνταλος (Καβάλας)
19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας),
Μάτσας (Ηρακλείου)
4ος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)
Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)
21:30 ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Κορώνας (Πειραιά),
Μωυσιάδης (Γρεβενών)
4ος: Κεχαγιάς (Κοζάνης)
VAR: Πουλικίδης (Δράμας),
Μόσχου (Λασιθίου)
Παρατηρητής: Γκαϊτατζής (Δράμας)
