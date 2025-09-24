H βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)
Ολοκληρώθηκε το σημερινό πρόγραμμα - Πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Πλήρης δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής με αγώνες μεταξύ άλλων σε Τρίπολη, Νέα Φιλαδέλφεια, Λάρισα και Βόλο.
Ο Ολυμπιακός έκανε… πρεμιέρα στον θεσμό (δεν έπαιξε με τον Ηρακλή λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων) επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 2-1 εκτός έδρας χάρη στα γκολ του Μέχντι Ταρέμι. Πλέον οι Πειραιώτες έχουν τρεις πόντους, ενώ οι Αρκάδες έμειναν στον έναν βαθμό.
Η ΑΕΚ επικράτησε του Παναιτωλικού στην «OPAP Arena» με 2-1 κάνοντας το 2/2 για τους 6 βαθμούς, ενώ οι Αγρινιώτες παραμένουν δίχως πόντο. Παράλληλα, ο Λεβαδειακός επιβλήθηκε της ΑΕΛ Novibet στην «AEL FC Arena» με 2-1.
Τέλος, νίκες πανηγύρισαν ΟΦΗ κόντρα σε Athens Kallithea και Ελλάς Σύρου κόντρα σε Αιγάλεω, ενώ χωρίς νικητή (1-1) ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Βόλου με τον Ατρόμητο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase:
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Καβάλα – Κηφισιά 1-1
Άρης – Μαρκό 1-0
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Βόλος – Ατρόμητος 1-1
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0
Athens Kallithea – ΟΦΗ 0-1
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 1-2
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
15:00 Π.Ο.Τ. Ηρακλής – Ηλιούπολη
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (3η) αγωνιστική:
Ατρόμητος–Παναθηναϊκός
Ηλιούπολη–ΑΕΚ
Κηφισιά–Athens Kallithea
Λεβαδειακός–Αστέρας AKTOR
Ολυμπιακός–Βόλος
ΟΦΗ–Ηρακλής
Παναιτωλικός–Ελλάς Σύρου
ΠΑΟΚ–ΑΕΛ Novibet
Αιγάλεω–Άρης
