Μεντιλίμπαρ: «Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα»

Ο Ολυμπιακός μπορεί να κέρδισε στην Τρίπολη τον Αστέρα με 2-1 και να μπήκε με το… δεξί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Ολυμπιακού.

Ο Βάσκος τεχνικός στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης τόνισε ότι το μόνο που κρατάει από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα ήταν άσχημα σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, τίποτα δεν πήγε καλά, είχαμε κακή απόδοση. Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά.

Για το ότι έκανε πολλές αλλαγές και αν κρατάει κάτι από τους νέους παίκτες: «Δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό, είμαστε μια ομάδα. Και ο αντίπαλος έκανε πολλές αλλαγές, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα του σε σχέση με την Κυριακή. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η εξήγηση, δεν ξέρω αν γι’ αυτό είχαμε τέτοια συμπεριφορά, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου».