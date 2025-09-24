Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα 1.500 οπαδοί (pics)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με 1.500 οπαδούς των Πειραιωτών να βρίσκονται στο γήπεδο και να δίνουν ερυθρόλευκο χρώμα στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Οι φίλοι του Ολυμπιακού πήραν από νωρίς τις θέσεις τους στο γήπεδο του αρκαδικού συλλόγου και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα και να τραγουδούν για την αγαπημένη τους ομάδα, μετατρέποντας το «Θ. Κολοκοτρώνης» σε ένα μικρό Καραϊσκάκη.

Δίπλα στην ομάδα

Οι Πειραιώτες, που κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση, θέλουν να ξεκινήσουν με τρίποντο το φετινό Κύπελλο Ελλάδος Betsson και να κάνουν σημαντικό βήμα για μια από τις πρώτες τέσσερις θέσεις στη League Phase, που δίνουν απευθείας την πρόκριση στα προημιτελικά.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουν μαζί τους 1.500 οπαδούς τους, που βρίσκονται στις κερκίδες του «Θ. Κολοκοτρώνης» και αποδεικνύουν έμπρακτα τη στήριξή τους στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές του Βάσκου προπονητή.