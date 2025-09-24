Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ (1/10, 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ενημερώνει τους φίλους της ομάδας πως από σήμερα (24/9, 17:00) θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων στους μη κατόχους διαρκείας για την εκτός έδρας αναμέτρησης, στο «Arsenal Stadium».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική του UEFA Champions League απέναντι στην Arsenal που θα διεξαχθεί στο «ARSENAL STADIUM» την Τετάρτη 01/10/2025 στις 20:00 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων μέσω ιντερνέτ www.olympiacos.org για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας (με δικαίωμα αγοράς ενός (1) εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Αγγλία).

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και ο αριθμός διαβατηρίου.

Επιπλέον, από σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων από τις 17:00 έως την Δευτέρα στις 11:00 ή έως την εξάντλησή τους για όλους τους φιλάθλους.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, ο αριθμός διαβατηρίου και η κάρτα φιλάθλου.

Σήμερα από τις 17:00, κατά την αγορά θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές με κάρτα φιλάθλου αλλά και με τον μοναδικό κωδικό εισιτηρίου διαρκείας όπως φαίνεται παρακάτω.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς. Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλεί email με ισάριθμα συνημμένα αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν ένα σύνδεσμο που θα οδηγεί σε 2 QR codes (Apple Wallet ή Google Wallet) και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το QR, ανάλογα με τη συσκευή που διαθέτει ο εκάστοτε φίλαθλος.

Προσοχή: τα QR Codes είναι δυναμικά, δηλαδή δεν μπορείτε να τα τραβήξετε screenshot και να τo διατηρήσετε σε φωτογραφία.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 53€.