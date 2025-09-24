Ολυμπιακός: Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα (pic)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας (17:00) στο πρώτο του ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ενδεκάδα με πολλές αλλαγές.
Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη (17:00, Cosmote Sport 4) στο πρώτο του παιχνίδι στη League Phase.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όπως ήταν λογικό, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα (9 συνολικά), σε σχέση με την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τον Βάσκο τεχνικό να δίνει φανέλα βασικού για πρώτη φορά φέτος στον Γκουστάβο Μάνσα.
Από εκεί και πέρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού για το ματς με τους Αρκάδες, επανέφερε κάτω από τα δοκάρια τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, μετά την αναμέτρηση με την Πάφο, ενώ στο πλευρό του Μάνσα θα βρεθεί ο Καλογερόπουλος.
Όσον αφορά τους δύο μπακ, ο Μπιανκόν θα παίξει στη δεξιά πλευρά και ο Μπρούνο στην αριστερή. Ο Νασιμέντο και ο Γκαρθία ξεκινούν στον άξονα, ενώ οι Γιαζίτζι, Καμπελά και Πνευμονίδης θα κινηθούν πίσω από τον Ταρέμι.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Asteras Aktor από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Aktor is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #ASTOLY #GreekCup pic.twitter.com/DQ3QJlT2Ci
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 24, 2025
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Νασιμέντο, Γιαζίτζι, Καμπελά, Πνευμονίδης, Ταρέμι.
