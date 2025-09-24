Ταρέμι on fire – Ασταμάτητος ο Ιρανός φορ του Ολυμπιακού, πέτυχε δύο γκολ πριν το εικοσάλεπτο στην Τρίπολη (vids)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης, για το Κύπελλο Betsson και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στο παιχνίδι, με πρωταγωνιστή τον Μέχντι Ταρέμι.

Οι πρωταθλητές πέτυχαν δύο γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης κα προηγούνται με 2-0 του Αστέρα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής, όπως προαναφέραμε, για τον Ολυμπιακό είναι ο Ταρέμι καθώς ο 33χρονος στράικερ έχει πετύχει και τα δύο γκολ των φιλοξενούμενων.





Το πρώτο ήταν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 13’ (μετά από ανατροπή του Ιρανού από τον Σίπσιτς) και το δεύτερο με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή στο 18’, εκμεταλλευόμενος ωραία σέντρα του Πνευμονίδη και στρώσιμο της μπάλας από τον Γιαζίτσι.





Ο Ταρέμι σκοράρει ασταμάτητα και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ σωστή επιλογή με την απόκτηση του λίγο πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής στράικερ των «ερυθρόλευκων» είχε πετύχει δύο γκολ και εναντίον του Πανσερραϊκού για το πρωτάθλημα (παιχνίδι στο οποίο είχε κερδίσει και πέναλτι), ενώ την περασμένη Κυριακή έδωσε την ασίστ στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, για το 1-1 των πρωταθλητών απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.