Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Ένας σοβαρός και συγκεντρωμένος Ολυμπιακός, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του και στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Με πρωταγωνιστή και σκόρερ (13′, 18′) τον Μεχντί Ταρέμι που ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν εύκολα 2-1 τον Αστέρα AKTOR στο «Θ. Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρήκε δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και όλα έγιναν έτσι πιο απλά…

Ο Ολυμπιακός επέβαλε στη συνέχεια το γνωστό παιχνίδι του με καλό πρέσινγκ και κυκλοφορία και πολλή υπομονή από τη μέση και μπροστά, αξιοποίησε την επιθετική ποιότητα και αποτελεσματικότητά του και «καθάρισε» εύκολα μια ομάδα που τον είχε ταλαιπωρήσει στο Καραϊσκάκη για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κορυφαίος του αγώνα φυσικά ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος έφτασε τα 4 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές, μία ασίστ πρόσθεσε ο Ρεμί Καμπελά στο δεύτερο γκολ της ομάδας του. Ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα» έκαναν οι Μάντσα, Καλογερόπουλος και Λιατσικούρας. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Εμμανουηλίδης ήταν αυτός που μείωσε για τον Αστέρα.

Το καθάρισε γρήγορα ο Ταρέμι

Ως προς την εικόνα του αγώνα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την πρώτη του τελική στο 6ο λεπτό, με ένα μακρινό αλλά άστοχο σουτ του Πνευμονίδη. Τρία λεπτά αργότερα, ήρθε η φάση που άνοιξε το δρόμο για τους «ερυθρόλευκους», όταν ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Σίπσιτς μάρκαρε άτσαλα τον Ταρέμι και τον γκρέμισε, με τον Παπαδόπουλο να δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε και μετά τον έλεγχο του VAR, με τον Ιρανό φορ να εκτελεί ο ίδιος και να ευστοχεί στο 13′ για το 0-1.

Πριν καλά καλά ο Αστέρας συνέλθει από το γκολ που δέχθηκε, ένα πεντάλεπτο αργότερα ήρθε και το 0-2 που ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, με ένα πολύ όμορφο συνολικά γκολ. Πολύ ωραία συνεργασία από τα αριστερά και πάλι για τους «ερυθρόλευκους» με Μπρούνο και Πνευμονίδη, ο νεαρός έβγαλε έξοχη κάθετη για τον Καμπελά, ο οποίος έκανε το γύρισμα στο σημείο του πέναλτι και ο Ιρανός με αριστερό δυνατό σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Άνετη «ερυθρόλευκη» διαχείριση

Από εκεί και έπειτα, το ματς ήταν πρακτικά ένα… μάθημα διαχείρισης για τους Πειραιώτες. Όλο το πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση μια προβολή άουτ του Χαραλαμπόγλου από σέντρα του Άλχο στο 30′, «βγήκε» για τον Ολυμπιακό χωρίς ο αντίπαλος να πλησιάσει καν την εστία του. Πρακτικά, πέρα από 2-3 φάσεις που προσπάθησε να βγάλει ανεπιτυχώς κάποια αντεπίθεση, ο Αστέρας ήταν απολύτως ακίνδυνος, με την άμυνα των «ερυθρόλευκων» να διαχειρίζεται άριστα όσα συνέβαιναν, εν τη γενέσει τους. Από τη μέση και μπροστά, ακριβώς το ίδιο: διαχείριση -και μάλιστα εύκολη.

Με κλασικό παιχνίδι επί Μεντιλίμπαρ, πολύ έντονο πρέσινγκ όταν χρειάστηκε, καλή σχετικά κυκλοφορία της μπάλας και πολλή υπομονή μεσοεπιθετικά, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, παρότι ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε άλλες μεγάλες φάσεις. Η μεγάλη αποτελεσματικότητά του όμως, όπως συνήθως συμβαίνει, έκανε και πάλι τη διαφορά, αφού ο Ταρέμι είχε την ποιότητα για να βάλει το ματς στις… ράγες στις φάσεις που του παρουσιάστηκαν. Όλα αυτά βεβαίως βοήθησαν να μην φανεί καθόλου και το ότι η συγκεκριμένη «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ μαζί στο γήπεδο.

Απειλή με Γιαζιτζί, πρώτες φάσεις για τον Αστέρα

Στο 47′ ο Γιαζιτζί είχε την πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, όμως το δυνατό πλασέ που έκανε το μπλόκαρε σταθερά ο Κακαδιάρης. Μετά τις μαζεμένες αλλαγές του Παντελίδη ο Αστέρα «ψάχτηκε» για λίγα λεπτά, αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι βρήκαν τις πρώτες τους φάσεις, εκμεταλλευόμενοι πιθανώς και την χαλάρωση του Ολυμπιακού όσο περνούσαν τα λεπτά.

Στο 55′ υπήρξε μια φάση διαρκείας για τον Αστέρα στην περιοχή του Ολυμπιακού, όμως η άμυνα των «ερυθρόλευκων» καθάρισε. Απέκρουσε με το σώμα αρχικά ο Πασχαλάκης σουτ του Εμμανουηλίδη. Στο 61′ ο Κακαδιάρης και πάλι μπλόκαρε ένα δύσκολο, διαγώνιο σουτ του Ταρέμι και στο 63′ ο Εμμανουηλίδης απείλησε για τον Αστέρα, με ένα σουτ άουτ από καλή θέση στην περιοχή, έπειτα από άτσαλο διώξιμο της «ερυθρόλευκης» άμυνας. Στο 65′ ο Πομόνης είχε σουτ άουτ με τον Πασχαλάκη να ελέγχει την πορεία της μπάλας, ενώ η μεγαλύτερη ευκαιρία των Αρκάδων στο παιχνίδι ήρθε ένα ακόμη δίλεπτο αργότερα, όταν ο Εμμανουλίδης και πάλι έφυγε στην αντεπίθεση στο 67′, πάτησε περιοχή και σούταρε άουτ προ του Πασχαλάκη.

Μείωσε στο φινάλε ο Αστέρας

Κάπου εκεί ουσιαστικά τα πάντα… έσβησαν στο ματς. Ως το φινάλε έγιναν και άλλες αλλαγές από τις δύο ομάδες, ο Ελ Κααμπί είχε μια καλή στιγμή στο 82′ για ένα τρίτο γκολ. Τελικά όμως, το γκολ ήρθε για τους γηπεδούχους, χωρίς ωστόσο να προσφέρει κάτι επί της ουσίας. Ο Εμμανουηλίδης με δυνατό δεξί σουτ νίκησε τον Πασχαλάκη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 1-2. Ο Ολυμπιακός με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο στην επανάληψη δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, και έφτασε στην πρώτη του νίκη στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η επιθετική αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού. Σε ένα ματς που ο αντίπαλος ήταν, όπως συνήθως συμβαίνει, κλεισμένος όλος μέσα στην περιοχή του επί ουσιαστικά 90 λεπτά ψάχνοντας μόνο τις αντεπιθέσεις, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τα εργαλεία για να το ξεκλειδώσουν, αξιοποιώντας τις φάσεις τους με τον killer Ταρέμι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ταρέμι… προφανώς! Πήρε το πέναλτι στο ξεκίνημα, ο Ιρανός το εκτέλεσε, έκανε το 0-1 και πέντε λεπτά μετά με ένα «ξερό» αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή, τελείωσε το παιχνίδι ουσιαστικα΄με το 0-2, έπειτα από ασίστ του Καμπελά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Νίκολα Σίπτσιτς είναι αυτός που έκανε το άτσαλο πέναλτι στον Ταρέμι πολύ νωρίς στο ματς και έδωσε στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να προηγηθεί. Κακό ματς συνολικά από τον Μαυροβούνιο στόπερ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Παπαδόπουλος δεν είχε πολλή δουλειά, δίνοντας τις κάρτες που έπρεπε και καταλογίζοντας σωστά και άμεσα το πέναλτι που έγινε υπέρ του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα. Λίγα σφυρίγματα συνολικά στο παιχνίδι.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας)

Τέταρτος: Ιωάννης Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

VAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στη φάση του πέναλτι στο 9ο λεπτό, ο VAR συμφώνησε με την αρχική υπόδειξη του διαιτητή.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ταρέμι (13′), Ταρέμι (18′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Αστέρας AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Κακαδιάρης – Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο (46′ Μουνιόθ) – Άλχο, Γιαμπλόνσκι (46′ Έντερ), Αλμύρας, Πομόνης – Μπαρτόλο (46′ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης και Χαραλαμπόγλου.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Πασχαλάκης – Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος (66′ Κοστίνια), Μπρούνο – Γκαρθία (78′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο (66′ Εσε) – Καμπελά (66′ Ποντένσε), Γιαζίτζι (78′ Ελ Καμπί), Πνευμονίδης – Ταρέμι.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Μετά το παιχνίδι στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για το Κύπελλο, οι δύο ομάδες έχουν υποχρεώσεις για την 5η αγωνιστική της Super League. Ο Αστέρας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (28/9, 20:30) και ο Ολυμπιακός το Σάββατο (27/9, 18:00) τον Λεβαδειακό.

Το πρόγραμμά τους στο Κύπελλο:

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 1-2

Ολυμπιακός – Βόλος

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – Ηρακλής

Κηφισιά – Αστέρας 1-1

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 1-2

Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη