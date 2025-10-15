Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase
Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ Το πρόγραμμα των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 28-29 Οκτωβρίου.
Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί κόντρα στην Ηλιούπολη εκτός έδρας την Τετάρτη (29/10) στις 15:30, ενώ δύο ώρες αργότερα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Βόλο (17:30).
Την ίδια ημέρα, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) και στις 21:30 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΛ στην Τούμπα. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Τρίτη 28 Οκτωβρίου
16:00: ΟΦΗ – Ηρακλής
18:00: Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
20:00: Κηφισιά – Athens Kallithea
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
15:00: Αιγάλεω – Άρης
15:30: Ηλιούπολη – ΑΕΚ
17:30: Ολυμπιακός – Βόλος
18:30: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
19:30: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
21:30: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία ήρθε για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης και από τις πρώτες αγωνιστικές προσφέρει ήδη συγκινήσεις για τους φιλάθλους και τις ομάδες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ – Π.Ο.Τ. Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο)
28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου (Γηπ. Παναιτωλικού)
28/10/2025, 20:00: Κηφισιά – Athens Kallithea FC (Δημ. Νίκαιας Νεάπολης)
29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 – Άρης
29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη – ΑΕΚ (Δημ. Ηλιούπολης)
29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ (Γηπ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης»)
29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (Δημ. Λειβαδιάς)
29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός (Δημ. Περιστερίου)
29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Γήπεδο Τούμπας)
*Σημειώνεται ότι όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV».
