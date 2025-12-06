Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Ένα άλλο πρόσωπο του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είδαν οι διαιτητές στην τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση που αφορούσε τα λάθη της προηγούμενης (12ης ) αγωνιστικής της Super League. Από την τακτική «μαστίγιο και καρότο» ο Γάλλος αρχιδιαιτητής κράτησε μόνο το «μαστίγιο», με άλλα λόγια έδειξε πιο αυστηρό πρόσωπο, το οποίο οι ρέφερι επιβεβαίωσαν και από τους ορισμούς της 13ης αγωνιστικής, όπου άφησε εκτός πέντε διαιτητές, τους Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), Βεργέτη (Αρκαδίας), Κατοίκο (Αθηνών), Ματσούκα (Εύβοιας), Κατσικογιάννη (Ηπείρου).

Μια ακόμη επιβεβαίωση αποτελεί και το γεγονός ότι τελικά ο Λανουά δεν άλλαξε τόσο τον διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Αρης, στον Σέρβο Γιοβάνοβιτς, όσο και τον Ιταλό VAR Ντι Πάολο, ο οποίος στη χώρα του είναι τιμωρημένος για το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής της Serie A, Μίλαν-Λάτσιο 1-0, που διεξήχθη στις 29/10. Με άλλα λόγια απέρριψ το σχετικά αίτημα του Αρη.

Αφενός ο Λανουά θέλει να δείξει ότι επιβάλλει νέα νοοτροπία στην ελληνική διαιτησία αφετέρου θέλει να δείξει ότι παράγει έργο. Αυτά έχουν κοινό παρονομαστή ότι προσβλέπει στην ανανέωση του συμβολαίου του για δυο ακόμη χρόνια, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026. Το ιδανικό για αυτόν θα ήταν να παρθεί απόφαση από τώρα.

«Ισχύει αυτό που σας λέμε εδώ», άκουσαν οι διαιτητές, δια στόματος του Λανουά, στην τηλεδιάσκεψη, με αφορμή την αποβολή του Μεϊτέ από τον Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), στο ματς Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3, με τον διεθνή ρέφερι να αγνοεί μέχρι και τον Φωτιά που τον κάλεσε στο VAR. Κι όμως, για ένα λάθος που δεν είναι ξεκάθαρο ο Λανουά άφησε εκτός ορισμών τον Σιδηρόπουλο για να δείξει ότι αυτός αποφασίζει για όλα.

Ο Λανουά αλλάζει πολιτικές στην προσπάθειά του να βρει λύσεις, ψάχνει το φάρμακο για τη βελτίωση της διαιτησίας. Αναμένεται και η τοποθέτησή του για την μέχρι τώρα πορεία της διαιτησίας στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League στη ΓΣ της ΕΠΟ στις 12 Δεκεμβρίου. Θα είναι ο πρώτος απολογισμός του Λανουά για την τρέχουσα αγωνιστική περιόδου.