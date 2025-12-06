sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06 Δεκεμβρίου 2025 | 08:12

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Ένα άλλο πρόσωπο του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είδαν οι διαιτητές στην τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση που αφορούσε τα λάθη της προηγούμενης (12ης ) αγωνιστικής της Super League. Από την τακτική «μαστίγιο και καρότο» ο Γάλλος αρχιδιαιτητής κράτησε μόνο το «μαστίγιο», με άλλα λόγια έδειξε πιο αυστηρό πρόσωπο, το οποίο οι ρέφερι επιβεβαίωσαν και από τους ορισμούς της 13ης αγωνιστικής, όπου άφησε εκτός πέντε διαιτητές, τους Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), Βεργέτη (Αρκαδίας), Κατοίκο (Αθηνών), Ματσούκα (Εύβοιας), Κατσικογιάννη (Ηπείρου).

Μια ακόμη επιβεβαίωση αποτελεί και το γεγονός ότι τελικά ο Λανουά δεν άλλαξε τόσο τον διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Αρης, στον Σέρβο Γιοβάνοβιτς, όσο και τον Ιταλό VAR Ντι Πάολο, ο οποίος στη χώρα του είναι τιμωρημένος για το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής της Serie A, Μίλαν-Λάτσιο 1-0, που διεξήχθη στις 29/10. Με άλλα λόγια απέρριψ το σχετικά αίτημα του Αρη.

Αφενός ο Λανουά θέλει να δείξει ότι επιβάλλει νέα νοοτροπία στην ελληνική διαιτησία αφετέρου θέλει να δείξει ότι παράγει έργο. Αυτά έχουν κοινό παρονομαστή ότι προσβλέπει στην ανανέωση του συμβολαίου του για δυο ακόμη χρόνια, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026. Το ιδανικό για αυτόν θα ήταν να παρθεί απόφαση από τώρα.

«Ισχύει αυτό που σας λέμε εδώ», άκουσαν οι διαιτητές, δια στόματος του Λανουά, στην τηλεδιάσκεψη, με αφορμή την αποβολή του Μεϊτέ από τον Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), στο ματς Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3, με τον διεθνή ρέφερι να αγνοεί μέχρι και τον Φωτιά που τον κάλεσε στο VAR. Κι όμως, για ένα λάθος που δεν είναι ξεκάθαρο ο Λανουά άφησε εκτός ορισμών τον Σιδηρόπουλο για να δείξει ότι αυτός αποφασίζει για όλα.

Ο Λανουά αλλάζει πολιτικές στην προσπάθειά του να βρει λύσεις, ψάχνει το φάρμακο για τη βελτίωση της διαιτησίας. Αναμένεται και η τοποθέτησή του για την μέχρι τώρα πορεία της διαιτησίας στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League στη ΓΣ της ΕΠΟ στις 12 Δεκεμβρίου. Θα είναι ο πρώτος απολογισμός του Λανουά για την τρέχουσα αγωνιστική περιόδου.

Αθλητική Ροή
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer
On Field 03.12.25

Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επιβεβαίωσε πως όποτε παίρνει την ευκαιρία την αξιοποιεί την ώρα που ο «Μέντι» είδε και τους τρεις φορ του να σκοράρουν στην Σύρο σε ένα ευχάριστο μεσημέρι για όλους.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
On Field 30.11.25

Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ

Η Λίβερπουλ πήρε «ανάσα» μετά τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ και ο προπονητής των πρωταθλητών άφησε στον πάγκο τον Σαλάχ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι δύο «μαθητές» του Πεπ
On Field 30.11.25

Οι δύο «μαθητές» του Πεπ

Ο Μαρέσκα είχε τις «απαντήσεις» στο πλάνο του Αρτέτα και ο Ιταλός κέρδισε… πόντους στην μονομαχία με τον Ισπανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έσε δίπλα σε Τζολάκη – Ελ Κααμπί
On Field 30.11.25

Ο Έσε δίπλα σε Τζολάκη – Ελ Κααμπί

Ο Τζολάκης είχε μεγάλη απόκρουση στο 0-0 , ο Ελ Κααμπί πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς, αλλά στο... κάδρο της νίκης του Ολυμπιακού υπάρχει και η φιγούρα του Σαντιάγκο Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο – Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας – Ήχησε 112
Καιρός 06.12.25

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο - Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας - Ήχησε 112

Κίνδυνος από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται σε βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας το Σάββατο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, το νέο «άνοιγμα» στα κόμματα της αριστεράς και η απάντηση στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;
Τρωτή η Αθήνα 06.12.25

Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;

Ο Μιχάλης Διακάκης, ο Ευθύμης Λέκκας και ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγούν στο in γιατί η Αττική «φλερτάρει» με τις πλημμύρες σε κάθε βροχόπτωση- Στα όρια του το υδρολογικό σύστημα της Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Παιδεία 06.12.25

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Κύπρος: Σάλο προκαλεί η Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»
«Turkish cyprus side» 06.12.25

Οργή για την Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»

«Turkish cyprus side» αποκάλεσε τα Κατεχόμενα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον κατοχική ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Δολοφονείται μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος
Νότια Αφρική 06.12.25

Δολοφονήθηκε μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος

Δολοφονήθηκε ενώ έφθανε στο σπίτι του μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος στη Νότια Αφρική, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν αξιωματικό της αστυνομίας.

Σύνταξη
