Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League

Σε εννέα κεφάλαια έχει χωρίσει η ΚΕΔ των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο την εκπαίδευση των διαιτητών και των βοηθών της Super League. Είναι αυτά που φαίνονται, όπως το βίντεο της τηλεκριτικής μετά από κάθε αγωνιστική, ή τη διοργάνωση σεμιναρίων δια ζώσης και αυτά που δεν φαίνονται, όπως η εβδομαδιαία τηλεκπαίδευση, η αυτό-αξιολόγηση, οι προσωπικές συνεντεύξεις και η πλατφόρμα RefHouse, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω τις δυνατότητές της και είναι μια καινοτομία της διοίκησης Λανουά.

Το ίδιο ισχύει και για την αυτό-αξιολόγηση. Οι διαιτητές κάνουν τηλεκριτική στους εαυτούς τους καθώς βλέπουν τα παιχνίδια τους, κρίνουν τις αποφάσεις τους και βαθμολογούν την απόδοσή τους.

Αναλυτικά:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

SUPER LEAGUE 1:

• YouTube: ανάρτηση ενός βίντεο ανά αγωνιστική

• Δύο εκ του σύνεγγυς σεμινάρια (θερινά και φθινοπωρινά σεμινάρια)

• Διαδικτυακή συνάντηση με τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας μετά από κάθε αγωνιστική

• Ατομική συνεδρία με τον Διαιτητή κάθε αγώνα μετά τη λήξη του

• Μία εκ του σύνεγγυς συνάντηση με κάθε διαιτητή και βοηθό διαιτητή σε κάθε σεμινάριο, ώστε να συζητηθεί η απόδοσή τους έως εκείνη τη στιγμή της αγωνιστικής περιόδου.

• Εκπαιδευτικό υλικό για κατευθυντήριες οδηγίες προς τους διαιτητές όλων των κατηγοριών, το οποίο καταρτίζεται από την ΚΕΔ και αποστέλλεται σε όλες τις ΕΠΣ.

• Αυτό-αξιολόγηση κάθε διαιτητή και βοηθού διαιτητή μετά από κάθε αγώνα SL1 και Κυπέλλου Ελλάδος (ήτοι πάνω από 380 έως τον Δεκέμβριο 2025). Συνακόλουθη αξιολόγηση από την ΚΕΔ και σύγκριση με την έκθεση του παρατηρητή διαιτησίας εκάστοτε αγώνα.

• Παροχή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας RefHouse προς όλους τους Αξιωματούχους Διαιτησίας 1ης, 2ης, 3ης Κατηγορίας, Κατηγορίας Προχωρημένου Σταδίου, Γυναίκες Αξιωματούχους Διαιτησίας, Παρατηρητές Διαιτησίας, καθώς και προς τις ΕΠΣ.

• Η πλατφόρμα RefHouse παρέχει τις εξής δυνατότητες:

o Εκπαιδευτικά τεστ στους Κανόνες του Παιχνιδιού

o Εκπαιδευτικά βίντεο τεστ

o Τακτικά προγραμματισμένα τεστ στους Κανόνες του Παιχνιδιού

o Τακτικά προγραμματισμένα βίντεο τεστ

o Ελεύθερη πρόσβαση σε ενημερωμένα βίντεο σχετικά με τις ετήσιες αλλαγές των

Κανόνων του Παιχνιδιού (επί του παρόντος άνω των 600 βίντεο).

o Εκπαιδευτικό υλικό που καταρτίζει η ΚΕΔ

o Προετοιμασία και ανασκόπηση των αυτό-αξιολογήσεων

o Προετοιμασία ανατροφοδότησης σχετικά με το VAR

o Πρόσβαση σε και διαχείριση των δεδομένων φυσικής κατάστασης κάθε χρήστη

o Διαχείριση των ψήφων των χρηστών σχετικά με εκπαιδευτικά βίντεο

SUPER LEAGUE 2:

• Ένα εκ του σύνεγγυς σεμινάριο (θερινό)

• Δύο διαδικτυακές συναντήσεις για διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας

• Εκπαιδευτικό υλικό για κατευθυντήριες οδηγίες προς τους διαιτητές όλων των κατηγοριών, το οποίο καταρτίζεται από την ΚΕΔ και αποστέλλεται σε όλες τις ΕΠΣ.

• Αυτό-αξιολόγηση από κάθε διαιτητή και βοηθό διαιτητή μετά από κάθε αγώνα της SL2 (ήτοι 600 έως τον Δεκέμβριο 2025). Αξιολόγηση από την ΚΕΔ και σύγκριση με την έκθεση του παρατηρητή διαιτησίας.

• Ανάπτυξη και παροχή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας RefHouse, όπως αναφέρεται ανωτέρω.