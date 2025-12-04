Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές

Μπορεί η διαιτησία να μην είναι επαγγελματική όμως έχουν μπει επαγγελματικές βάσεις από την ΚΕΔ, ή, αν προτιμάτε, υπάρχει εναρμόνιση με το πρόγραμμα της UEFA. Οι αλλαγές που έχουν γίνει δεν αφορούν μόνο τους διαιτητές της Super League αλλά τόσο τους βοηθούς της μεγάλης κατηγορίας όσο και τους διαιτητές με τους βοηθούς της Super League 2 και κάποιους (επιλεγμένους) της Γ’ Εθνικής.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΕΔ παρακολουθεί συνολικά 200 διαιτητές των προαναφερόμενων κατηγοριών. Όλοι έχουν προμηθευτεί καρδιοσυχνόμετρα (σ.σ. πόλαρ) όπου καταγράφονται οι προπονήσεις τους και παράλληλα αρχειοθετούνται όλοι οι αγώνες της Super League και της Super League 2 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ref House.

Οι 200 διαιτητές και βοηθοί διαιτητές παρακολουθούνται και υποστηρίζονται προπονητικά, από τον Εθνικό Γυμναστή Βασίλη Λώλη αλλά και τους περιφερειακούς γυμναστές. Οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο λαμβάνουν ενημερωτική έκθεση από τον Εθνικό Γυμναστή για το επίπεδο φυσικής κατάστασης των διαιτητών και βοηθών διαιτητών 1ης και 2ης Κατηγορίας και αποφασίζουν ανάλογα για τους ορισμούς των αγώνων.

Για να υπάρχει συντονισμός κάθε μήνα, οι περιφερειακοί γυμναστές έχουν διαδικτυακή συνάντηση με τον Εθνικό Γυμναστή αξιωματούχων διαιτησίας για την αξιολόγηση και εξέλιξη όλων των δράσεων. Όλα αυτά γίνονται επειδή ο Λανουά διαπίστωσε πρόβλημα στη φυσική κατάσταση των διαιτητών και πήρε τα απαραίτητα μέτρα. Αν το πρόβλημα υπάρχει στη Super League, φανταστείτε πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διαιτητές και οι βοηθοί που δεν ακολουθούν τα προγράμματα αυτά τίθενται εκτός ορισμών. Βέβαια, εκείνο που αποφεύγει η ΚΕΔ είναι τα αγωνιστικά τεστ μεσούσης της περιόδου και τουλάχιστον φέτος, μέχρι τώρα, δεν παρατηρήθηκε το φαινόμενο του περσινού χειμερινού σεμιναρίου της Super League όπου οι μισοί και πλέον διαιτητές του πίνακα της 1ης κατηγορίας δήλωναν τραυματίες για να αποφύγουν τα αγωνιστικά τεστ.