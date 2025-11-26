Η ΚΕΔ, η τηλεκριτική, ο κανονισμός διαιτησίας και οι δημόσιες σχέσεις

Σύμφωνα με τον Βαλέρι δεν υπάρχει το πέναλτι που έδωσαν οι Σιδηρόπουλος, Τζήλος υπέρ του Ελ Κααμπί στον αγώνα Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0. Στον Ιταλό δεν άρεσε ο τρόπος που έπεσε ο Μαροκινός και στην ανάλυση της φάσης, καθώς αυτός έκανε την τηλεκριτική της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League επειδή ο Λανουά ήταν παρατηρητής διαιτησίας στο παιχνίδι του Champions League Μάντσεστερ Σίτι-Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αν οι παίκτες πρέπει να προσέχουν πως πέφτουν για να πάρουν πέναλτι, τότε να αρχίσουμε να μιλάμε για θέατρο και χορό, αλλά όχι για ποδόσφαιρο.

Βέβαια, οι Σιδηρόπουλος, Τζήλος επέμειναν ότι υπάρχει πέναλτι και εξήγησαν στον Βαλέρι ότι ο Ελ Κααμπί έπεσε με αντίθετη φορά, επειδή είδαν ότι έκανε προσπάθεια να αποφύγει τον αντίπαλο (σ.σ. κατ’ επέκταση δεν εκβίασε πέναλτι), όμως πέρα έβρεχε για τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΕΔ. Η φανέλα του παίκτη του Ολυμπιακού έχει τραβηχτεί όσο δεν παίρνει από τον Τσακμάκη αλλά ο Βαλέρι «είδε» ότι ο αμυνόμενος κράτησε για λίγο τη φανέλα του Ελ Κααμπί.

Όμως, σε παρόμοιες φάσεις (σε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στον φετινό αγώνα με τον Αστέρα αλλά και σε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο περσινό ματς με τον ΠΑΟΚ ο Λανουά είχε πει ότι πάρθηκαν σωστές αποφάσεις. Στο ματς Παναθηναϊκός-Αστέρας 2-0 από τους Τζήλο, Παπαδόπουλο και περσινό στο ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 3-2 από τους Φωτιά, Παπαδόπουλο.

Μήπως πρέπει να μιλάμε για …ταχυδακτυλουργική; Τα ίδια έκανε και ο Λανουά την περασμένη εβδομάδα, πάλι σε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού που καταλόγισαν οι Βεργέτης, Παπαδόπουλος, στο ματς με την Κηφισιά. Ο Γάλλος «είδε» ότι ο Αμανί είχε το χέρι σε φυσιολογική θέση ενώ το είχε απλωμένο!

Αντίθετα, την ίδια αγωνιστική (11η), απέφυγε να αγγίξει την «καυτή πατάτα». Δεν σχολίασε κάποια φάση από τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1. Τυχαίο;

Την προηγούμενη σεζόν, «έπος» ήταν ο σχολιασμός σε χέρι του Μουκουντί στη Λιβαδειά, όπου έπρεπε να δοθεί πέναλτι κατά της ΑΕΚ αλλά ο Λανουά είναι ίσως ο μοναδικός, που για να δικαιολογήσει ότι οι Πολυχρόνης, Ευαγγέλου πήραν σωστή απόφαση, υποστήριξε ότι η μπάλα βρήκε πρώτα στο σώμα του Μουκουντί. «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός έκλεισε ραντεβού με οφθαλμίατρο μετά τα… γαλλικά του Λανουά», σχολίασε η ομάδα της Βοιωτίας.

Παρόμοιες αναλύσεις, που προκάλεσαν έκπληξη, είχαμε και σε άλλα ματς της τρέχουσας περιόδου. Ενώ πέρσι σε παρόμοια φάση σε ματς της 8ης αγωνιστικής ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ο Λανουά είχε πει ότι δεν υπήρχε πέναλτι του Μπάμπα στον Λιβάι Γκαρσία, που σωστά δεν δόθηκε, στο βίντεο της τηλεκριτκής του για την φετινή 1η αγωνιστική, υποστήριξε ότι ο διαιτητής Πολυχρόνης (Πιερίας) και ο VAR Πουλικίδης σωστά έδωσαν πέναλτι υπέρ του Ζίνι στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό 2-0.

Την 2η αγωνιστική στο ματς ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0, η φιλοξενούμενη ομάδα φώναξε ότι κακώς ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) απέβαλε τον Μπάκου με 2η κίτρινη, με το ματς στο 0-0. Όμως, ο Λανουά είδε ότι έπρεπε ο Μπάκου να αποβληθεί νωρίτερα με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Πάολο Βαλέρι σχολίασε και τις αμφισβητούμενες φάσεις της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Παναιτωλικού στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό καταλογίστηκε λανθασμένα (διαιτητής Τσακαλίδης, VAR Ζαμπαλάς). Νέα περίπτωση Μουκουντί, αφού το χέρι είναι απλωμένο, δεν είναι σε φυσιολογική θέση, όπως ισχυρίστηκε ο Ιταλός.

Και οι κριτές κρίνονται! Αυτό ισχύει και με την ΚΕΔ…