Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι

Χωρίς τον Στεφάν Λανουά, ο οποίος είναι παρατηρητής διαιτησίας του Πορτογάλου Πινέιρο, στο αποψινό (25/11) ματς του Champions League Μάντσεστερ Σίτι-Μπάγερ Λεβερκούζεν διεξήχθη η εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των διαιτητών για τα ματς της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι πρόβαλε τις ίδιες φάσεις που σχολιάζει και στο βίντεο της τηλεκριτικής.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, παρότι ο Βαλέρι έλεγε τα δικά του, οι Τζήλος (VAR) και Σιδηρόπουλος (διαιτητής) επέμειναν ότι πήραν σωστή απόφαση, καταλογίζοντας το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, σε παρατεταμένο τράβηγμα της φανέλας του Ελ Κααμπί από τον Τσακμάκη του Ατρομήτου. Ο Βαλέρι υποστήριζε ότι ο Μαροκινός άργησε να πέσει και έπεσε αντίθετα.

Βαλέρι στον Σιδηρόπουλο: «Έχεις άριστη θέση. Το είδες σωστά μέσα στο γήπεδο, όμως άλλαξες απόφαση. Δεν έπρεπε να το κάνεις».

Σιδηρόπουλος: «Στην αρχή, μου φάνηκε soft η επαφή, όμως μετά είδα ότι υπάρχει παράβαση».

Βαλέρι στον Τζήλο: «Κακώς φώναξες τον Σιδηρόπουλο. Σα να μην έφτανε αυτό τού δείχνεις και το βίντεο σε αργό ρυθμό. Δεν βοήθησες τον διαιτητή».

Τζήλος: «Το έκανα για να διευκολύνω να πάρει σωστή απόφαση. Φαίνεται, ξεκάθαρα, το παρατεταμένο τράβηγμα και έτσι έκρινα. Σύμφωνα με αυτά που μας έχετε πει (σ.σ. εννοεί η ΚΕΔ) είναι παράβαση».

Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι ο Βαλέρι μπέρδεψε τους διαιτητές. Η φάση είναι παρόμοια με το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ταρέμι στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1 (διαιτητής ο Γερμανός Ζίμπερτ με VAR τον Κόρτους), με το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Σβιντσέρσκι στον αγώνα Παναθηναϊκός-Αστέρας 2-0 (το σφύριξε ο Παπαδόπουλος, μετά από κλήση του Τζήλου που ήταν στο VAR) και υπέρ του ΠΑΟΚ (σε τράβηγμα του Πεταυράκη στον Κεντζιόρα) από τους Φωτιά, Ευαγγέλου στο περσινό ματς με τον Πανσερραϊκό (3-2 την 1η αγωνιστική).