Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)

Εκτίθεται ο Πάολο Βαλέρι. Τελικά, τι συμβαίνει με τον Ιταλό αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΕΔ και πάει κόντρα ακόμη και στην τηλεοπτική εικόνα; Ο Πάολο Βαλέρι σχολίασε της φάσεις της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και έκανε το άσπρο μαύρο για να εκφράσει την άποψη ότι ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), μετά από πρόσκληση του Τζήλου (Λάρισας) στο VAR, δεν έπρεπε να δώσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο τράβηγμα της φανέλας από τον Τσακμάκη του Ατρομήτου.

Ακουσον άκουσον! Ο Βαλέρι «βλέπει» ότι «ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου», όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει, τη στιγμή που ο Τσακμάκης έχει ξεχειλώσει και κοντεύει να σκίσει τη φανέλα του Ελ Κααμπί. Κάτι τρέχει με τον Βαλέρι που παίρνει θέση κόντρα στην πραγματικότητα, αν και όλοι τηλεκριτικοί συμφωνούν ότι σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλη φάση είδε ο Ιταλός;

Παράλληλα, ο Ιταλός VAR Manager της ΚΕΔ επισήμανε ότι στο ματς Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός δεν υφίσταται παράβαση για χέρι του Λιάσου. Αντίθετα, ορθώς δόθηκε πέναλτι στο Βόλος – Λεβαδειακός και σωστά επικυρώθηκε το γκολ του Παναιτωλικού, ενώ υπογράμμισε πως δεν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πέναλτι κατά του Αστέρα, το οποίο απέκρουσε ο Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά τα σχόλια του Βαλέρι για τις φάσεις της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Παναιτωλικός στο ματς με τον Αστέρα: «Εδώ ο αμυνόμενος ελέγχει την μπάλα και ο επιτιθέμενος δεν βρίσκεται αρκετά κοντά για να τη διεκδικήσει. Ο αμυνομένος ακουμπάει ελαφρά με τα δάχτυλα το πρόσωπο του αντιπάλου του και ο επιτιθέμενος παραμένει στο έδαφος. Ενώ περιμένουμε από τους διαιτητές να τιμωρούν το χτύπημα με το χέρι στο κεφάλι του όταν αυτό είναι ριψοκίνδυνο και εντός της περιοχής πέναλτι, μια ελάχιστη επαφή, όπως αυτή δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ριψοκίνδυνη. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση, αλλά περιμέναμε το παιχνίδι να συνεχιστεί». Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου), VAR: Μόσχου (Λασιθίου).

Για το χέρι που προηγήθηκε στο γκολ του Παναιτωλικού: «Κατά τη διάρκεια της φάσης που οδηγεί στο γκολ, ο επιτιθέμενος ελέγχει την μπάλα με το δεξί του πόδι και αυτή αλλάζει πορεία χτυπώντας το αριστερό του χέρι, το οποίο είναι σε φυσική θέση. Τέτοιες ενέργειες δεν θεωρούνται παράβαση επειδή το χέρι βρίσκεται σε φυσική θέση, αλλά και γιατί ο παίκτης δεν κάνει κάποια επιπλέον κίνηση με το χέρι του για να σταματήσει την μπάλα».

Για το πέναλτι υπέρ του Ελ Κααμπί στο ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0: «To VAR κάλεσε τον διαιτητή σε onfield review, αφού θεώρησε παράβαση ένα κράτημα του αμυνόμενου στη φανέλα του επιτιθέμενου. Οι δύο παίκτες διεκδικούν την μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου, όταν σταματάει το κράτημα ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δεν συνάδει με το κράτημα. Σε αυτή την περίπτωση δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του VAR, καθώς δεν είναι ένα ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή». Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, VAR: Τζήλος.

Για το χέρι του Λιάσου στο ματς Πανσερραίκός-Παναθηναϊκός 0-3: «Ο αμυνόμενος πηδάει για να ελέγξει την μπάλα με το σώμα του, αλλά αυτή χτυπάει στο αριστερό του χέρι. Το χέρι είναι σε εντελώς φυσική θέση, κοντά στο σώμα και η κίνηση του παίκτη δεν θεωρείται αξιόποινη, γιατί το χέρι του παραμένει στην ίδια θέση. Σε αυτή την περίπτωση δεν περιμένουμε καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του VAR». Διαιτητής: Ευαγγέλου, VAR: Κουμπαράκης.

Για το πέναλτι που δόθηκε στο Λεβαδειακός – Βόλος 1-2, υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας: «Μετά από γλίστρημα ο αμυνόμενος ενώ σηκώνεται αγγίζει την μπάλα με το αριστερό του χέρι. Το χέρι του αμυνόμενου είναι σε αφύσικη θέση και το άγγιγμα του χεριού μετακινεί την μπάλα αρκετά, ώστε ο επιτιθέμενος να χάσει την ευκαιρία να σκοράρει. Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής σωστά καταλόγισε το πέναλτι. Αν δεν δινόταν, θα περιμέναμε παρέμβαση του VAR». Διαιτητής: Παπαπέτρου, VAR: Ματσούκας.